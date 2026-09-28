Çin ve ABD, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Washington ziyaretinde varılan sekiz maddelik mutabakat kapsamında 30 milyar dolarlık karşılıklı gümrük vergisi indirimi uygulanması ve yapay zeka alanında diyalog süreci başlatılması konusunda anlaştı.

CNBC’nin haberine göre iki ülke ayrıca bir ticaret konseyi kurma ve Kuala Lumpur’daki görüşmelerin sonuçlarını genişletme kararı aldı.

Kasım ayında tekrar bir araya gelecekler

Anlaşma, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in hafta içinde açıkladığı ve iki tarafın daha kapsamlı bir ticaret anlaşması üzerinde çalışabilmesine imkan tanımak amacıyla ticaret ateşkesini iki ay uzatma kararının ardından geldi. Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen üç günlük zirvenin tamamlanmasının ardından Çin lideri Pekin’e döndü.

Varılan mutabakat uyarınca iki taraf, yapay zekanın risk ve faydalarını görüşmek üzere Kasım ayında yeniden bir araya gelecek ve yapay zeka kaynaklı olaylar için bir iletişim kanalı kuracak. Zirvede ayrıca APEC ve G20 toplantılarına karşılıklı katılım sağlama, İran’ın nükleer silah geliştirmeme taahhüdüne uymasını destekleme ve uluslararası su yollarında transit geçiş ücreti uygulanmaması konularında görüş birliğine varıldı.