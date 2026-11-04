Dedelerinden miras kalan üretimi sürdürüyorlar: Kapasite 8 katına ulaştı

Sağlanan desteklerin kooperatifin gelişimini 3-4 yıl hızlandırdığını vurgulayan Ergün, şöyle konuştu:

"Tarım ve Orman Bakanlığından son yıllarda kırsal kalkınma destekleri aldık. Bu desteklerle makine ve ekipmanlarımızı değiştirdik. Bizim için çok önemli katkılar sağlandı. Bu nedenle Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür ediyorum. Aldığımız destekler bizim şu anda kendi kendimize yetmemizin en büyük sebeplerinden biridir. Kırsal kalkınma desteklerini alamamış olsaydık kendimizi bu kadar geliştiremeyebilirdik."

Ergün, kooperatifin ortak sayısını ve üretim kapasitesini daha da artırmayı hedeflediklerini kaydetti.