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Babasının hayali için mesleğini bıraktı: Şimdi yılda 25 ton üretiyor

Niğde'de yaşayan 48 yaşındaki girişimci Atılım Kılınç, babasının ceviz bahçesi hayalini devlet desteğiyle gerçeğe dönüştürdü. Ceviz üretimiyle yetinmeyen Kılınç, kurduğu işleme tesisiyle faaliyetlerini genişletti.

Babasının hayali için mesleğini bıraktı: Şimdi yılda 25 ton üretiyor

Niğdeli girişimci Atılım Kılınç, babasının yıllar önce kurmayı hayal ettiği ceviz bahçesini devlet desteklerinden yararlanarak hayata geçirdi. 48 yaşındaki Kılınç, daha sonra ceviz işleme tesisi kurarak üretim faaliyetlerini genişletti.

1 76 dönümlük alanda ceviz yetiştiriciliğine başladı

76 dönümlük alanda ceviz yetiştiriciliğine başladı

Daha önce Mersin'de tekstil işiyle uğraşan Kılınç, babasının hayali olan ceviz bahçesini kurmak için 2009'da Orman Genel Müdürlüğünün özel ağaçlandırma kapsamında sağladığı kredi desteğinden yararlanarak Bor ilçesine bağlı Bereket köyünde 76 dönümlük alanda ceviz yetiştiriciliğine başladı.

2 Geçen yıl 25 ton ceviz işledi

Geçen yıl 25 ton ceviz işledi

Zamanla bahçesinin rekoltesini artıran Kılınç, 2024'te Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'ndan faydalanarak ceviz bahçesinin yanında işleme tesisi kurdu.

Tesisinde geçen yıl 25 ton ceviz işleyen Kılınç, üretim kapasitesini artırarak cevizlerini Türkiye'nin farklı bölgelerine ulaştırmayı hedefliyor.

3 İki işi birden yürütttü

İki işi birden yürütttü

Girişimci Atılım Kılınç, ceviz yetiştiriciliğine başladığı dönemde tekstil sektöründeki işini sürdürdüğünü belirtti.

4 "Bütün ekipmanları destekle aldık"

"Bütün ekipmanları destekle aldık"

Orman Genel Müdürlüğünün 2009'da faizsiz kredi desteğinden faydalanarak Niğde'de satın aldıkları araziye ceviz fidanı diktiklerini anlatan Kılınç, şöyle konuştu:

"Bahçedeki fidanlar 5-6 yaşına geldikten sonra 2016'da Mersin'deki tekstil hayatımı noktaladım ve Niğde'ye taşınıp bu bahçenin işletmesini tamamen ele aldım. Bahçemizde 8'e 8 dikim aralığında Chandler'dan (meyvesi iri, açık renkli ve ticari değeri yüksek ceviz türü) ve tozlayıcısı Franquette'dan (cevizinin tozlanmasına yardımcı olmak amacıyla bahçeye dikilen tozlayıcı çeşittir) oluşan toplam 1250 ağaç var. 

2016'da buraya geldikten sonra bahçemiz iyice verime yatmaya başlamıştı. Aşağı yukarı 25 ton kuru kabuklu ceviz almaya başladığımızda ceviz işleme tesisine ihtiyacımız oldu. 2024'te Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'ndan faydalanarak cevizimizi soymadan kurutma aşamasına kadarki bütün ekipmanlarını destekle aldık."

5 "Daha çok kişiyi istihdam etme hayalimiz var"

"Daha çok kişiyi istihdam etme hayalimiz var"

Kılınç, cevizin hasat sonrası tüm işlemlerinin hibe desteğiyle kurduğu işletmede gerçekleştirildiğini ifade etti.

Hasat ettikleri cevizi çevre illere gönderdiklerini anlatan Kılınç, "Çuvallama ve paketleme aşamasından sonra Mersin, Adana, Kayseri ve Aksaray gibi çevre illere toptan satışını gerçekleştiriyoruz. 

Şu anda işletmemizde kadrolu bir personelimiz var. Hasat dönemimiz yaklaşık 15-20 gün sürüyor. Bu dönemde ortalama 20 kişiyi istihdam ediyoruz. Allah nasip ederse, rekoltemiz arttıkça bu çalıştıracağımız kişi sayısı artacak. Cevizin işlenmesiyle ilgili birtakım projelerimizi de hayata geçirdikten sonra daha çok kişiyi istihdam etme gibi bir hayalimiz var." diye konuştu.
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