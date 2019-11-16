BIST 100 hisselerinin teknik analizi (17.11.2019)
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ENDEKS DİRENÇLERİNİ ZORLUYOR
BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 17.34 ile Aksa Enerji ve yüzde 17.11 ile Torunlar GMYO olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 17.78 ve yüzde 10.87 ile Metro Holding ve Işıklar Enerji Yapı Holding hisseleri oldu.
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 10.42 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde oldu. Endeksin yükselişinde Holding sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.16 yükselişle 105,380 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 18,305 seviyesinde bulunuyor.
Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 11.39 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.
RSI göstergesi 65.67 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 106.78 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 104,686 ve 103,993 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 105,795 ve 106,211 direnç seviyeleri söz konusu.
Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.09 baz puan azalarak yüzde 63.66 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 12.27 seviyesinde bulunuyor.
ASELSAN
İZLENMELİ
18.55 – 19.36 aralığında hareket eden hisse 19.12 seviyesinin altında kapanışlarda 18.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 19.12 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 19.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 18.50-18.20
Satım aralığı: 19.50-20.40
Yabancı Payı (%) : 24.43
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.56 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
GÜÇ KAYBEDİYOR
47.7 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 45.25 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 46.1 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 45.25-45.00
Satım aralığı: 47.00-47.75
Yabancı Payı (%) : 65.63
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.25 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
SIKIŞMA YAŞIYOR
Haftayı primsiz tamamladı. 1.68 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 1.68 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.64 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.68 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 1.79 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.64-1.58
Satım aralığı: 1.70-1.79
Yabancı Payı (%) : 48.02
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.86 puan azaldı.
EMLAK KONUT GMYO
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
1.24 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 1.36 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 1.32 seviyesinin altına kayması halinde ise 1.24 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.24-1.20
Satım aralığı: 1.36-1.47
Yabancı Payı (%) : 50.25
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.58 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
İZLENMELİ
9.7 – 9.96 aralığında hareket eden hisse 9.95 seviyesinin altında kapanışlarda 9.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 9.95 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 10.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.70-9.50
Satım aralığı: 10.20-10.40
Yabancı Payı (%) : 68.95
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.72 puan arttı.
KARDEMİR (D)
İZLENMELİ
2.26 – 2.37 aralığında hareket eden hisse 2.34 seviyesinin altında kapanışlarda 2.24 seviyesindeki desteğini test edebilir. 2.34 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 2.41 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.24-2.19
Satım aralığı: 2.41-2.44
Yabancı Payı (%) : 19.99
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.04 puan arttı.
KOÇ HOLDİNG
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
19.10 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 21.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 20.54 seviyesinin altına kayması halinde ise 19.10 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 19.10-18.70
Satım aralığı: 21.50-21.90
Yabancı Payı (%) : 79.35
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan arttı.
PETKİM
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 3.73 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 3.56 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 3.65 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.56-3.52
Satım aralığı: 3.76-3.82
Yabancı Payı (%) : 19.24
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.83 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 8.55 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 9.07 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 9.55 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 8.60 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.60-8.40
Satım aralığı: 9.55-10.30
Yabancı Payı (%) : 65.60
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.03 puan azaldı.
SODA SANAYİİ
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 5.56 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 5.88 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 5.63 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.63-5.58
Satım aralığı: 5.88-6.03
Yabancı Payı (%) : 37.52
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.18 puan arttı.
T. HALK BANKASI
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
5.97 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 5.53 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 5.73 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.95 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.53-5.35
Satım aralığı: 5.95-6.00
Yabancı Payı (%) : 38.54
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.74 puan arttı.
TEKFEN HOLDİNG
İZLENMELİ
17.83 – 18.76 aralığında hareket eden hisse 18.27 seviyesinin altında kapanışlarda 17.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 18.27 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 18.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 17.60-17.40
Satım aralığı: 18.70-19.00
Yabancı Payı (%) : 62.06
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.82 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
İZLENMELİ
23.6 – 25.84 aralığında hareket eden hisse 24.38 seviyesinin altında kapanışlarda 22.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. 24.38 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 25.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 22.80-21.20
Satım aralığı: 25.50-26.00
Yabancı Payı (%) : 72.32
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.25 puan arttı.
TURKCELL
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 13.47 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 13.16 seviyesinin altındaki kapanışlarda 12.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 13.16 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 13.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 12.60-12.40
Satım aralığı: 13.70-14.10
Yabancı Payı (%) : 85.57
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.
TÜPRAŞ
GÜÇ KAYBEDİYOR
128.8 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 115.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 123.3 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 115.00-113.00
Satım aralığı: 128.00-130.00
Yabancı Payı (%) : 76.14
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.22 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 12.69 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 13.69 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 14.70 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 12.20 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 12.20-11.90
Satım aralığı: 14.70-15.50
Yabancı Payı (%) : 42.18
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 4.91 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
İZLENMELİ
4.61 – 4.85 aralığında hareket eden hisse 4.73 seviyesinin altında kapanışlarda 4.56 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.73 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 4.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.59-4.54
Satım aralığı: 4.90-5.05
Yabancı Payı (%) : 62.47
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.11 puan arttı.
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