Ereğli, Aselsan, Koç Holding, Tüpraş... BIST 100 hisselerinin teknik analizi (13.06.2025)

ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 33.93 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 26.68 milyar TL ile Yapı ve Kredi Bank. takip etti. Endeksin düşüşünde Çimento, Beton sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.72 azalışla 9,312 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 237 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 84.19 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 46.96 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 99.64 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 9,394 ve 9,476 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 9,147 ve 8,983 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 0.00 seviyesinde bulunuyor.



ASELSAN



İZLENMELİ

137.5 - 150.7 aralığında hareket eden hisse 141.5 seviyesinin altında kapanışlarda 136.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 141.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 150.15 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 136.00-131.00

Satım aralığı: 143.00-146.00

Endeks Ağırlığı (%): 6.29

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.213 puan arttı.



ASTOR ENERJİ



GÜÇ KAYBEDİYOR

98.75 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 87.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 92.4 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 87.50-86.00

Satım aralığı: 95.50-99.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.96

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.017 puan azaldı.



DOĞUŞ OTOMOTİV



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

182.9 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 169.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 175.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 183.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 169.00-167.00

Satım aralığı: 183.00-189.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.56

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre değişmedi.



EMLAK KONUT GMYO



DİRENÇTE ZORLANDI

14.82-16.21 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 15.18 seviyesinin altında kapanışlarda 14.60 seviyesine gerileyebilir. 16.20 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 16.20 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 14.60-13.20

Satım aralığı: 16.20-16.60

Endeks Ağırlığı (%): 1.12

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.018 puan arttı.



ENERJİSA ENERJİ



İZLENMELİ

52.3 - 56.7 aralığında hareket eden hisse 54.8 seviyesinin altında kapanışlarda 51.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 54.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 57.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 54.50-53.50

Satım aralığı: 55.00-55.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.48

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.015 puan arttı.



EREĞLİ DEMİR ÇELİK



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 23.64 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 24.8 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 26.04 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 24.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 24.00-23.00

Satım aralığı: 24.80-25.75

Endeks Ağırlığı (%): 3.07

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.161 puan arttı.



KOÇ HOLDİNG



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 153.1 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 135.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 145.4 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 135.00-124.00

Satım aralığı: 145.00-146.00

Endeks Ağırlığı (%): 3.02

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.025 puan azaldı.



KONTROLMATİK TEKNOLOJİ



GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 22.46 seviyesinin altındaki kapanışlarda 20.90 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 22.46 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 25.50 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 20.90-20.60

Satım aralığı: 25.50-26.75

Endeks Ağırlığı (%): 0.30

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.013 puan azaldı.



KARDEMİR (D)



GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 21.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 19.10 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 21.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 24.36 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 19.10-17.70

Satım aralığı: 23.20-24.40

Endeks Ağırlığı (%): 0.59

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.011 puan azaldı.



OYAK ÇİMENTO



DİRENÇTE ZORLANDI

19.86-23.34 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 21.16 seviyesinin altında kapanışlarda 20.00 seviyesine gerileyebilir. 22.20 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 22.20 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 20.00-19.00

Satım aralığı: 22.20-24.70

Endeks Ağırlığı (%): 0.94

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.023 puan arttı.



PEGASUS



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 242.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 212.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 262.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 212.00-181.00

Satım aralığı: 250.00-242.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.02

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.011 puan azaldı.



SASA POLYESTER



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 3.11 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 3.44 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 2.90-2.86

Satım aralığı: 3.44-3.74

Endeks Ağırlığı (%): 1.20

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.040 puan azaldı.



ŞİŞE CAM



GÜÇ KAYBEDİYOR

34.56 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 31.25 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 32.9 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 31.25-30.25

Satım aralığı: 34.25-34.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.84

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.036 puan azaldı.



TURKCELL



SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 99 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 86.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 96.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 86.00-80.00

Satım aralığı: 96.00-95.50

Endeks Ağırlığı (%): 4.17

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.071 puan azaldı.



TÜRK HAVA YOLLARI



GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 263.75 seviyesinin altındaki kapanışlarda 213.00 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 263.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 275.63 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 213.00-181.00

Satım aralığı: 262.50-295.00

Endeks Ağırlığı (%): 7.06

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.212 puan azaldı.



TÜPRAŞ



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 133.3 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 131.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 129.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 131.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 138.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 129.00-128.00

Satım aralığı: 132.00-132.00

Endeks Ağırlığı (%): 4.54

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.003 puan azaldı.



VAKIFLAR BANKASI



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

25.12 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 22.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 23.56 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 25.31 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 22.50-22.50

Satım aralığı: 24.10-24.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.53

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.010 puan arttı.