ENDEKSTE AŞAĞI TREND DEVAM EDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 29.42 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 20.70 milyar TL ile Akbank takip etti. Endeksin düşüşünde Enerji ve Enerji sektörlerindeki kayıpların etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 3.41 azalışla 9,168 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 239 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 77.87 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 39.97 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 97.28 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin -180.64 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 9,207 ve 9,246 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 9,116 ve 9,064 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 44.65 seviyesinde bulunuyor.



ASELSAN



DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.141.3 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 124.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 138.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 124.00-113.00

Satım aralığı: 138.00-143.00

Endeks Ağırlığı (%): 6.21

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.224 puan arttı.



ASTOR ENERJİ



DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.103.7 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 93.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 102.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 93.00-92.50

Satım aralığı: 102.00-106.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.09

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.032 puan arttı.



BİM MAĞAZALAR



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 472.5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 470 seviyesinin altındaki kapanışlarda 455.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 470 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 496.13 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 455.00-442.50

Satım aralığı: 472.50-482.50

Endeks Ağırlığı (%): 6.38

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.036 puan arttı.



DOĞUŞ OTOMOTİV



GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 203.4 seviyesinin altındaki kapanışlarda 190.00 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 203.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 221.00 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 190.00-169.00

Satım aralığı: 221.00-210.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.65

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.053 puan azaldı.



EMLAK KONUT GMYO



İZLENMELİ

11.49 - 12.21 aralığında hareket eden hisse 12.16 seviyesinin altında kapanışlarda 11.24 seviyesindeki desteğini test edebilir. 12.16 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 12.81 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 11.80-11.00

Satım aralığı: 12.20-13.40

Endeks Ağırlığı (%): 0.87

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.001 puan arttı.



EREĞLİ DEMİR ÇELİK



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

21.80 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 25.31 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 23.44 seviyesinin altına kayması halinde ise 21.80 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 21.80-21.10

Satım aralığı: 24.10-22.70

Endeks Ağırlığı (%): 2.93

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.097 puan arttı.



KONTROLMATİK TEKNOLOJİ

Güç kaybediyor. 28.34 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 26.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 27.24 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.Alım aralığı: 26.50-25.25Satım aralığı: 27.75-30.00Endeks Ağırlığı (%): 0.36Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.005 puan arttı.



KARDEMİR (D)



GÜÇ KAYBEDİYOR

24.84 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 22.90 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 23.82 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 22.90-21.30

Satım aralığı: 25.00-27.75

Endeks Ağırlığı (%): 0.63

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.015 puan azaldı.



MAVİ GİYİM



DİRENÇTE ZORLANDI

31.62-33.88 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 32.86 seviyesinin altında kapanışlarda 32.25 seviyesine gerileyebilir. 34.65 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 34.65 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 32.25-31.75

Satım aralığı: 33.00-34.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.73

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.004 puan arttı.



OYAK ÇİMENTO

Hissede 22.94 seviyesinin altındaki kapanışlarda 20.10 seviyesine doğru gerileyebilir. 22.94 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 27.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.Alım aralığı: 20.10-18.30Satım aralığı: 27.00-28.00Endeks Ağırlığı (%): 1.06Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.112 puan azaldı.



ŞİŞE CAM



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 35.52 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 31.90 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 34.26 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 33.50-33.00

Satım aralığı: 35.50-36.75

Endeks Ağırlığı (%): 1.99

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.016 puan arttı.



ŞOK MARKETLER TİCARET



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 37.44 seviyesinin altındaki kapanışlarda 35.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 38.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 35.75-35.25

Satım aralığı: 38.50-37.75

Endeks Ağırlığı (%): 0.44

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.004 puan azaldı.



TAV HAVALİMANLARI

Güç kaybediyor. 235.9 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 221.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 228.4 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.Alım aralığı: 221.00-220.00Satım aralığı: 237.00-245.00Endeks Ağırlığı (%): 1.55Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.016 puan arttı.



TURKCELL



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 92.1 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 83.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 89.1 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 83.50-82.50

Satım aralığı: 89.50-97.00

Endeks Ağırlığı (%): 4.15

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.096 puan arttı.



TÜPRAŞ



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

126.9 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 122.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 124.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 127.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 122.00-120.00

Satım aralığı: 127.00-127.00

Endeks Ağırlığı (%): 4.57

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.154 puan arttı.



ÜLKER BİSKÜVİ

GÜÇ KAYBEDİYOR

114.4 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 106.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 108.6 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 106.00-102.00

Satım aralığı: 110.00-116.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.60

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.012 puan azaldı.



VESTEL



TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 41.1 seviyesinin altındaki kapanışlar, 38.50 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 41.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 45.50 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 38.50-36.25

Satım aralığı: 45.50-51.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.24

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.014 puan azaldı.