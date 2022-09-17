ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 36.05 ile Borusan Yat. Paz. ve yüzde 25.91 ile Parsan olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 19.56 ve yüzde 19.01 ile T.S.K.B. ve İş Bankası (C) hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 48.36 milyar TL ile Akbank hissesinde olurken, bu şirketi 37.14 milyar TL ile Yapı ve Kredi Bank. takip etti. Endeksin düşüşünde Banka ve Gayrimenkul Yat. Ort. sektörlerindeki kayıpların etkili olduğu görülmekte.

Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.16 azalışla 3,363 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 184 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 101.83 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının altında iken, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.

Endeksin 7 günlük ortalamasının altında olması satış baskısı yaratabilir. RSI göstergesi 61.34 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 106.26 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 3,453 ve 3,543 direnç seviyeleri olarak takip edilecek.

Olası geri çekilmelerde ise 3,314 ve 3,265 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.42 baz puan artarak yüzde 33.99 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 10.24 seviyesinde bulunuyor.

AKSA

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 58.7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 56.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 52.86 seviyesindeki desteğini test edebilir. 56.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 59.33 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 55.50-54.50

Satım aralığı: 56.50-57.50

Yabancı Payı (%) : 21.70

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.34 puan azaldı.

AKSA ENERJİ

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

28.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 32.25 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 29.74 seviyesinin altına kayması halinde ise 28.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 28.00-27.50

Satım aralığı: 32.25-34.50

Yabancı Payı (%) : 6.25

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.27 puan arttı.

ALARKO HOLDİNG

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 53.15 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 58.9 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 64.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 51.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 51.00-42.50

Satım aralığı: 64.00-70.50

Yabancı Payı (%) : 14.63

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.78 puan azaldı.

ASELSAN

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 33.86 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 27.75 seviyesinde bulunurken direnç 39.11 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 27.75-24.90

Satım aralığı: 37.25-37.75

Yabancı Payı (%) : 23.39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.16 puan arttı.

DOĞAN HOLDİNG

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 5.13 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.56 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 5.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.56-4.44

Satım aralığı: 5.50-6.08

Yabancı Payı (%) : 20.61

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.38 puan azaldı.

FORD OTOSAN

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 366.5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 353.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 340.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 353.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 362.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 340.00-310.00

Satım aralığı: 362.50-385.00

Yabancı Payı (%) : 47.42

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.36 puan arttı.

GARANTİ BANKASI

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 31.64 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 23.96 seviyesinin altındaki kapanışlarda 19.70 seviyesindeki desteğini test edebilir. 23.96 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 26.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 19.70-19.00

Satım aralığı: 26.50-30.50

Yabancı Payı (%) : 7.61

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.34 puan azaldı.

GÜBRE FABRİK.

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

112.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 124.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 119.5 seviyesinin altına kayması halinde ise 112.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 112.00-96.00

Satım aralığı: 124.00-139.00

Yabancı Payı (%) : 7.70

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.27 puan arttı.

İPEK DOĞAL ENERJİ

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 20.4 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 19.29 seviyesinin altındaki kapanışlarda 18.30 seviyesindeki desteğini test edebilir. 19.29 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 20.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 18.30-17.80

Satım aralığı: 20.20-20.70

Yabancı Payı (%) : 12.18

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.

KOÇ HOLDİNG

DİRENÇTE ZORLANDI

47.42-55.9 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 49.22 seviyesinin altında kapanışlarda 47.75 seviyesine gerileyebilir. 51.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 51.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 47.75-41.75

Satım aralığı: 51.50-56.50

Yabancı Payı (%) : 63.75

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.11 puan azaldı.

KOZA MADENCİLİK

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

31.88 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 27.75 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 29.62 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 31.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 27.75-27.25

Satım aralığı: 31.75-33.75

Yabancı Payı (%) : 24.50

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.42 puan arttı.

KOZA ALTIN

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 169 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 166.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 212.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı :166.00-163.00

Satım aralığı: 212.00-232.00

Yabancı Payı (%) : 20.83

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.92 puan arttı.

KARDEMİR (D)

İZLENMELİ

13.01 – 16.48 aralığında hareket eden hisse 13.18 seviyesinin altında kapanışlarda 12.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. 13.18 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 14.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 12.40-11.50

Satım aralığı: 14.30-14.40

Yabancı Payı (%) : 14.86

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.72 puan arttı.

MİGROS TİCARET

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 96.5 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 85.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 91.55 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 85.50-68.00

Satım aralığı: 98.50-114.00

Yabancı Payı (%) : 37.51

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.28 puan arttı.

PETKİM

TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 13.96 seviyesinin altındaki kapanışlar, 13.30 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 13.96 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 15.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 13.30-10.70

Satım aralığı: 15.00-17.30

Yabancı Payı (%) : 15.99

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.37 puan arttı.

PEGASUS

HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 228.3 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 256.3 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 282.50 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 222.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 222.00-195.00

Satım aralığı: 282.50-290.00

Yabancı Payı (%) : 34.80

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.22 puan azaldı.

SABANCI HOLDİNG

DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.30.9 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 24.20 seviyesinde bulunurken ilk direnci 29.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 24.20-23.00

Satım aralığı: 28.00-30.75

Yabancı Payı (%) : 50.74

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.64 puan arttı.