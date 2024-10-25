BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21-24 Ekim 2024)

ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR

Endeks içerisinde bu hafta en yüksek işlem hacmi 31.16 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 25.08 milyar TL ile İş Bankası (C) takip etti. Endeksin düşüşünde Banka sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.44 azalışla 8,873 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 259 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 66.36 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının üzerinde, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının ise altında hareket ediyor. RSI göstergesi 42.21 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 98.10 seviyesinde olduğu görülüyor.

Aşağı yönlü hareketlerde 8,795 ve 8,716 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 8,936 ve 8,998 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.23 baz puan azalarak yüzde 37.44 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 39.74 seviyesinde bulunuyor.



AKBANK



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 49,68 seviyesinin altındaki kapanışlarda 46,25 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 54,00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 46,25-45,75

Satım aralığı: 54,00-57,00

Yabancı Payı (%): 48,07

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1,11 puan azaldı.



ASELSAN



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 57 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 58,00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 64,58 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 58,00-57,50

Satım aralığı: 61,50-61,00

Yabancı Payı (%): 30,72

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,85 puan azaldı.



BORUSAN BORU SANAYİ



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 447,75 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 442,50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 490,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 442,50-420,00

Satım aralığı: 490,00-447,50

Yabancı Payı (%): 8,10

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,30 puan azaldı.



DOĞUŞ OTOMOTİV



İZLENMELİ

209,6 - 218,9 aralığında hareket eden hisse 215,3 seviyesinin altında kapanışlarda 211,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 215,3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 223,65 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 211,00-209,00

Satım aralığı: 213,00-219,00

Yabancı Payı (%): 14,50

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,94 puan azaldı.



ENERJİSA ENERJİ



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 55,35 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 54,8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 53,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 54,8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 55,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 53,50-52,50

Satım aralığı: 55,50-57,50

Yabancı Payı (%): 17,70

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2,46 puan azaldı.



KOCAER ÇELİK



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 36,92 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 36,8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 35,75 seviyesindeki desteğini test edebilir. 36,8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 38,33 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 35,75-33,75

Satım aralığı: 36,50-39,50

Yabancı Payı (%): 16,84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,88 puan azaldı.



KONTROLMATİK TEKNOLOJİ



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

41,00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 44,89 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 42,6 seviyesinin altına kayması halinde ise 41,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 41,00-39,00

Satım aralığı: 42,75-44,50

Yabancı Payı (%): 9,76

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,88 puan azaldı.



MİGROS TİCARET



DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.427,5 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. işlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 390,00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 425,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 390,00-367,50

Satım aralığı: 425,00-467,50

Yabancı Payı (%): 28,59

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -5,22 puan azaldı.



ODAŞ ELEKTRİK



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 5,77 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 5,40 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 5,56 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 5,40-4,88

Satım aralığı: 5,80-6,60

Yabancı Payı (%): 7,05

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,68 puan azaldı.



PETKİM



DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.19,82 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 18,00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 19,70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 18,00-16,90

Satım aralığı: 19,70-21,80

Yabancı Payı (%): 10,05

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1,20 puan azaldı.



SABANCI HOLDİNG



SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 88 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 78,00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 88,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 78,00-75,50

Satım aralığı: 88,50-91,00

Yabancı Payı (%): 38,68

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1,94 puan azaldı.



ŞOK MARKETLER TİCARET



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 39,74 seviyesinin altındaki kapanışlarda 36,75 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 43,75 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 36,75-36,25

Satım aralığı: 43,75-47,75

Yabancı Payı (%): 33,97

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,90 puan azaldı.



TURKCELL



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

89,05 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 82,38 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 87 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 91,35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 86,50-81,50

Satım aralığı: 87,00-93,00

Yabancı Payı (%): 59,52

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,90 puan azaldı.



TOFAŞ OTO. FAB.



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

190,00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 205,80 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 201,8 seviyesinin altına kayması halinde ise 190,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 190,00-183,00

Satım aralığı: 196,00-216,00

Yabancı Payı (%): 31,98

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2,15 puan azaldı.



TÜRK TELEKOM



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 48,18 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 44,29 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 46,84 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 46,50-44,50

Satım aralığı: 46,75-48,75

Yabancı Payı (%): 20,26

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3,92 puan azaldı.



TÜPRAŞ



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

149,1 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 142,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 146 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 149,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 142,00-139,00

Satım aralığı: 149,00-151,00

Yabancı Payı (%): 26,29

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,40 puan azaldı.



VAKIFLAR BANKASI



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 20,7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 20,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 22,00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 20,00-18,80

Satım aralığı: 22,00-21,40

Yabancı Payı (%): 0,81

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,55 puan azaldı.