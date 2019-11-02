BIST 100 hisselerinin teknik analizi (3.11.2019)
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ENDEKS DESTEK SEVİYESİNDE
Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 35.32 ile Bera Holding ve yüzde 26.81 ile Fenerbahçe Futbol olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 18.60 ve yüzde 12.07 ile Metro Holding ve İttifak Holding hisseleri oldu.
Endeksin düşüşünde Bankalar ve Özel Finans Kurumları sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.75 azalışla 98,463 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 17,249 seviyesinde bulunuyor.
Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 6.55 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketlere neden olabilir.
Endeksin geçtiğimiz haftayı 200 günlük hareketli ortalaması olan 98,007 seviyesinin üzerinde kapatması ise olumlu olarak değerlendirilebilir. RSI göstergesi 47.00 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 103.36 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 98,958 ve 99,453 direnç seviyeleri olarak takip edilecek.
Olası geri çekilmelerde ise 97,823 ve 97,183 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.4 baz puan artarak yüzde 64.29 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 12.83 seviyesinde bulunuyor.
ASELSAN
DİRENÇTE ZORLANDI
18.05-18.8 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 18.39 seviyesinin altında kapanışlarda 18.00 seviyesine gerileyebilir. 18.39 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 18.70 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 18.00-17.80
Satım aralığı: 18.70-18.80
Yabancı Payı (%) : 23.77
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.77 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
DİRENÇTE ZORLANDI
46.84-48.1 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 47.04 seviyesinin altında kapanışlarda 46.25 seviyesine gerileyebilir. 47.04 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 47.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 46.25-46.00
Satım aralığı: 47.50-48.00
Yabancı Payı (%) : 65.87
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.18 puan arttı.
DOĞAN HOLDİNG
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 1.76 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 1.72 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.67 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.72 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 1.76 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.67-1.51
Satım aralığı: 1.76-1.89
Yabancı Payı (%) : 48.27
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.30 puan arttı.
EMLAK KONUT GMYO
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 1.24 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 1.17 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 1.2 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.17-1.15
Satım aralığı: 1.23-1.25
Yabancı Payı (%) : 49.47
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.67 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
DİRENÇTE ZORLANDI
6.46-6.67 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 6.5 seviyesinin altında kapanışlarda 6.12 seviyesine gerileyebilir. 6.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 6.60 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.43-6.40
Satım aralığı: 6.60-6.65
Yabancı Payı (%) : 41.67
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.41 puan arttı.
FORD OTOSAN
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 65.8 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 64.85 seviyesinin altındaki kapanışlarda 61.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 64.85 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 67.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 61.00-60.00
Satım aralığı: 67.00-68.50
Yabancı Payı (%) : 74.65
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.75 puan arttı.
KOZA ALTIN
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 71.55 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 69.75 seviyesinin altındaki kapanışlarda 67.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 69.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 71.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 67.50-66.00
Satım aralığı: 70.00-71.00
Yabancı Payı (%) : 70.13
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.71 puan arttı.
KOZA MADENCİLİK
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 8.85 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 8.35 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 8.55 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.35-8.15
Satım aralığı: 8.80-8.90
Yabancı Payı (%) : 49.86
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.62 puan azaldı.
PEGASUS
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 63.65 seviyesinin altındaki kapanışlarda 60.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 66.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 60.00-57.00
Satım aralığı: 66.50-70.00
Yabancı Payı (%) : 47.84
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.33 puan azaldı.
PETKİM
GÜÇ KAYBEDİYOR
3.55 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 3.24 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 3.43 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.24-3.08
Satım aralığı: 3.50-3.58
Yabancı Payı (%) : 16.76
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.57 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 8.83 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 8.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 8.65 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.00-7.90
Satım aralığı: 8.65-8.90
Yabancı Payı (%) : 67.13
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.71 puan azaldı.
SODA SANAYİİ
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 5.46 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.08 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 5.75 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.08-4.50
Satım aralığı: 5.75-6.05
Yabancı Payı (%) : 38.00
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.76 puan azaldı.
T. HALK BANKASI
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 5.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.96 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 5.55 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.96-4.84
Satım aralığı: 5.55-5.93
Yabancı Payı (%) : 39.01
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.94 puan azaldı.
T.S.K.B.
SIKIŞMA YAŞIYOR
Haftayı primsiz tamamladı. 0.91 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 0.89 seviyesinin altındaki kapanışlarda 0.85 seviyesindeki desteğini test edebilir. 0.89 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 0.93 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 0.88-0.85
Satım aralığı: 0.90-0.93
Yabancı Payı (%) : 38.10
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.41 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 24.38 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 24.40 seviyesinde bulunurken ilk direnci 26.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 24.40-23.80
Satım aralığı: 26.00-26.25
Yabancı Payı (%) : 74.28
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.70 puan arttı.
TÜRK HAVA YOLLARI
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 11.94 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 11.20 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 11.57 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 11.20-10.90
Satım aralığı: 11.70-11.80
Yabancı Payı (%) : 35.22
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.52 puan arttı.
TÜRK TELEKOM
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
5.53 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 6.30 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 6.01 seviyesinin altına kayması halinde ise 5.53 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.53-5.10
Satım aralığı: 6.30-7.18
Yabancı Payı (%) : 59.76
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.43 puan arttı.
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