Engelli aracı limitleri değişti! Yeni üst sınır ne kadar oldu, hangi modeller alınabiliyor? İşte en güncel fiyatlar ve şartlar

Engellilere yönelik satılan araçlardaki fiyat üst limiti yeniden değerleme oranı olan yüzde 27,83'le artmış oldu. Yeniden değerleme oranına ilişkin Cumhurbaşkanının artırma ve azaltma yetkisi bulunuyor.

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre; 2027 yılında engelli aracı alacak kişilerin araç fiyat üst limiti 2 milyon 873 bin 900 liradan 3 milyon 673 bin 706 liraya yükseldi. 800 bin liralık artışla birlikte sınırlı sayıdaki marka ve modeldeki araçlar alınabilecek.