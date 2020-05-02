Tabloları görmek için görsellere tıklayın.

ENDEKS ORTALAMALARININ ÜZERİNDE

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 38.05 ile Deva Holding ve yüzde 23.28 ile Alkim Kimya olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -7.69 ve yüzde -7.63 ile Bizim Mağazaları ve Trakya Cam hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 3.86 milyar TL ile Garanti Bankası hissesinde olurken, bu şirketi 3.15 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti.

Endeksin yükselişinde İlaç&Sağlık sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 4.07 yükselişle 101,595 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 14,538 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 13.49 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.

RSI göstergesi 62.17 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 105.31 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin 112.65 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 100,869 ve 100,142 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 102,032 ve 102,469 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.99 baz puan azalarak yüzde 58.14 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 9.52 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 5.66 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 5.97 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 6.18 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 5.75 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.75-5.48

Satım aralığı: 6.18-6.25

Yabancı Payı (%) : 62.72

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.25 puan azaldı.

ARÇELİK

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 15.24 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 16.33 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 17.85 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 15.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15.00-14.50

Satım aralığı: 17.00-18.40

Yabancı Payı (%) : 62.07

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.59 puan azaldı.

BİM MAĞAZALAR

İZLENMELİ

54.6 – 56.75 aralığında hareket eden hisse 56 seviyesinin altında kapanışlarda 53.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 56 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 58.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 53.00-51.00

Satım aralığı: 58.50-59.50

Yabancı Payı (%) : 64.85

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.19 puan azaldı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 8.18 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 8.18 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.85 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.18 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 8.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.85-7.75

Satım aralığı: 8.40-8.80

Yabancı Payı (%) : 41.60

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan arttı.

KOÇ HOLDİNG

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 14.57 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 15.40 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 14.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 14.60-14.30

Satım aralığı: 15.40-15.50

Yabancı Payı (%) : 74.78

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.08 puan azaldı.

KOZA MADENCİLİK

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 12.7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 11.75 seviyesinin altındaki kapanışlarda 10.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 11.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 12.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 11.90-10.30

Satım aralığı: 12.60-13.50

Yabancı Payı (%) : 50.77

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.42 puan arttı.

KOZA ALTIN

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 71.05 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 76.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 67.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 67.50-67.00

Satım aralığı: 76.50-80.50

Yabancı Payı (%) : 51.97

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.44 puan azaldı.

PETKİM

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 3.42 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 3.42 seviyesinde bulunurken ilk direnci 3.78 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.42-3.40

Satım aralığı: 3.78-3.96

Yabancı Payı (%) : 17.49

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.98 puan arttı.

SABANCI HOLDİNG

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 7.56 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 8.09 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 8.45 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 7.60 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.60-7.50

Satım aralığı: 8.45-9.00

Yabancı Payı (%) : 62.97

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.32 puan azaldı.

TAV HAVALİMANLARI

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 17.91 seviyesinin altındaki kapanışlarda 16.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 19.10 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 16.00-14.30

Satım aralığı: 19.10-20.10

Yabancı Payı (%) : 61.56

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.49 puan azaldı.

TURKCELL

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 13.5 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 14.30 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 13.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 13.10-12.60

Satım aralığı: 14.30-15.40

Yabancı Payı (%) : 81.18

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.82 puan azaldı.

TÜRK HAVA YOLLARI

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 10.19 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 11.10 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 10.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 10.00-9.70

Satım aralığı: 11.10-12.00

Yabancı Payı (%) : 29.21

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.43 puan arttı.

TEKFEN HOLDİNG

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 13.38 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 14.16 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 14.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 13.40 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 13.40-12.80

Satım aralığı: 14.50-15.70

Yabancı Payı (%) : 40.55

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.11 puan azaldı.

TOFAŞ OTO. FAB.

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 19.10 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 23.90 seviyesindeki dirence yönelebilir. 22.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 19.10 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 19.10-16.80

Satım aralığı: 23.90-29.25

Yabancı Payı (%) : 64.71

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.86 puan azaldı.

T.S.K.B.

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 0.99 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 1.05 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 1.10 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 0.98 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 0.98-0.90

Satım aralığı: 1.10-1.17

Yabancı Payı (%) : 24.07

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.82 puan azaldı.

TÜRK TELEKOM

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 7.00 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 7.47 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 7.95 seviyesine yönelebilir. 7.47 seviyesinin altında kapanışlarda 6.90 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.90-6.53

Satım aralığı: 7.95-8.95

Yabancı Payı (%) : 56.44

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.30 puan azaldı.

TÜPRAŞ

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 85.3 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 84.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 96.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 84.00-81.50

Satım aralığı: 96.50-105.00

Yabancı Payı (%) : 59.38

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.81 puan azaldı.