BIST 100 hisselerinin teknik analizi (28.12.2024)

ENDEKSTE YUKARI TREND DEVAM EDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 29,17684 milyar TL ile İş Bankası (C) hissesinde olurken, bu şirketi 28,69098 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin yükselişinde Banka sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 3,09497 yükselişle 10.025,47 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 284,79 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 70,79201 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 60,18976 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 99,67192 seviyesinde olduğu görülüyor.

Aşağı yönlü hareketlerde 9.967,95 ve 9.910,42 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 10.069,03 ve 10.112,58 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0,06892 baz puan artarak yüzde 37,12913 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 38,98010 seviyesinde bulunuyor.



ASTOR ENERJİ



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 104,5 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 115,3 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 122,00 seviyesine yönelebilir. 115,3 seviyesinin altında kapanışlarda 102,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 102,00-93,00

Satım aralığı: 122,00-127,00

Yabancı Payı (%): 15,73

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1,29 puan arttı.



BİM MAĞAZALAR



HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 485 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 522 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 530,25 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 490,00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 490,00-482,50

Satım aralığı: 505,00-545,00

Yabancı Payı (%): 47,91

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,08 puan azaldı.



COCO COLA İÇECEK



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 58,1 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 56,67 seviyesinde bulunurken ilk direnci 64,05 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 59,50-53,00

Satım aralığı: 61,00-68,00

Yabancı Payı (%): 78,71

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,05 puan azaldı.



DOĞUŞ OTOMOTİV

203,5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 187,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 200,4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 210,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.Alım aralığı: 187,00-176,00Satım aralığı: 210,00-210,00Yabancı Payı (%): 15,65Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,09 puan azaldı.



DOĞAN HOLDİNG



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 15,85 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 15,18 seviyesinin altındaki kapanışlarda 14,29 seviyesindeki desteğini test edebilir. 15,18 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 15,40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 15,00-14,00

Satım aralığı: 15,40-16,20

Yabancı Payı (%): 16,40

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,10 puan azaldı.



EMLAK KONUT GMYO



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 12,58 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 14 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 14,70 seviyesine yönelebilir. 14 seviyesinin altında kapanışlarda 12,67 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 13,30-11,80

Satım aralığı: 14,00-15,80

Yabancı Payı (%): 12,56

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,65 puan arttı.



KONTROLMATİK TEKNOLOJİ

41,16 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 36,50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 39,98 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 43,75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.Alım aralığı: 36,50-34,50Satım aralığı: 43,75-45,00Yabancı Payı (%): 8,22Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,62 puan azaldı.



KOZA ALTIN



DİRENÇTE ZORLANDI

21,24-22,62 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 22,1 seviyesinin altında kapanışlarda 21,20 seviyesine gerileyebilir. 23,00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 23,00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 21,20-21,10

Satım aralığı: 23,00-23,80

Yabancı Payı (%): 18,10

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,23 puan arttı.



KARDEMİR (D)



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

29,22 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 26,19 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 27,86 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 28,25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 27,50-26,75

Satım aralığı: 28,25-29,25

Yabancı Payı (%): 12,88

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,09 puan azaldı.



MİGROS TİCARET

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 480 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 535 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 535,50 seviyesine yönelebilir. 535 seviyesinin altında kapanışlarda 482,50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı: 482,50-467,50Satım aralığı: 510,00-580,00Yabancı Payı (%): 26,97Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,14 puan arttı.



PEGASUS



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

222,4 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 217,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 219,3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 232,05 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 217,00-212,00

Satım aralığı: 221,00-228,00

Yabancı Payı (%): 23,31

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,34 puan azaldı.



SASA POLYESTER



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

4,06 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 4,41 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 4,18 seviyesinin altına kayması halinde ise 4,06 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 4,06-4,04

Satım aralığı: 4,20-4,36

Yabancı Payı (%): 8,67

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,00 puan azaldı.



TAV HAVALİMANLARI

289,25 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 269,05 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 284,25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 299,25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı: 282,50-260,00Satım aralığı: 285,00-307,50Yabancı Payı (%): 48,90Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,13 puan arttı.



TURKCELL



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 90,35 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 97,65 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 91,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 91,50-89,50

Satım aralığı: 93,00-97,50

Yabancı Payı (%): 59,86

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,22 puan azaldı.



TÜRK TRAKTÖR



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 693 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 771,75 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 690,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 690,00-650,00

Satım aralığı: 735,00-725,00

Yabancı Payı (%): 23,12

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,17 puan azaldı.



ÜLKER BİSKÜVİ



ALICILAR GÜÇLÜ

105,1 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 118,65 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 117,2 seviyesinin altına kayması halinde ise 107,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 107,00-98,50

Satım aralığı: 113,00-114,00

Yabancı Payı (%): 10,91

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,04 puan arttı.



ZORLU ENERJİ



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

4,28 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 4,62 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 4,52 seviyesinin altına kayması halinde ise 4,28 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 4,28-4,28

Satım aralığı: 4,40-4,64

Yabancı Payı (%): 10,86

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,07 puan arttı.