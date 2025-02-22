CCOLA, ENKA, SASA, TOASO, AEFES... BIST 100 hisselerinin teknik analizi

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  • CCOLA, ENKA, SASA, AEFES... BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21.02.2025)

CCOLA, ENKA, SASA, AEFES... BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21.02.2025)

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Bu hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 14.59 ile Aksa ve yüzde 7.45 ile Margün Enerji olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -14.49 ve yüzde -10.38 ile Alfa Solar Enerji ve TAV Havalimanları hisseleri oldu.

22 Şubat 2025 | 11:12
CCOLA, ENKA, SASA, AEFES... BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21.02.2025)

ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 56.70 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 35.20 milyar TL ile Yapı ve Kredi Bank. takip etti. Endeksin düşüşünde Enerji sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.79 azalışla 9,602 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 265 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 89.76 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 39.17 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 98.79 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin -177.85 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir.

Yukarı yönlü hareketlerde 9,797 ve 9,991 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 9,441 ve 9,280 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 36.28 seviyesinde bulunuyor.

ANADOLU EFES


DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor. 177.2 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 152.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 178.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 152.00-149.00
Satım aralığı: 170.00-181.00
Endeks Ağırlığı (%): 1.16
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.007 puan azaldı.

AKBANK


DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
66.4 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 61.43 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 64.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 67.73 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 64.50-63.50
Satım aralığı: 67.00-68.00
Endeks Ağırlığı (%): 6.42
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.118 puan arttı.

ALARKO HOLDİNG


DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 77.65 seviyesinin altındaki kapanışlarda 71.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 84.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 71.50-70.00
Satım aralığı: 84.50-89.50
Endeks Ağırlığı (%): 0.47
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.010 puan azaldı.

ASTOR ENERJİ


DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
117.4 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 101.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 107.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 116.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 101.00-87.50
Satım aralığı: 116.00-107.00
Endeks Ağırlığı (%): 1.09
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.009 puan arttı.

BORUSAN BORU SANAYİ


DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
403 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 380.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 384.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 387.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 380.00-362.50
Satım aralığı: 387.50-410.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.40
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.006 puan arttı.

COCA COLA İÇECEK


PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 51 seviyesinin altındaki kapanışlarda 45.25 seviyesine doğru gerileyebilir. 51 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 55.50 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 45.25-41.75
Satım aralığı: 55.50-58.00
Endeks Ağırlığı (%): 1.34
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.086 puan azaldı.

ENKA İNŞAAT


SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 54.2 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor.  İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 45.50 seviyesinde bulunurken  ilk direnci 54.08 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 45.50-42.25
Satım aralığı: 51.50-50.00
Endeks Ağırlığı (%): 1.36
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.004 puan arttı.

T. HALK BANKASI


HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 19.58 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 18.85 seviyesinin altındaki kapanışlarda 18.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 18.85 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 19.30 seviyesinde bulunuyor.  20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 18.50-18.00
Satım aralığı: 19.30-20.20
Endeks Ağırlığı (%): 0.45
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.014 puan arttı.

İŞ BANKASI (C)


HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 14.83 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 14.46 seviyesinin altındaki kapanışlarda 14.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 14.46 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 14.60 seviyesinde bulunuyor.  20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 14.10-13.90
Satım aralığı: 14.60-14.60
Endeks Ağırlığı (%): 4.16
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.138 puan arttı.

KOZA ALTIN


DİRENCİNİ KIRAMADI
Hissede 23.24 seviyesinin altındaki kapanışlar, 20.00 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 23.24 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 25.31 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 20.00-17.20
Satım aralığı: 24.10-23.70
Endeks Ağırlığı (%): 0.84
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.001 puan azaldı.

REEDER TEKNOLOJİ


ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 12.39 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 13.2 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 13.65 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 12.60 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 12.60-12.50
Satım aralığı: 13.00-13.70
Endeks Ağırlığı (%): 0.15
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.008 puan arttı.

SABANCI HOLDİNG


DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
102.8 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 99.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 100.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 106.05 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 99.00-99.00
Satım aralığı: 101.00-100.00
Endeks Ağırlığı (%): 3.93
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.063 puan arttı.

SASA POLYESTER


DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
3.68 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 3.46 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 3.51 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 3.56 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 3.46-3.24
Satım aralığı: 3.56-3.86
Endeks Ağırlığı (%): 1.33
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.053 puan arttı.

TÜRK HAVA YOLLARI


SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 327 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 287.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 309.25 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 287.50-272.50
Satım aralığı: 310.00-320.00
Endeks Ağırlığı (%): 7.88
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.031 puan arttı.

TOFAŞ OTO. FAB.


SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 211.1 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 197.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 202.7 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 197.00-187.00
Satım aralığı: 210.00-206.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.87
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.029 puan azaldı.

VESTEL


DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 57.25 seviyesinin altındaki kapanışlarda 53.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 60.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 53.50-53.00
Satım aralığı: 60.50-64.50
Endeks Ağırlığı (%): 0.32
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.006 puan azaldı.

ZORLU ENERJİ


SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 3.99 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor.  İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 3.60 seviyesinde bulunurken  ilk direnci 3.94 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 3.60-3.54
Satım aralığı: 3.94-4.18
Endeks Ağırlığı (%): 0.25
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.004 puan azaldı.

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