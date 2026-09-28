İstanbul'da yağışlı hava ne kadar sürecek? Valilik tarih verdi

İstanbul Valiliği, kentte etkisini sürdüren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, yağışlı havanın hafta boyunca il genelinde devam etmesinin beklendiği, yağışların perşembe gününe kadar ise zaman zaman kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Sel ve su baskınlarına dikkat!

Valilik ayrıca sel, su baskını, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;

İlimizde devam eden yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olmak üzere il genelinde hafta boyunca devam etmesi beklenmektedir.

Yağışların, perşembe gününe kadar zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir.

Rüzgarın; kuzeyli yönlerden orta, yağışla birlikte zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir.

Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;



🌧️İlimizde devam eden yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olmak üzere il genelinde hafta boyunca devam etmesi beklenmektedir.



🗓️Yağışların, perşembe gününe kadar zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin… pic.twitter.com/40c0c885Gb — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) September 28, 2026

AKOM yağış için saat verdi!

İstanbul için benzer bir uyarı da Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) geldi. Yapılan açıklamada, bugün (28 Eylül 2026) gün boyunca kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin devam etmesinin beklendiği, saat 18.00'den itibaren ise yağışların yeniden il geneline yayılarak etkisini artıracağının tahmin edildiği belirtildi:

"Gün boyu yerel kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmaya devam etmesi beklenirken, akşam saatlerinden (18.00) itibaren yağışların tekrardan il geneline yayılarak etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın çarşamba günü akşam saatlerine (20.00) kadar bölgemizde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor."

İstanbul'da hafta boyunca hava nasıl olacak?

AKOM, megakent İstanbul'da hava durumuna ilişkin tahminlerini de paylaştı. Buna göre, kentte bu hafta boyunca beklenen hava durumu şöyle:

28 Eylül 2026 Pazartesi

En düşük 16°C, en yüksek 18°C

Rüzgar yönü: Poyrazdan kuvvetli, aralıklarla fırtınalı 40-70 km/s

Yağış miktarı: 20-50 kg/m²

29 Eylül 2026 Salı

Kuvvetli sağanak yağmurlu

En düşük 16°C, en yüksek 19°C

Yağış miktarı 30-60 kg arası

30 Eylül 2026 Çarşamba

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

En düşük 15°C, en yüksek 21°C

Yağış miktarı 10-20 kg arası

1 Ekim 2026 Perşembe

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

En düşük 14°C, en yüksek 21°C

Yağış miktarı 10-20 kg arası

2 Ekim 2026 Cuma

Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmurlu

En düşük 14°C, en yüksek 18°C

Yağış miktarı 20-40 kg arası

3 Ekim 2026 Cumartesi

Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmurlu

En düşük 13°C, en yüksek 18°C

Yağış miktarı 10-20 kg arası

4 Ekim 2026 Pazar

Gök gürültülü sağanak yağmurlu

En düşük 12°C, en yüksek 16°C

Yağış miktarı 5-12 kg arası