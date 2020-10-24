ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR *

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 61.01 ile Kartonsan ve yüzde 42.19 ile T.S.K.B. olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 9.30 ve yüzde 9.07 ile Odaş Elektrik ve Petkim hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 10.95 milyar TL ile Garanti Bankası hissesinde olurken, bu şirketi 6.54 milyar TL ile T.S.K.B. takip etti. Endeksin düşüşünde Petrol ve Petrol sektörlerindeki kayıpların etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.18 azalışla 1,191 puandan kapattı.

Endeksin dolar bazında fiyatı ise 153 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 22.34 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının altında iken, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin 20 ve 50 günlük ortalamalarının üzerinde olması alıcıları güçlendirebilir. RSI göstergesi 62.36 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 103.32 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 1,204 ve 1,217 direnç seviyeleri olarak takip edilecek.

Olası geri çekilmelerde ise 1,179 ve 1,166 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 1.43 baz puan artarak yüzde 49.31 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 13.98 seviyesinde bulunuyor.

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 5.47 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 4.62 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 5.06 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.62-4.24

Satım aralığı: 5.33-5.48

Yabancı Payı (%) : 50.04

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.34 puan arttı.

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 18.49 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 18.06 seviyesinin altındaki kapanışlarda 17.05 seviyesindeki desteğini test edebilir. 18.06 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 18.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 17.90-17.30

Satım aralığı: 18.20-18.90

Yabancı Payı (%) : 38.18

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.14 puan azaldı.

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 73.1 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 70.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 69.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 70.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 74.03 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 69.50-69.00

Satım aralığı: 70.50-71.50

Yabancı Payı (%) : 60.41

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.25 puan arttı.

İZLENMELİ

2.4 – 2.52 aralığında hareket eden hisse 2.49 seviyesinin altında kapanışlarda 2.43 seviyesindeki desteğini test edebilir. 2.49 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 2.65 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.43-2.27

Satım aralığı: 2.52-2.66

Yabancı Payı (%) : 42.57

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.01 puan arttı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK *

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

9.60 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 10.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 10.08 seviyesinin altına kayması halinde ise 9.60 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 9.60-9.20

Satım aralığı: 10.50-10.80

Yabancı Payı (%) : 32.89

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.

DİRENÇTE ZORLANDI

5.37-5.85 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 5.39 seviyesinin altında kapanışlarda 5.03 seviyesine gerileyebilir. 5.58 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 5.58 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 5.03-4.92

Satım aralığı: 5.58-5.63

Yabancı Payı (%) : 42.72

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.42 puan arttı.

DİRENÇTE ZORLANDI

41.8-43.7 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 42.84 seviyesinin altında kapanışlarda 42.00 seviyesine gerileyebilir. 43.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 43.75 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 42.00-40.25

Satım aralığı: 43.75-44.75

Yabancı Payı (%) : 42.29

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.45 puan azaldı.

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 5.27 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 4.70 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 5 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.70-4.44

Satım aralığı: 5.18-5.28

Yabancı Payı (%) : 5.70

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan arttı.

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 13.81 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 13.28 seviyesinin altındaki kapanışlarda 13.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 13.28 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 14.07 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 13.00-12.25

Satım aralığı: 13.40-13.80

Yabancı Payı (%) : 53.83

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan arttı.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 1.82 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 1.25 seviyesinde bulunurken direnç 2.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.25-1.16

Satım aralığı: 2.20-2.46

Yabancı Payı (%) : 15.73

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.96 puan azaldı.

DİRENÇTE ZORLANDI

14.94-15.54 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 15.13 seviyesinin altında kapanışlarda 14.80 seviyesine gerileyebilir. 15.30 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 15.30 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 14.80-14.25

Satım aralığı: 15.30-15.80

Yabancı Payı (%) : 40.96

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.47 puan arttı.

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 14.59 seviyesinin altındaki kapanışlarda 12.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 15.70 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 12.80-11.00

Satım aralığı: 15.70-16.90

Yabancı Payı (%) : 18.58

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.12 puan azaldı.

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 17.44 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 15.80 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 16.32 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15.80-15.20

Satım aralığı: 16.90-17.10

Yabancı Payı (%) : 82.20

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.27 puan azaldı.

GÜÇ KAYBEDİYOR

81.8 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 75.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 79.35 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 75.50-72.50

Satım aralığı: 81.50-82.50

Yabancı Payı (%) : 31.17

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.06 puan azaldı.

TÜRK HAVA YOLLARI *

DİRENÇTE ZORLANDI

10.32-10.7 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 10.37 seviyesinin altında kapanışlarda 9.71 seviyesine gerileyebilir. 10.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 10.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 10.20-9.75

Satım aralığı: 10.50-10.70

Yabancı Payı (%) : 26.58

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.71 puan azaldı.

DİRENÇTE ZORLANDI

6.98-7.61 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 7.07 seviyesinin altında kapanışlarda 6.63 seviyesine gerileyebilir. 7.33 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 7.33 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.63-6.30

Satım aralığı: 7.33-7.43

Yabancı Payı (%) : 42.12

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.15 puan azaldı.