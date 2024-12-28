BIST 100 hisselerinin teknik analizi (28.12.2024)

ENDEKSTE YUKARI TREND DEVAM EDİYOR
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 29,17684 milyar TL ile İş Bankası (C) hissesinde olurken, bu şirketi 28,69098 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin yükselişinde Banka sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 3,09497 yükselişle 10.025,47 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 284,79 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 70,79201 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 60,18976 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 99,67192 seviyesinde olduğu görülüyor.
Aşağı yönlü hareketlerde 9.967,95 ve 9.910,42 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 10.069,03 ve 10.112,58 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0,06892 baz puan artarak yüzde 37,12913 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 38,98010 seviyesinde bulunuyor.
ASTOR ENERJİ
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 104,5 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 115,3 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 122,00 seviyesine yönelebilir. 115,3 seviyesinin altında kapanışlarda 102,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 102,00-93,00
Satım aralığı: 122,00-127,00
Yabancı Payı (%): 15,73
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1,29 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 485 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 522 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 530,25 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 490,00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 490,00-482,50
Satım aralığı: 505,00-545,00
Yabancı Payı (%): 47,91
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,08 puan azaldı.
COCO COLA İÇECEK
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 58,1 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 56,67 seviyesinde bulunurken ilk direnci 64,05 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 59,50-53,00
Satım aralığı: 61,00-68,00
Yabancı Payı (%): 78,71
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,05 puan azaldı.
DOĞUŞ OTOMOTİV
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
203,5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 187,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 200,4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 210,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 187,00-176,00
Satım aralığı: 210,00-210,00
Yabancı Payı (%): 15,65
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,09 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 15,85 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 15,18 seviyesinin altındaki kapanışlarda 14,29 seviyesindeki desteğini test edebilir. 15,18 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 15,40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 15,00-14,00
Satım aralığı: 15,40-16,20
Yabancı Payı (%): 16,40
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,10 puan azaldı.
EMLAK KONUT GMYO
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 12,58 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 14 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 14,70 seviyesine yönelebilir. 14 seviyesinin altında kapanışlarda 12,67 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 13,30-11,80
Satım aralığı: 14,00-15,80
Yabancı Payı (%): 12,56
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,65 puan arttı.
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
41,16 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 36,50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 39,98 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 43,75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 36,50-34,50
Satım aralığı: 43,75-45,00
Yabancı Payı (%): 8,22
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,62 puan azaldı.
KOZA ALTIN
DİRENÇTE ZORLANDI
21,24-22,62 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 22,1 seviyesinin altında kapanışlarda 21,20 seviyesine gerileyebilir. 23,00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 23,00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 21,20-21,10
Satım aralığı: 23,00-23,80
Yabancı Payı (%): 18,10
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,23 puan arttı.
KARDEMİR (D)
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
29,22 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 26,19 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 27,86 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 28,25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 27,50-26,75
Satım aralığı: 28,25-29,25
Yabancı Payı (%): 12,88
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,09 puan azaldı.
MİGROS TİCARET
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 480 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 535 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 535,50 seviyesine yönelebilir. 535 seviyesinin altında kapanışlarda 482,50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 482,50-467,50
Satım aralığı: 510,00-580,00
Yabancı Payı (%): 26,97
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,14 puan arttı.
PEGASUS
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
222,4 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 217,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 219,3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 232,05 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 217,00-212,00
Satım aralığı: 221,00-228,00
Yabancı Payı (%): 23,31
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,34 puan azaldı.
SASA POLYESTER
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
4,06 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 4,41 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 4,18 seviyesinin altına kayması halinde ise 4,06 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 4,06-4,04
Satım aralığı: 4,20-4,36
Yabancı Payı (%): 8,67
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,00 puan azaldı.
TAV HAVALİMANLARI
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
289,25 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 269,05 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 284,25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 299,25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 282,50-260,00
Satım aralığı: 285,00-307,50
Yabancı Payı (%): 48,90
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,13 puan arttı.
TURKCELL
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 90,35 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 97,65 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 91,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 91,50-89,50
Satım aralığı: 93,00-97,50
Yabancı Payı (%): 59,86
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,22 puan azaldı.
TÜRK TRAKTÖR
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 693 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 771,75 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 690,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 690,00-650,00
Satım aralığı: 735,00-725,00
Yabancı Payı (%): 23,12
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,17 puan azaldı.
ÜLKER BİSKÜVİ
ALICILAR GÜÇLÜ
105,1 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 118,65 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 117,2 seviyesinin altına kayması halinde ise 107,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 107,00-98,50
Satım aralığı: 113,00-114,00
Yabancı Payı (%): 10,91
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,04 puan arttı.
ZORLU ENERJİ
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
4,28 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 4,62 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 4,52 seviyesinin altına kayması halinde ise 4,28 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 4,28-4,28
Satım aralığı: 4,40-4,64
Yabancı Payı (%): 10,86
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,07 puan arttı.