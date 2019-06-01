BIST 100 hisselerinin teknik analizi (3.6.2019)
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ENDEKS TOPARLAMAYA BAŞLADI
Endekste yukarı yönlü ivmelenme gözleniyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 24.34 ile ICBC Turkey Bank ve yüzde 18.92 ile Pegasus olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -4.62 ve yüzde -3.60 ile İttifak Holding ve Çemtaş hisseleri oldu.
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 4.10 milyar TL ile Garanti Bankası hissesinde olurken, bu şirketi 4.04 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin yükselişinde Holding sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 5.25 yükselişle 90,590 puandan kapattı.
Endeksin dolar bazında fiyatı ise 15,293 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 5.57 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 ve 20 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ederken, 50 günlük hareketli ortalamalarının ise altında hareket ediyor.
RSI göstergesi 53.96 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 103.67 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 89,513 ve 88,437 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 91,128 ve 91,666 direnç seviyeleri söz konusu.
Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.16 baz puan artarak yüzde 64.20 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 25.10 seviyesinde bulunuyor.
ASELSAN
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 16.94 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 18.28 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 20.30 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 17.20 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 17.20-16.50
Satım aralığı: 20.30-20.70
Yabancı Payı (%) : 29.02
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.68 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
ALICILAR GÜÇLÜ
73.25 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 82.50 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 79.7 seviyesinin altına kayması halinde ise 75.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 75.00-73.50
Satım aralığı: 86.50-96.00
Yabancı Payı (%) : 62.23
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.04 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
1.03 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 1.11 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 1.07 seviyesinin altına kayması halinde ise 1.03 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.03-1.00
Satım aralığı: 1.11-1.17
Yabancı Payı (%) : 36.81
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.14 puan arttı.
EMLAK KONUT GMYO
ALICILAR GÜÇLÜ
1.04 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 1.25 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 1.14 seviyesinin altına kayması halinde ise 1.05 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.05-0.99
Satım aralığı: 1.25-1.34
Yabancı Payı (%) : 55.77
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.85 puan azaldı.
FORD OTOSAN
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 50.65 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 55.05 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 59.00 seviyesine yönelebilir. 55.05 seviyesinin altında kapanışlarda 51.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 51.50-50.50
Satım aralığı: 59.00-62.50
Yabancı Payı (%) : 74.03
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.09 puan azaldı.
GARANTİ BANKASI
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 7.36 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 7.93 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 9.10 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 7.20 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.20-7.03
Satım aralığı: 9.10-10.30
Yabancı Payı (%) : 69.87
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.81 puan arttı.
İŞ BANKASI (C)
İZLENMELİ
4.91 – 5.19 aralığında hareket eden hisse 5.12 seviyesinin altında kapanışlarda 4.96 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.12 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 5.45 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.96-4.74
Satım aralığı: 5.45-5.48
Yabancı Payı (%) : 56.17
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.39 puan azaldı.
KARDEMİR (D)
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
2.11 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 2.26 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 2.18 seviyesinin altına kayması halinde ise 2.11 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.11-2.01
Satım aralığı: 2.26-2.29
Yabancı Payı (%) : 13.59
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.87 puan arttı.
KOÇ HOLDİNG
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 14.99 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 16.23 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 17.80 seviyesine yönelebilir. 16.23 seviyesinin altında kapanışlarda 15.30 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 15.30-15.10
Satım aralığı: 17.80-19.70
Yabancı Payı (%) : 79.70
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.14 puan azaldı.
KOZA ALTIN
İZLENMELİ
44.86 – 47.66 aralığında hareket eden hisse 47.58 seviyesinin altında kapanışlarda 45.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 47.58 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 49.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 45.00-43.25
Satım aralığı: 49.25-49.35
Yabancı Payı (%) : 52.92
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.86 puan arttı.
KOZA MADENCİLİK
İZLENMELİ
6.59 – 7.08 aralığında hareket eden hisse 6.95 seviyesinin altında kapanışlarda 6.35 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.95 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 7.43 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.35-5.93
Satım aralığı: 7.43-7.45
Yabancı Payı (%) : 50.29
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 5.12 puan arttı.
PEGASUS
ALICILAR GÜÇLÜ
Hacimli ve hızlı yükseliş seyrinde. 29.7 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 35.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda pozisyonlar korunabilir. 35.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 30.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 30.00-29.25
Satım aralığı: 41.75-48.50
Yabancı Payı (%) : 44.20
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.16 puan arttı.
PETKİM
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 4.54 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 4.84 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 5.28 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 4.60 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.60-4.58
Satım aralığı: 5.28-5.78
Yabancı Payı (%) : 30.27
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.03 puan azaldı.
ŞİŞE CAM
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 4.87 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 5.2 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 5.60 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 4.96 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.96-4.90
Satım aralığı: 5.60-5.70
Yabancı Payı (%) : 45.22
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
ARTAN İŞLEM HACMİNİN ETKİSİ İLE YÜKSELİŞ SEYRİNDE
23.70 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 26.50 seviyesindeki dirence yönelebilir. 25.44 seviyesinin altındaki kapanışlarda 23.70 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 23.70-22.40
Satım aralığı: 28.50-33.75
Yabancı Payı (%) : 75.26
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.05 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
ALICILAR GÜÇLÜ
23 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 27.25 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 24.88 seviyesinin altına kayması halinde ise 23.40 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 23.40-22.80
Satım aralığı: 27.25-29.50
Yabancı Payı (%) : 73.21
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
3.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 4.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 3.69 seviyesinin altına kayması halinde ise 3.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.50-3.26
Satım aralığı: 4.00-4.08
Yabancı Payı (%) : 62.47
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.38 puan arttı.
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