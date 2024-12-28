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BIST 100 hisselerinin teknik analizi (28.12.2024)

Bu hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 10,50186 ile Oyak Çimento ve yüzde 10,09524 ile Fenerbahçe Futbol olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -7,18750 ve yüzde -6,07652 ile Borusan Yat. Paz. ve Papilon Savunma hisseleri oldu.

28 Aralık 2024 | 10:51
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (28.12.2024)

ENDEKSTE YUKARI TREND DEVAM EDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 29,17684 milyar TL ile İş Bankası (C) hissesinde olurken, bu şirketi 28,69098 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin yükselişinde Banka sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 3,09497 yükselişle 10.025,47 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 284,79 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 70,79201 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 60,18976 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 99,67192 seviyesinde olduğu görülüyor.

Aşağı yönlü hareketlerde 9.967,95 ve 9.910,42 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 10.069,03 ve 10.112,58 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0,06892 baz puan artarak yüzde 37,12913 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 38,98010 seviyesinde bulunuyor.


ASTOR ENERJİ


DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 104,5 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 115,3 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 122,00 seviyesine yönelebilir. 115,3 seviyesinin altında kapanışlarda 102,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 102,00-93,00
Satım aralığı: 122,00-127,00
Yabancı Payı (%): 15,73
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1,29 puan arttı.


BİM MAĞAZALAR


HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 485 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 522 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 530,25 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 490,00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 490,00-482,50
Satım aralığı: 505,00-545,00
Yabancı Payı (%): 47,91
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,08 puan azaldı.


COCO COLA İÇECEK


DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 58,1 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 56,67 seviyesinde bulunurken ilk direnci 64,05 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 59,50-53,00
Satım aralığı: 61,00-68,00
Yabancı Payı (%): 78,71
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,05 puan azaldı.


DOĞUŞ OTOMOTİV


DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
203,5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 187,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 200,4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 210,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 187,00-176,00
Satım aralığı: 210,00-210,00
Yabancı Payı (%): 15,65
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,09 puan azaldı.


DOĞAN HOLDİNG


HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 15,85 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 15,18 seviyesinin altındaki kapanışlarda 14,29 seviyesindeki desteğini test edebilir. 15,18 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 15,40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 15,00-14,00
Satım aralığı: 15,40-16,20
Yabancı Payı (%): 16,40
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,10 puan azaldı.


EMLAK KONUT GMYO


DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 12,58 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 14 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 14,70 seviyesine yönelebilir. 14 seviyesinin altında kapanışlarda 12,67 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 13,30-11,80
Satım aralığı: 14,00-15,80
Yabancı Payı (%): 12,56
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,65 puan arttı.


KONTROLMATİK TEKNOLOJİ


DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
41,16 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 36,50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 39,98 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 43,75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 36,50-34,50
Satım aralığı: 43,75-45,00
Yabancı Payı (%): 8,22
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,62 puan azaldı.


KOZA ALTIN


DİRENÇTE ZORLANDI
21,24-22,62 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 22,1 seviyesinin altında kapanışlarda 21,20 seviyesine gerileyebilir. 23,00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 23,00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 21,20-21,10
Satım aralığı: 23,00-23,80
Yabancı Payı (%): 18,10
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,23 puan arttı.


KARDEMİR (D)


DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
29,22 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 26,19 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 27,86 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 28,25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 27,50-26,75
Satım aralığı: 28,25-29,25
Yabancı Payı (%): 12,88
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,09 puan azaldı.


MİGROS TİCARET


DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 480 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 535 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 535,50 seviyesine yönelebilir. 535 seviyesinin altında kapanışlarda 482,50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 482,50-467,50
Satım aralığı: 510,00-580,00
Yabancı Payı (%): 26,97
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,14 puan arttı.


PEGASUS


DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
222,4 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 217,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 219,3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 232,05 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 217,00-212,00
Satım aralığı: 221,00-228,00
Yabancı Payı (%): 23,31
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,34 puan azaldı.


SASA POLYESTER


DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
4,06 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 4,41 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 4,18 seviyesinin altına kayması halinde ise 4,06 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 4,06-4,04
Satım aralığı: 4,20-4,36
Yabancı Payı (%): 8,67
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,00 puan azaldı.


TAV HAVALİMANLARI


DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
289,25 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 269,05 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 284,25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 299,25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 282,50-260,00
Satım aralığı: 285,00-307,50
Yabancı Payı (%): 48,90
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,13 puan arttı.


TURKCELL


DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 90,35 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 97,65 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 91,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 91,50-89,50
Satım aralığı: 93,00-97,50
Yabancı Payı (%): 59,86
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,22 puan azaldı.


TÜRK TRAKTÖR


DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 693 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 771,75 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 690,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 690,00-650,00
Satım aralığı: 735,00-725,00
Yabancı Payı (%): 23,12
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,17 puan azaldı.


ÜLKER BİSKÜVİ


ALICILAR GÜÇLÜ
105,1 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 118,65 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 117,2 seviyesinin altına kayması halinde ise 107,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 107,00-98,50
Satım aralığı: 113,00-114,00
Yabancı Payı (%): 10,91
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,04 puan arttı.


ZORLU ENERJİ


DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
4,28 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 4,62 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 4,52 seviyesinin altına kayması halinde ise 4,28 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 4,28-4,28
Satım aralığı: 4,40-4,64
Yabancı Payı (%): 10,86
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,07 puan arttı.

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BIST 100 hisselerinin teknik analizi (28.12.2024)
SPK ceza yağdırdı: Suç duyurusu, para cezası, işlem yasağı...
Anadolu Efes üst yönetimdeki değişiklikleri duyurdu
Galatasaray'dan (GSRAY) bedelli açıklaması
Gülermak’ın halka arz başvurusu onaylandı
SPK bülteni: 2 yeni halk arz, 3 sermaye artırımı onayı var
SPK'dan Galatasaray'a (GSRAY) onay geldi
Faiz kararında hangi mesajlar var? Piyasaları, borsayı nasıl etkiler? l Uzmanlar yorumladı
Şişecam ABD hamlesini duyurdu: Ciner Grubu'ndan satın aldı
Tekstil şirketinden yüzde 150 bedelsiz kararı
BIST 30 şirketlerinin 'iklim karnesi' açıklandı
Çimento şirketi kar payı avansı ödeme kararı aldı
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var: 6,95 TL
Bu hafta temettü dağıtan 5 şirket
25 Aralık borsada gün sonu rakamları: Gözler faiz kararında
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