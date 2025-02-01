ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 53,02 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 26,45 milyar TL ile İş Bankası (C) takip etti. Endeksin düşüşünde Holding sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0,30 azalışla 10082,1 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 282,36 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 87,65 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 56,44 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 103,77 seviyesinde olduğu görülüyor.

Aşağı yönlü hareketlerde 10050,97 ve 10019,85 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 10134,11 ve 10186,13 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 35,57 seviyesinde bulunuyor.



AKBANK



GÜÇ KAYBEDİYOR

68,3 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 62,00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 65,5 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 62,00-60,50

Satım aralığı: 66,50-67,00

Endeks Ağırlığı (%): 6,29

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,182 puan azaldı.



ARÇELİK



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

134,5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 126,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 129,3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 133,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 126,00-123,00

Satım aralığı: 133,00-139,00

Endeks Ağırlığı (%): 0,46

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,003 puan azaldı.



ASELSAN



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 83,4 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 88,8 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 94,00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 81,00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 81,00-74,50

Satım aralığı: 94,00-96,00

Endeks Ağırlığı (%): 3,68

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,186 puan arttı.



ÇİMSA



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

57,4 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 50,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 52,9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 57,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 50,00-45,75

Satım aralığı: 57,00-57,50

Endeks Ağırlığı (%): 0,81

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,012 puan arttı.



ENERJİSA ENERJİ



DİRENÇTE ZORLANDI

60,5-64 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 62,2 seviyesinin altında kapanışlarda 61,00 seviyesine gerileyebilir. 63,00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 63,00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 61,00-60,00

Satım aralığı: 63,00-61,00

Endeks Ağırlığı (%): 0,51

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,013 puan azaldı.



EREĞLİ DEMİR ÇELİK



İZLENMELİ

22,64 - 23,36 aralığında hareket eden hisse 22,92 seviyesinin altında kapanışlarda 22,60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 22,92 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 23,20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 22,60-21,60

Satım aralığı: 23,20-24,60

Endeks Ağırlığı (%): 2,71

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,038 puan arttı.



HEKTAŞ



DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.3,87 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. işlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 3,41 seviyesinde bulunurken ilk direnci 3,86 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 3,58-3,54

Satım aralığı: 3,86-3,94

Endeks Ağırlığı (%): 0,45

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,018 puan azaldı.



KOÇ HOLDİNG



SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 181,7 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 166,00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 178,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 166,00-164,00

Satım aralığı: 178,00-186,00

Endeks Ağırlığı (%): 3,34

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,192 puan azaldı.



KOZA ALTIN



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 22,7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 20,40 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 24,26 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 20,40-18,20

Satım aralığı: 23,10-23,00

Endeks Ağırlığı (%): 0,75

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,048 puan azaldı.



ODAŞ ELEKTRİK



GÜÇ KAYBEDİYOR

6,09 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 5,55 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 5,72 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 5,55-5,50

Satım aralığı: 6,00-6,23

Endeks Ağırlığı (%): 0,21

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,005 puan azaldı.



OYAK ÇİMENTO



GÜÇ KAYBEDİYOR

26,78 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 22,80 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 24,7 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 22,80-22,20

Satım aralığı: 25,50-27,25

Endeks Ağırlığı (%): 1,02

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,025 puan azaldı.



SABANCI HOLDİNG



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 104,9 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 102,8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 100,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 102,8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 104,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 100,00-97,00

Satım aralığı: 104,00-106,00

Endeks Ağırlığı (%): 3,87

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,006 puan arttı.



ŞOK MARKETLER TİCARET



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

40,12 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 38,75 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 39,38 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 41,48 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 38,75-38,50

Satım aralığı: 39,50-40,25

Endeks Ağırlığı (%): 0,42

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,003 puan azaldı.



TEKFEN HOLDİNG



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

65,7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 63,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 64,2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 67,73 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 63,00-57,50

Satım aralığı: 64,50-71,50

Endeks Ağırlığı (%): 0,39

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,008 puan azaldı.



TÜRK TELEKOM



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 48,24 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 52,50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 47,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 47,00-46,25

Satım aralığı: 52,50-51,00

Endeks Ağırlığı (%): 0,81

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,031 puan arttı.



TÜPRAŞ



DİRENÇTE ZORLANDI

139,2-144 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 141,7 seviyesinin altında kapanışlarda 139,00 seviyesine gerileyebilir. 144,00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 144,00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 139,00-138,00

Satım aralığı: 144,00-146,00

Endeks Ağırlığı (%): 4,65

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,110 puan azaldı.



VAKIFLAR BANKASI



İZLENMELİ

25,46 - 27,1 aralığında hareket eden hisse 26,48 seviyesinin altında kapanışlarda 25,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 26,48 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 27,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 25,00-24,00

Satım aralığı: 27,50-27,50

Endeks Ağırlığı (%): 0,56

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,013 puan arttı.