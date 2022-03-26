ENDEKSTE YUKARI TREND DEVAM EDİYOR

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 20.30 ile Aksa ve yüzde 18.66 ile Hektaş olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 7.98 ve yüzde 6.56 ile Doğan Holding ve Borusan Yat. Paz. hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 13.76 milyar TL ile Kardemir (D) hissesinde olurken, bu şirketi 12.23 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin yükselişinde Otomotiv sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.46 yükselişle 2,176 puandan kapattı.

Endeksin dolar bazında fiyatı ise 147 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 29.82 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.

RSI göstergesi 67.29 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 106.50 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin 107.48 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 2,168 ve 2,160 destek seviyeleri olarak takip edilecek.

Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 2,189 ve 2,203 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.11 baz puan artarak yüzde 37.62 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 27.96 seviyesinde bulunuyor.

ALARKO HOLDİNG

İZLENMELİ

21.78 – 22.96 aralığında hareket eden hisse 21.94 seviyesinin altında kapanışlarda 20.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 21.94 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 23.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 20.10-18.50

Satım aralığı: 23.80-23.90

Yabancı Payı (%) : 11.45

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.

ARÇELİK

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

56.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 59.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 57.8 seviyesinin altına kayması halinde ise 56.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 56.00-54.00

Satım aralığı: 59.00-59.50

Yabancı Payı (%) : 27.24

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.04 puan azaldı.

ASELSAN

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 23.5 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 25.10 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 23.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 23.70-22.50

Satım aralığı: 23.90-25.25

Yabancı Payı (%) : 35.29

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.37 puan azaldı.

BORUSAN YAT. PAZ.

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 376.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 350.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 407.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 350.00-342.50

Satım aralığı: 407.50-440.00

Yabancı Payı (%) : 3.38

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.50 puan arttı.

GARANTİ BBVA

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 11.8 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 12.81 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 11.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 11.70-11.50

Satım aralığı: 12.20-12.70

Yabancı Payı (%) : 30.77

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.73 puan azaldı.

GLOBAL YAT. HOLDİNG

GÜÇ KAYBEDİYOR

2.47 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 2.21 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 2.34 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.21-2.20

Satım aralığı: 2.50-2.70

Yabancı Payı (%) : 19.02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.06 puan azaldı.

GÜBRE FABRİK.

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 83.45 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 80.65 seviyesinin altındaki kapanışlarda 76.19 seviyesindeki desteğini test edebilir. 80.65 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 81.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 80.00-80.00

Satım aralığı: 81.50-82.50

Yabancı Payı (%) : 8.12

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.60 puan arttı.

İPEK DOĞAL ENERJİ

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 15.7 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 16.72 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 17.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 15.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15.50-15.10

Satım aralığı: 17.50-17.90

Yabancı Payı (%) : 11.33

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.35 puan azaldı.

KARSAN OTOMOTİV

YÜKSELİŞTE

4.95 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 4.95 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 5.58 seviyesine yönelebilir. 4.95 seviyesinin altına sarkmalarda ise 4.04 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.04-3.86

Satım aralığı: 5.58-6.03

Yabancı Payı (%) : 2.03

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.20 puan arttı.

KORDSA TEKNİK TEKSTİL

ALICILAR GÜÇLÜ

32.72 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 37.00 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 35.34 seviyesinin altına kayması halinde ise 32.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 32.50-30.75

Satım aralığı: 37.00-41.00

Yabancı Payı (%) : 12.25

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.02 puan azaldı.

OTOKAR

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 444.1 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 480.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 425.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 425.00-405.00

Satım aralığı: 480.00-485.00

Yabancı Payı (%) : 18.12

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.51 puan arttı.

ŞEKERBANK

SIKIŞMA YAŞIYOR

Haftayı primsiz tamamladı. 1.02 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 0.97 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 1.03 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 0.97-0.96

Satım aralığı: 1.03-1.05

Yabancı Payı (%) : 2.84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.58 puan arttı.

ŞİŞE CAM

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 13.7 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 13.20 seviyesinde bulunurken ilk direnci 15.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 13.20-12.50

Satım aralığı: 15.10-16.90

Yabancı Payı (%) : 24.05

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.25 puan arttı.

ŞOK MARKETLER TİCARET

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

11.80 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 12.81 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 12.09 seviyesinin altına kayması halinde ise 11.80 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 11.80-10.90

Satım aralığı: 12.20-13.10

Yabancı Payı (%) : 34.96

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.26 puan azaldı.

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 1.46 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 1.4 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.36 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 1.44 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.36-1.31

Satım aralığı: 1.44-1.45

Yabancı Payı (%) : 13.30

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.34 puan azaldı.

TÜRK TRAKTÖR

HACİMLİ ÇIKIYOR

271 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 271 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 297.50 seviyesini test edebilir. 271 seviyesinin altına kayması halinde 227.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 227.00-224.00

Satım aralığı: 297.50-325.00

Yabancı Payı (%) : 30.22

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.68 puan arttı.

TÜRKİYE SİGORTA

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 4.76 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 5.68 seviyesindeki dirence yönelebilir. 5.33 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.76 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.76-4.42

Satım aralığı: 5.68-6.50

Yabancı Payı (%) : 1.06

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.17 puan arttı.