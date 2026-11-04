Engelli aracı limitleri değişti! Yeni üst sınır ne kadar oldu, hangi modeller alınabiliyor? İşte en güncel fiyatlar ve şartlar

Engellilere yönelik satılan araçlardaki fiyat üst limiti yeniden değerleme oranı olan yüzde 27,83'le artmış oldu. Yeniden değerleme oranına ilişkin Cumhurbaşkanının artırma ve azaltma yetkisi bulunuyor.
NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre; 2027 yılında engelli aracı alacak kişilerin araç fiyat üst limiti 2 milyon 873 bin 900 liradan 3 milyon 673 bin 706 liraya yükseldi. 800 bin liralık artışla birlikte sınırlı sayıdaki marka ve modeldeki araçlar alınabilecek.
1 Hangi araçlar alınacak?
2027 yılında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve diğer her türlü vergiler dahil bedellerinin 3 milyon 673 bin 706 Türk Lirası'nın altında olması ve aracın yüzde 40 yerlilik şartını karşılaması gerekiyor.
2 Kimler alabiliyor?
Türkiye'de yüzde 90 ve üzeri engellilik oranına sahip bireyler, belirlenen fiyat limitleri dahilinde ÖTV ödemeksizin araç satın alabiliyor.
Muafiyet kapsamında satın alınan araçlar belirli bir süre boyunca satılamıyor. Bu süre dolmadan yapılan satışlarda ödenmeyen ÖTV tahsil edilebildiğinden, araç sahipliği planlamasını baştan dikkatli yapılması gerekiyor. Yeni düzenlemeyle ortopedik engeli bulunan ve bu nedenle sürücü belgesi alamayan yüzde 40 ve üzeri engeli olan kişiler de ÖTV muafiyetiyle araç alabilecek.
3 Perte çıkarsa ne olur?
Engelli aracı 10 yıl dolmadan pert olursa, ÖTV ödeme zorunluluğu doğmaz ve kasko aracı pert sayarak rayiç bedel ödemesi yapıyor. Ancak kasko tazminatı, aracın ÖTV'siz piyasa değerinden hasar anındaki yıpranma payı düşülerek hesaplanır, yani ÖTV tutarı kasko tahsil edilemiyor. Pert olan araç için yeniden ÖTV'siz araç alınabiliyor.
4 Engelli birey vefat ederse ÖTV ödenir mi?
Engelli araç sahibi vefat ettiğinde, araç mirasçıların ortak malı haline dönüşüyor ve yasal mirasçılara intikal ediyor. 10 yıllık süre dolmadan vefat halinde, araç mirasçılara veraset yoluyla geçerse ÖTV ödenmiyor. Ancak aracın kullanımı ve satışı için mirasçıların feragatnamesi veya mahkeme kararıyla tek kişi üzerine devri gerekiyor. 10 yıllık süre dolmasından itibaren satış yapıldığında ÖTV ödemesi gerçekleşmiyor.
5 Engelli araç yakını adına alınabilir mi?
Küçük yaşta çocuğu olanlar, yaşı ilerlemiş kişiler yerine çocukları üzerine alınmak istenen araçlar için düzenleme yok. Küçük yaşta da olsa yaşı ilerlemiş de olsa araç engelli bireyin adına tescil ediliyor.
Araç engelli adına alınarak birinci derece yakınları (eş, anne, baba, çocuklar) tarafından kullanılabiliyor.