Orkinosların hamsi, çaça, sardalye, palamut, kolyoz, uskumru gibi balıklarla beslendiğini kaydeden Daban, "Bunlara küçük pelajik balıklar deriz. Bu küçük pelajik balıklar nerede bolsa predatör bir balık olduğu için orkinoslar bunları takip eder. Ve yoğun oranda bunlarla avlanır. Müsilaj sonrasında devletimizin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın, endüstriyel tesisler, belediyeler gibi kuruluşlarla yaptığı müsilaj eylem planı sonrasında yoğunlaştırdığı denetim faaliyetleri, caydırıcı cezalar gibi unsurlar denizel kirliliği azaltmış olabilir. Marmara Denizi'nde. Bir miktar azalan bu kirlilik sonrasında sağlıklı bir küçük pelajik balık büyümesi ve çeşitliği söz konusu olmuş olabilir. Bu büyük avcı dediğimiz işte orkinos gibi sürü oluşturan balıklar da bu balıklar bol olduğu için bu bölgeye toplanmış olabilir. Son yıllarda bir takım artışlar olabilir. Ancak bu gelişmeler tam kontrolü ve sürülebilir olması kaydıyla devamlılığı gelebilir. Yani ne demek istiyorum. Müsilajı oluşturan şey azot ve fosfor girdisi denizde, kirlilik kaynaklı. Bunun için de ileri biyolojik arıtma tesislerinin kurulması zorunluluğunu ortaya koydu bakanlıklar. Eğer biz ileri biyolojik arıtma tesislerini tam sistemli olarak çalıştırabilirsek denizel kirliliğin önüne geçmiş oluruz. Denizel kirliliğin önüne geçmiş olursak müsilaj gibi olumsuz durumların önüne geçmiş oluruz. Bu gibi durumlarda sağlıklı bir küçük pelajik üretimi söz konusu olur. Bunu da aşırı avlamadan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından küçük pelajik balıkların aşırı avcılığın gırgır avcılığından korunmasına yönelik geliştirilen hamsi kota uygulaması gibi yeni uygulamalar ile stokların sürdürülebilirliği sağlanabilir, böylece orkinos gibi avcı türleri de daha bol görmemiz mümkün olabilir" diye konuştu.