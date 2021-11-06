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ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Endekste volatiltenin yüksek olduğu bir hafta yaşandı. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 21.71 ile T.S.K.B. ve yüzde 17.90 ile Türk Hava Yolları olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 19.13 ve yüzde 16.60 ile Biotrend Çevre ve Enerji ve Çan2 Termik hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 16.49 milyar TL ile Garanti BBVA hissesinde olurken, bu şirketi 11.99 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin yükselişinde Banka sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 4.04 yükselişle 1,584 puandan kapattı.

Endeksin dolar bazında fiyatı ise 163 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 24.11 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 84.77 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 110.75 seviyesinde.

CCI göstergesinin 137.66 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1,573 ve 1,562 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,591 ve 1,597 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.68 baz puan artarak yüzde 41.79 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 18.35 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK

ALICILAR GÜÇLÜ

5.86 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 6.88 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 6.33 seviyesinin altına kayması halinde ise 5.58 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.58-5.53

Satım aralığı: 6.88-7.45

Yabancı Payı (%) : 53.22

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.27 puan arttı.

BİM MAĞAZALAR

HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 60.7 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 65.55 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 67.00 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 62.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 62.00-62.00

Satım aralığı: 67.00-69.00

Yabancı Payı (%) : 55.62

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.40 puan azaldı.

DOĞAN HOLDİNG

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 2.6 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 2.8 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 2.88 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 2.62 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.62-2.58

Satım aralığı: 2.88-2.94

Yabancı Payı (%) : 25.80

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.98 puan azaldı.

EMLAK KONUT GMYO

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 1.93 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 1.93 seviyesinde bulunurken ilk direnci 2.14 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.93-1.86

Satım aralığı: 2.14-2.15

Yabancı Payı (%) : 27.56

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.05 puan azaldı.

ENERJİSA ENERJİ

DİRENÇTE ZORLANDI

11.25-11.87 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 11.6 seviyesinin altında kapanışlarda 11.20 seviyesine gerileyebilir. 12.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 12.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 11.20-10.90

Satım aralığı: 12.00-12.10

Yabancı Payı (%) : 64.53

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.92 puan azaldı.

ENKA İNŞAAT

İZLENMELİ

10.7 – 11.24 aralığında hareket eden hisse 11.17 seviyesinin altında kapanışlarda 10.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 11.17 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 11.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 10.50-10.40

Satım aralığı: 11.50-11.90

Yabancı Payı (%) : 53.87

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan arttı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 19.78 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 18.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 19.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 18.00-17.80

Satım aralığı: 19.40-19.50

Yabancı Payı (%) : 33.38

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan arttı.

FORD OTOSAN

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 185.1 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 199.4 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 214.00 seviyesine yönelebilir. 199.4 seviyesinin altında kapanışlarda 180.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 180.00-171.00

Satım aralığı: 214.00-218.00

Yabancı Payı (%) : 65.13

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.52 puan arttı.

GARANTİ BBVA

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 9.66 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 10.61 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 11.30 seviyesine yönelebilir. 10.61 seviyesinin altında kapanışlarda 9.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 9.50-9.40

Satım aralığı: 11.30-12.00

Yabancı Payı (%) : 57.06

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 5.54 puan arttı.

GLOBAL YAT. HOLDİNG

ALICILAR GÜÇLÜ

1.75 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 2.31 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 2.02 seviyesinin altına kayması halinde ise 1.79 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.88-1.86

Satım aralığı: 2.31-2.64

Yabancı Payı (%) : 23.76

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.91 puan azaldı.

GÜBRE FABRİK.

İZLENMELİ

64.8 – 72.3 aralığında hareket eden hisse 69.85 seviyesinin altında kapanışlarda 59.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 69.85 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 80.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 59.50-53.50

Satım aralığı: 80.00-83.50

Yabancı Payı (%) : 7.64

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.77 puan azaldı.

HEKTAŞ

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 8.55 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 9.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 8.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.50-8.45

Satım aralığı: 9.50-9.95

Yabancı Payı (%) : 6.55

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.20 puan azaldı.

İŞ BANKASI (C)

ATAKTA

6.27 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 6.27 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 5.48 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.48-5.40

Satım aralığı: 6.73-7.10

Yabancı Payı (%) : 29.86

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.54 puan azaldı.

KARSAN OTOMOTİV

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 3.5 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 3.78 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 3.62 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.62-3.54

Satım aralığı: 3.78-3.94

Yabancı Payı (%) : 0.63

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.56 puan azaldı.

KARDEMİR (D)

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 7.06 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.38 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 7.48 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.38-5.80

Satım aralığı: 7.48-7.70

Yabancı Payı (%) : 20.28

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.73 puan arttı.

KOÇ HOLDİNG

ALICILAR GÜÇLÜ

23 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 28.35 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 25.56 seviyesinin altına kayması halinde ise 22.70 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 22.70-22.60

Satım aralığı: 27.00-28.75

Yabancı Payı (%) : 68.84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan arttı.

KORDSA TEKNİK TEKSTİL

GÜÇ KAYBEDİYOR

28.04 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 25.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 26.62 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 25.50-24.90

Satım aralığı: 28.00-28.75

Yabancı Payı (%) : 15.80

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.21 puan arttı.