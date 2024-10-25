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BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21-24 Ekim 2024)

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. 21-24 Ekim tarihleri arasında en çok kazandıran hisseler yüzde 15.55 ile Europower Enerji ve yüzde 9.25 ile Agrotech Teknoloji olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -11.37 ve yüzde -7.86 ile T. Halk Bankası ve Kardemir (D) hisseleri oldu.

25 Ekim 2024 | 11:31
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21-24 Ekim 2024)

ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR

Endeks içerisinde bu hafta en yüksek işlem hacmi 31.16 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 25.08 milyar TL ile İş Bankası (C) takip etti. Endeksin düşüşünde Banka sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.44 azalışla 8,873 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 259 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 66.36 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının üzerinde, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının ise altında hareket ediyor. RSI göstergesi 42.21 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 98.10 seviyesinde olduğu görülüyor.

Aşağı yönlü hareketlerde 8,795 ve 8,716 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 8,936 ve 8,998 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.23 baz puan azalarak yüzde 37.44 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 39.74 seviyesinde bulunuyor.


AKBANK


DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 49,68 seviyesinin altındaki kapanışlarda 46,25 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 54,00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 46,25-45,75
Satım aralığı: 54,00-57,00
Yabancı Payı (%): 48,07
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1,11 puan azaldı.


ASELSAN


DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 57 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 58,00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 64,58 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 58,00-57,50 
Satım aralığı: 61,50-61,00
Yabancı Payı (%): 30,72
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,85 puan azaldı.


BORUSAN BORU SANAYİ


DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 447,75 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 442,50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 490,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 442,50-420,00
Satım aralığı: 490,00-447,50
Yabancı Payı (%): 8,10
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,30 puan azaldı.


DOĞUŞ OTOMOTİV


İZLENMELİ
209,6 - 218,9 aralığında hareket eden hisse 215,3 seviyesinin altında kapanışlarda 211,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 215,3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 223,65 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 211,00-209,00
Satım aralığı: 213,00-219,00
Yabancı Payı (%): 14,50
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,94 puan azaldı.


ENERJİSA ENERJİ


HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 55,35 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 54,8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 53,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 54,8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 55,50 seviyesinde bulunuyor.  20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 53,50-52,50
Satım aralığı: 55,50-57,50
Yabancı Payı (%): 17,70
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2,46 puan azaldı.


KOCAER ÇELİK


HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 36,92 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 36,8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 35,75 seviyesindeki desteğini test edebilir. 36,8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 38,33 seviyesinde bulunuyor.  20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 35,75-33,75
Satım aralığı: 36,50-39,50
Yabancı Payı (%): 16,84
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,88 puan azaldı.


KONTROLMATİK TEKNOLOJİ


DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
41,00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 44,89 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 42,6 seviyesinin altına kayması halinde ise 41,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 41,00-39,00
Satım aralığı: 42,75-44,50
Yabancı Payı (%): 9,76
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,88 puan azaldı.


MİGROS TİCARET


DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.427,5 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. işlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 390,00 seviyesinde bulunurken  ilk direnci 425,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 390,00-367,50
Satım aralığı: 425,00-467,50
Yabancı Payı (%): 28,59
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -5,22 puan azaldı.


ODAŞ ELEKTRİK


SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 5,77 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 5,40 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 5,56 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 5,40-4,88
Satım aralığı: 5,80-6,60
Yabancı Payı (%): 7,05
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,68 puan azaldı.


PETKİM


DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.19,82 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 18,00 seviyesinde bulunurken  ilk direnci 19,70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 18,00-16,90
Satım aralığı: 19,70-21,80
Yabancı Payı (%): 10,05
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1,20 puan azaldı.


SABANCI HOLDİNG


SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 88 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor.  İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 78,00 seviyesinde bulunurken  ilk direnci 88,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 78,00-75,50
Satım aralığı: 88,50-91,00
Yabancı Payı (%): 38,68
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1,94 puan azaldı.


ŞOK MARKETLER TİCARET


DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 39,74 seviyesinin altındaki kapanışlarda 36,75 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 43,75 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 36,75-36,25
Satım aralığı: 43,75-47,75
Yabancı Payı (%): 33,97
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,90 puan azaldı.


TURKCELL


DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
89,05 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 82,38 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 87 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 91,35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 86,50-81,50
Satım aralığı: 87,00-93,00
Yabancı Payı (%): 59,52
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,90 puan azaldı.


TOFAŞ OTO. FAB.


DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
190,00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 205,80 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 201,8 seviyesinin altına kayması halinde ise 190,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 190,00-183,00
Satım aralığı: 196,00-216,00
Yabancı Payı (%): 31,98
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2,15 puan azaldı.


TÜRK TELEKOM


SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 48,18 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 44,29 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 46,84 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 46,50-44,50
Satım aralığı: 46,75-48,75
Yabancı Payı (%): 20,26
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3,92 puan azaldı.


TÜPRAŞ


DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
149,1 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 142,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 146 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 149,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 142,00-139,00
Satım aralığı: 149,00-151,00
Yabancı Payı (%): 26,29
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,40 puan azaldı.


VAKIFLAR BANKASI


DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 20,7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 20,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 22,00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 20,00-18,80
Satım aralığı: 22,00-21,40
Yabancı Payı (%): 0,81
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,55 puan azaldı.

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Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket
Tofaş'tan Rekabet Kurumu kararına ilişkin açıklama
Akbank'tan bilanço değerlendirmesi
PC İletişim (PCILT) temettü kararı ve tarihini duyurdu
Kalekim (KLKIM) bilanço tarihi belli oldu
İndeks Bilgisayar (INDES) kredi derecelendirme notu açıklandı
Borsada cuma günü temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Ekim)
Yabancılar borsada 73,6 milyon dolar hisse sattı
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (23 Ekim)
Borsada perşembe günü temettü dağıtacak 1 şirket var (24 Ekim)
Adel Kalemcilik bilanço tarihi belli oldu
Turkcell (TCELL) bilanço tarihi belli oldu
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