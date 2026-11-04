Küresel tehditlere yerli çözüm sunuyor: ASELSAN’ın yurt dışı satışlarında yüzde 142'lik artış var

ASELSAN'ın uluslararası bir müşteriyle hava savunma sistemlerinin satışına ilişkin imzaladığı 1,1 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi, şirketin küresel pazardaki büyümesini yeni bir aşamaya taşıdı.

Şirket tarihindeki en büyük tek kalemli ihracat sözleşmesi niteliğindeki anlaşma, 2026'da hız kazanan dış satım performansının yanı sıra Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisinde geliştirdiği teknolojilerin uluslararası pazardaki potansiyelini de ortaya koydu.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, uluslararası bir müşteriyle hava savunma sistemlerinin satışına yönelik toplam 1,1 milyar dolar tutarında ihracat sözleşmesi imzalandığını bildirdi. Anlaşmanın hangi ülkeyle yapıldığı, hangi sistemleri kapsadığı ve teslimat takvimine ilişkin ayrıntılar ise açıklanmadı.

Sözleşme, ASELSAN'ın ihracat faaliyetlerinde ulaştığı ölçeği göstermesi bakımından önem taşıyor. Şirketin 2026'nın 9 aylık döneminde imzaladığı yeni ihracat sözleşmelerinin toplamı 1,9 milyar dolara ulaşırken, tek başına 1,1 milyar dolarlık yeni anlaşma bu tutarın yarısından fazlasına karşılık geliyor. ASELSAN, 9 aylık bilanço döneminin ardından duyurulan yeni sözleşmelerle bu yıl yaklaşık 4,3 milyar dolarlık yeni ihracat hacmine ulaştı.

ASELSAN, geçen yıl Polonya ile imzaladığı elektronik harp sistemlerinin doğrudan satışını kapsayan 410 milyon dolarlık sözleşmeyle tek seferdeki en büyük dış satımını yapmıştı.

Bu yıl ekim ayında imzalanan iki yeni ihracat sözleşmesiyle yeni rekorlar kıldı. Radar, İHA karşı tedbir ve komuta kontrol sistemlerine yönelik 442,5 milyon dolarlık ve hava savunma sistemlerine yönelik 488,5 milyon avroluk sözleşmeler bu alandaki çıtayı daha yukarıya çekti. 1,1 milyar dolarlık sözleşme de bu yıla ihracat sözleşmesi büyüklüğü anlamında sığdırılan üçüncü rekor oldu.