BIST 100 hisselerinin teknik analizi (25.8.2019)
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ENDEKS YÖN ARAYIŞINDA
100 bin direncini kıramayan BİST 100 endeksinin aşağı yönde baskılandığı görülüyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 14.88 ile MLP Sağlık ve yüzde 14.64 ile Pegasus olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -24.07 ve yüzde -15.15 ile İhlas Gayrimenkul ve Odaş Elektrik hisseleri oldu.
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 4.57 milyar TL ile Garanti Bankası hissesinde olurken, bu şirketi 4.49 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin yükselişinde Bankalar ve Özel Finans Kurumları sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte.
Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.48 yükselişle 97,149 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 16,902 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 6.17 milyar TL olarak gerçekleşti.
BİST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının üzerinde, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının ise altında hareket ediyor. RSI göstergesi 46.50 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 97.46 seviyesinde olduğu görülüyor.
Aşağı yönlü hareketlerde 95,812 ve 94,475 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 97,945 ve 98,741 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.51 baz puan azalarak yüzde 64.10 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 16.64 seviyesinde bulunuyor.
AKBANK
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 7.04 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 6.95 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.58 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.95 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 7.28 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.58-6.08
Satım aralığı: 7.28-7.45
Yabancı Payı (%) : 62.03
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.34 puan azaldı.
ARÇELİK
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 16.78 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 17.90 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 16.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 16.30-16.20
Satım aralığı: 17.90-18.60
Yabancı Payı (%) : 67.13
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
DİRENÇTE ZORLANDI
47.52-50.6 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 49.52 seviyesinin altında kapanışlarda 47.50 seviyesine gerileyebilir. 51.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 51.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 47.50-44.00
Satım aralığı: 51.00-53.50
Yabancı Payı (%) : 63.28
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.36 puan arttı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 6.08 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 6.80 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 5.85 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.75-5.48
Satım aralığı: 6.90-7.30
Yabancı Payı (%) : 42.77
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.53 puan azaldı.
GARANTİ BANKASI
İZLENMELİ
8.63 – 9.06 aralığında hareket eden hisse 9.05 seviyesinin altında kapanışlarda 8.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 9.05 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 9.45 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.50-7.85
Satım aralığı: 9.45-9.65
Yabancı Payı (%) : 71.18
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.17 puan azaldı.
KARDEMİR (D)
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 1.97 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 2.10 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 1.93 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.93-1.89
Satım aralığı: 2.10-2.16
Yabancı Payı (%) : 8.07
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.87 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
18.39 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 17.20 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 17.88 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 18.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 17.20-16.70
Satım aralığı: 18.20-18.20
Yabancı Payı (%) : 79.56
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan arttı.
KOZA ALTIN
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 66.05 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 64.75 seviyesinin altındaki kapanışlarda 59.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 64.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 69.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 59.50-55.00
Satım aralığı: 69.00-70.00
Yabancı Payı (%) : 67.84
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.40 puan arttı.
KOZA MADENCİLİK
DÜŞÜŞTE
9.38 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 8.13 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 8.13 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 8.95 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.70-7.25
Satım aralığı: 8.95-9.25
Yabancı Payı (%) : 61.56
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 5.53 puan arttı.
PEGASUS
YÜKSELİŞTE
69.3 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 69.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 82.00 seviyesine yönelebilir. 69.3 seviyesinin altına sarkmalarda ise 53.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 53.50-47.75
Satım aralığı: 82.00-86.00
Yabancı Payı (%) : 53.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.10 puan azaldı.
PETKİM
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 3.47 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 3.08 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 3.36 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.08-2.96
Satım aralığı: 3.68-3.84
Yabancı Payı (%) : 18.33
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.57 puan azaldı.
TAV HAVALİMANLARI
DİRENÇTE ZORLANDI
22.36-23.52 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 23.06 seviyesinin altında kapanışlarda 21.90 seviyesine gerileyebilir. 24.30 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 25.30 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 21.90-21.50
Satım aralığı: 24.30-25.00
Yabancı Payı (%) : 73.65
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.43 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
20.30 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 22.70 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 21.68 seviyesinin altına kayması halinde ise 20.30 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 20.30-20.00
Satım aralığı: 22.70-24.50
Yabancı Payı (%) : 72.01
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.64 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
DİRENÇTE ZORLANDI
10.93-11.52 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 11.19 seviyesinin altında kapanışlarda 10.40 seviyesine gerileyebilir. 12.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 12.40 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 10.40-10.20
Satım aralığı: 12.00-12.50
Yabancı Payı (%) : 35.15
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.71 puan azaldı.
TÜRK TELEKOM
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 5.18 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 5.30 seviyesinde bulunurken ilk direnci 5.53 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.30-5.23
Satım aralığı: 5.53-5.60
Yabancı Payı (%) : 63.83
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.62 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
4.24 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 4.70 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 4.54 seviyesinin altına kayması halinde ise 4.24 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.24-4.00
Satım aralığı: 4.70-4.76
Yabancı Payı (%) : 66.24
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.21 puan azaldı.
YAPI VE KREDİ BANK.
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 2.56 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 2.51 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.37 seviyesindeki desteğini test edebilir. 2.51 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 2.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.37-2.24
Satım aralığı: 2.60-2.62
Yabancı Payı (%) : 48.00
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.11 puan azaldı.
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