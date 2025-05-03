ENDEKSTE AŞAĞI TREND DEVAM EDİYOR
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 29.42 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 20.70 milyar TL ile Akbank takip etti. Endeksin düşüşünde Enerji ve Enerji sektörlerindeki kayıpların etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 3.41 azalışla 9,168 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 239 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 77.87 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir.
RSI göstergesi 39.97 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 97.28 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin -180.64 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 9,207 ve 9,246 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 9,116 ve 9,064 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 44.65 seviyesinde bulunuyor.
ASELSAN
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.141.3 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 124.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 138.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 124.00-113.00
Satım aralığı: 138.00-143.00
Endeks Ağırlığı (%): 6.21
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.224 puan arttı.
ASTOR ENERJİ
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.103.7 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 93.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 102.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 93.00-92.50
Satım aralığı: 102.00-106.00
Endeks Ağırlığı (%): 1.09
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.032 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 472.5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 470 seviyesinin altındaki kapanışlarda 455.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 470 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 496.13 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 455.00-442.50
Satım aralığı: 472.50-482.50
Endeks Ağırlığı (%): 6.38
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.036 puan arttı.
DOĞUŞ OTOMOTİV
GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 203.4 seviyesinin altındaki kapanışlarda 190.00 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 203.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 221.00 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 190.00-169.00
Satım aralığı: 221.00-210.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.65
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.053 puan azaldı.
EMLAK KONUT GMYO
İZLENMELİ
11.49 - 12.21 aralığında hareket eden hisse 12.16 seviyesinin altında kapanışlarda 11.24 seviyesindeki desteğini test edebilir. 12.16 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 12.81 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 11.80-11.00
Satım aralığı: 12.20-13.40
Endeks Ağırlığı (%): 0.87
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.001 puan arttı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
21.80 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 25.31 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 23.44 seviyesinin altına kayması halinde ise 21.80 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 21.80-21.10
Satım aralığı: 24.10-22.70
Endeks Ağırlığı (%): 2.93
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.097 puan arttı.
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 28.34 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 26.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 27.24 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 26.50-25.25
Satım aralığı: 27.75-30.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.36
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.005 puan arttı.
KARDEMİR (D)
GÜÇ KAYBEDİYOR
24.84 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 22.90 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 23.82 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 22.90-21.30
Satım aralığı: 25.00-27.75
Endeks Ağırlığı (%): 0.63
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.015 puan azaldı.
MAVİ GİYİM
DİRENÇTE ZORLANDI
31.62-33.88 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 32.86 seviyesinin altında kapanışlarda 32.25 seviyesine gerileyebilir. 34.65 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 34.65 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 32.25-31.75
Satım aralığı: 33.00-34.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.73
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.004 puan arttı.
OYAK ÇİMENTO
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 22.94 seviyesinin altındaki kapanışlarda 20.10 seviyesine doğru gerileyebilir. 22.94 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 27.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 20.10-18.30
Satım aralığı: 27.00-28.00
Endeks Ağırlığı (%): 1.06
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.112 puan azaldı.
ŞİŞE CAM
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 35.52 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 31.90 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 34.26 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 33.50-33.00
Satım aralığı: 35.50-36.75
Endeks Ağırlığı (%): 1.99
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.016 puan arttı.
ŞOK MARKETLER TİCARET
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 37.44 seviyesinin altındaki kapanışlarda 35.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 38.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 35.75-35.25
Satım aralığı: 38.50-37.75
Endeks Ağırlığı (%): 0.44
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.004 puan azaldı.
TAV HAVALİMANLARI
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 235.9 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 221.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 228.4 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 221.00-220.00
Satım aralığı: 237.00-245.00
Endeks Ağırlığı (%): 1.55
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.016 puan arttı.
TURKCELL
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 92.1 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 83.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 89.1 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 83.50-82.50
Satım aralığı: 89.50-97.00
Endeks Ağırlığı (%): 4.15
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.096 puan arttı.
TÜPRAŞ
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
126.9 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 122.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 124.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 127.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 122.00-120.00
Satım aralığı: 127.00-127.00
Endeks Ağırlığı (%): 4.57
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.154 puan arttı.
ÜLKER BİSKÜVİ
GÜÇ KAYBEDİYOR
114.4 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 106.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 108.6 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 106.00-102.00
Satım aralığı: 110.00-116.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.60
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.012 puan azaldı.
VESTEL
TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ
Hissede 41.1 seviyesinin altındaki kapanışlar, 38.50 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 41.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 45.50 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 38.50-36.25
Satım aralığı: 45.50-51.50
Endeks Ağırlığı (%): 0.24
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.014 puan azaldı.