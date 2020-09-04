ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR *

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 8.02 ile Alarko Holding ve yüzde 7.79 ile Gübre Fabrik. olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 10.21 ve yüzde 9.47 ile Torunlar GMYO ve Türkiye Sigorta hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 4.76 milyar TL ile Kardemir (D) hissesinde olurken, bu şirketi 4.14 milyar TL ile Garanti Bankası takip etti. Endeksin düşüşünde Gayrimenkul Yat. Ort. sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.94 azalışla 1,076 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 146 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 13.75 milyar TL olarak gerçekleşti.

BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 41.00 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 98.52 seviyesinde olduğu görülüyor.

Yukarı yönlü hareketlerde 1,087 ve 1,097 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 1,070 ve 1,064 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 1.29 baz puan artarak yüzde 52.63 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 13.33 seviyesinde bulunuyor.

GÜÇ KAYBEDİYOR

17.54 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 16.30 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 16.75 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 16.30-15.90

Satım aralığı: 17.20-17.85

Yabancı Payı (%) : 33.47

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.05 puan azaldı.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 67.35 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 69.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 63.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 63.50-61.00

Satım aralığı: 69.50-72.00

Yabancı Payı (%) : 60.46

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan arttı.

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 2.19 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 2.12 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.07 seviyesindeki desteğini test edebilir. 2.12 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 2.21 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.15-2.03

Satım aralığı: 2.21-2.45

Yabancı Payı (%) : 41.60

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.94 puan arttı.

EMLAK KONUT GMYO *

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 1.83 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.61 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 1.91 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.61-1.48

Satım aralığı: 1.91-2.13

Yabancı Payı (%) : 35.44

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.21 puan arttı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK *

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

9.08 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 8.65 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 8.88 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 9.19 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.65-8.30

Satım aralığı: 8.58-8.95

Yabancı Payı (%) : 33.00

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.79 puan azaldı.

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 7.11 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 6.58 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 6.92 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.58-6.15

Satım aralığı: 6.90-7.48

Yabancı Payı (%) : 44.75

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.39 puan azaldı.

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 5.14 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 5.04 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.96 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.04 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.28 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.96-4.70

Satım aralığı: 5.03-5.35

Yabancı Payı (%) : 42.59

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.92 puan arttı.

İZLENMELİ

2.88 – 3.12 aralığında hareket eden hisse 3.09 seviyesinin altında kapanışlarda 2.92 seviyesindeki desteğini test edebilir. 3.09 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 3.02 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.92-2.70

Satım aralığı: 3.02-3.25

Yabancı Payı (%) : 12.97

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.13 puan azaldı.

DİRENÇTE ZORLANDI

15.44-16.18 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 15.46 seviyesinin altında kapanışlarda 14.10 seviyesine gerileyebilir. 15.96 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 15.96 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 14.10-13.60

Satım aralığı: 15.20-16.40

Yabancı Payı (%) : 69.17

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.35 puan azaldı.

GÜÇ KAYBEDİYOR

81.75 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 74.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 78.75 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 74.00-72.80

Satım aralığı: 80.50-82.50

Yabancı Payı (%) : 51.37

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.01 puan azaldı.

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

13.33 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 12.70 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 12.99 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 13.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 12.70-12.35

Satım aralığı: 13.10-13.65

Yabancı Payı (%) : 52.23

Haftalık değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.15 puan azaldı.

SIKIŞMA YAŞIYOR

40.54 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 36.19 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 38.72 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 39.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 38.00-37.25

Satım aralığı: 39.25-40.25

Yabancı Payı (%) : 41.47

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.16 puan azaldı.

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 5.29 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 5.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 5.13 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 5.00-4.62

Satım aralığı: 5.10-5.60

Yabancı Payı (%) : 6.76

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.34 puan azaldı.

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 86.2 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 83 seviyesinin altındaki kapanışlarda 73.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 83 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 83.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 73.50-71.00

Satım aralığı: 83.00-85.00

Yabancı Payı (%) : 31.58

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.20 puan azaldı.

TÜRK HAVA YOLLARI *

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

11.5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 9.80 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 11 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 10.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 9.80-9.65

Satım aralığı: 10.90-11.40

Yabancı Payı (%) : 29.03

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.44 puan azaldı.

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 7.15 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 6.83 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 6.94 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.83-6.50

Satım aralığı: 7.03-7.48

Yabancı Payı (%) : 42.71

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.64 puan arttı.

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 4.28 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 3.83 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 4.17 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.02-3.70

Satım aralığı: 4.18-4.62

Yabancı Payı (%) : 6.31

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.20 puan arttı.