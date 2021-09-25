ENDEKSTE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Endekste volatiltenin yüksek olduğu bir hafta yaşandı. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 10.23 ile TAV Havalimanları ve yüzde 9.22 ile Ege Gübre olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 15.04 ve yüzde 13.69 ile Borusan Yat. Paz. ve Erbosan hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 9.25 milyar TL ile Garanti Bankası hissesinde olurken, bu şirketi 6.66 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin düşüşünde Banka ve Özel Finans Kurumları sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte.

Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.46 azalışla 1,385 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 160 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 13.24 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. RSI göstergesi 36.19 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 96.56 seviyesinde olduğu görülüyor.

CCI göstergesinin -141.12 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,396 ve 1,407 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 1,375 ve 1,365 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.03 baz puan azalarak yüzde 42.30 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 18.17 seviyesinde bulunuyor.

ALARKO HOLDİNG

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 8.65 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.85 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 9.15 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.85-7.45

Satım aralığı: 9.15-9.20

Yabancı Payı (%) : 9.45

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.47 puan azaldı.

ARÇELİK

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

32.12 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 31.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 31.84 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 33.34 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 31.50-31.25

Satım aralığı: 31.75-32.50

Yabancı Payı (%) : 39.57

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.23 puan azaldı.

ASELSAN

DİRENÇTE ZORLANDI

14.46-15.05 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 14.71 seviyesinin altında kapanışlarda 14.30 seviyesine gerileyebilir. 15.20 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 15.20 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 14.30-14.00

Satım aralığı: 15.20-15.60

Yabancı Payı (%) : 31.21

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.25 puan azaldı.

BİM MAĞAZALAR

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 65.15 seviyesinin altındaki kapanışlarda 62.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 69.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 62.00-57.50

Satım aralığı: 69.00-71.50

Yabancı Payı (%) : 58.96

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.01 puan azaldı.

DOĞAN HOLDİNG

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 2.55 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 2.53 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.46 seviyesindeki desteğini test edebilir. 2.53 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 2.56 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 2.46-2.25

Satım aralığı: 2.56-2.75

Yabancı Payı (%) : 24.75

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.86 puan azaldı.

EGE ENDÜSTRİ

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 1131 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 1320.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 1155.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1,155.00-1,145.00

Satım aralığı: 1,320.00-1,400.00

Yabancı Payı (%) : 6.39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.29 puan arttı.

EMLAK KONUT GMYO

DİRENÇTE ZORLANDI

1.76-1.85 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 1.79 seviyesinin altında kapanışlarda 1.75 seviyesine gerileyebilir. 1.83 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 1.83 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.75-1.69

Satım aralığı: 1.83-1.97

Yabancı Payı (%) : 24.38

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.21 puan azaldı.

İPEK DOĞAL ENERJİ

GÜÇ KAYBEDİYOR

11.66 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 10.70 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 11.26 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 10.70-9.65

Satım aralığı: 12.10-12.70

Yabancı Payı (%) : 7.33

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.

İŞ BANKASI (C)

DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.5.32 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. işlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 4.82 seviyesinde bulunurken ilk direnci 5.43 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.82-4.28

Satım aralığı: 5.43-5.83

Yabancı Payı (%) : 32.93

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.80 puan azaldı.

KARDEMİR (D)

GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 6.25 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.70 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 6.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 7.10 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 5.70-5.25

Satım aralığı: 7.10-7.48

Yabancı Payı (%) : 21.59

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.93 puan azaldı.

KARSAN OTOMOTİV

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

3.37 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 3.98 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 3.69 seviyesinin altına kayması halinde ise 3.37 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.54-3.40

Satım aralığı: 3.98-4.30

Yabancı Payı (%) : 0.72

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.05 puan azaldı.

KOÇ HOLDİNG

GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 21.68 seviyesinin altındaki kapanışlarda 19.90 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 21.68 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 22.70 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 19.90-18.00

Satım aralığı: 22.70-23.50

Yabancı Payı (%) : 72.23

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.68 puan arttı.

KORDSA TEKNİK TEKSTİL

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 25.4 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 25.38 seviyesinin altındaki kapanışlarda 24.30 seviyesindeki desteğini test edebilir. 25.38 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 26.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 24.30-23.40

Satım aralığı: 26.25-27.25

Yabancı Payı (%) : 15.88

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.11 puan azaldı.

KOZA ALTIN

DİRENÇTE ZORLANDI

92.05-95.65 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 93.3 seviyesinin altında kapanışlarda 87.50 seviyesine gerileyebilir. 99.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 99.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 87.50-85.50

Satım aralığı: 99.50-103.00

Yabancı Payı (%) : 21.86

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.16 puan azaldı.

ŞEKERBANK

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 1.02 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 0.95 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 0.98 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 0.95-0.75

Satım aralığı: 1.03-1.20

Yabancı Payı (%) : 2.13

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.12 puan arttı.

ŞİŞE CAM

DİRENÇTE ZORLANDI

8.06-8.32 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 8.21 seviyesinin altında kapanışlarda 7.90 seviyesine gerileyebilir. 8.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 8.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.90-7.55

Satım aralığı: 8.50-8.75

Yabancı Payı (%) : 31.96

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.01 puan azaldı.

ŞOK MARKETLER TİCARET

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 12.79 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 11.30 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 12.04 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 11.30-10.70

Satım aralığı: 12.40-12.90

Yabancı Payı (%) : 43.46

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.66 puan arttı.