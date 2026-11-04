Babasının hayali için mesleğini bıraktı: Şimdi yılda 25 ton üretiyor

Kılınç, cevizin hasat sonrası tüm işlemlerinin hibe desteğiyle kurduğu işletmede gerçekleştirildiğini ifade etti.

Hasat ettikleri cevizi çevre illere gönderdiklerini anlatan Kılınç, "Çuvallama ve paketleme aşamasından sonra Mersin, Adana, Kayseri ve Aksaray gibi çevre illere toptan satışını gerçekleştiriyoruz.

Şu anda işletmemizde kadrolu bir personelimiz var. Hasat dönemimiz yaklaşık 15-20 gün sürüyor. Bu dönemde ortalama 20 kişiyi istihdam ediyoruz. Allah nasip ederse, rekoltemiz arttıkça bu çalıştıracağımız kişi sayısı artacak. Cevizin işlenmesiyle ilgili birtakım projelerimizi de hayata geçirdikten sonra daha çok kişiyi istihdam etme gibi bir hayalimiz var." diye konuştu.