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  • Ereğli, Aselsan, Koç Holding, Tüpraş... BIST 100 hisselerinin teknik analizi (13.06.2025)

Ereğli, Aselsan, Koç Holding, Tüpraş... BIST 100 hisselerinin teknik analizi (13.06.2025)

Bu hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 12.78 ile Enerya Enerji ve yüzde 11.91 ile Reysaş GMYO olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -18.89 ve yüzde -10.68 ile Reeder Teknoloji ve Çimsa hisseleri oldu. (Veriler 13 Haziran Cuma günü kapanışına göredir)

14 Haziran 2025 | 10:04
Ereğli, Aselsan, Koç Holding, Tüpraş... BIST 100 hisselerinin teknik analizi (13.06.2025)

ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 33.93 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 26.68 milyar TL ile Yapı ve Kredi Bank. takip etti. Endeksin düşüşünde Çimento, Beton sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.72 azalışla 9,312 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 237 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 84.19 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 46.96 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 99.64 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 9,394 ve 9,476 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 9,147 ve 8,983 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 0.00 seviyesinde bulunuyor.


ASELSAN


İZLENMELİ
137.5 - 150.7 aralığında hareket eden hisse 141.5 seviyesinin altında kapanışlarda 136.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 141.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 150.15 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 136.00-131.00
Satım aralığı: 143.00-146.00
Endeks Ağırlığı (%): 6.29
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.213 puan arttı.


ASTOR ENERJİ


GÜÇ KAYBEDİYOR
98.75 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 87.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 92.4 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 87.50-86.00
Satım aralığı: 95.50-99.50
Endeks Ağırlığı (%): 0.96
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.017 puan azaldı.


DOĞUŞ OTOMOTİV


DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
182.9 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 169.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 175.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 183.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 169.00-167.00
Satım aralığı: 183.00-189.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.56
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre değişmedi.


EMLAK KONUT GMYO


DİRENÇTE ZORLANDI
14.82-16.21 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 15.18 seviyesinin altında kapanışlarda 14.60 seviyesine gerileyebilir. 16.20 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 16.20 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 14.60-13.20
Satım aralığı: 16.20-16.60
Endeks Ağırlığı (%): 1.12
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.018 puan arttı.


ENERJİSA ENERJİ


İZLENMELİ
52.3 - 56.7 aralığında hareket eden hisse 54.8 seviyesinin altında kapanışlarda 51.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 54.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 57.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 54.50-53.50
Satım aralığı: 55.00-55.50
Endeks Ağırlığı (%): 0.48
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.015 puan arttı.


EREĞLİ DEMİR ÇELİK


ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 23.64 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 24.8 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 26.04 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 24.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 24.00-23.00
Satım aralığı: 24.80-25.75
Endeks Ağırlığı (%): 3.07
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.161 puan arttı.


KOÇ HOLDİNG


SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 153.1 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 135.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 145.4 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 135.00-124.00
Satım aralığı: 145.00-146.00
Endeks Ağırlığı (%): 3.02
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.025 puan azaldı.


KONTROLMATİK TEKNOLOJİ


GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 22.46 seviyesinin altındaki kapanışlarda 20.90 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 22.46 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 25.50 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 20.90-20.60
Satım aralığı: 25.50-26.75
Endeks Ağırlığı (%): 0.30
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.013 puan azaldı.


KARDEMİR (D)


GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 21.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 19.10 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 21.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 24.36 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 19.10-17.70
Satım aralığı: 23.20-24.40
Endeks Ağırlığı (%): 0.59
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.011 puan azaldı.


OYAK ÇİMENTO


DİRENÇTE ZORLANDI
19.86-23.34 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 21.16 seviyesinin altında kapanışlarda 20.00 seviyesine gerileyebilir. 22.20 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 22.20 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 20.00-19.00
Satım aralığı: 22.20-24.70
Endeks Ağırlığı (%): 0.94
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.023 puan arttı.


PEGASUS


DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 242.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 212.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 262.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 212.00-181.00
Satım aralığı: 250.00-242.00
Endeks Ağırlığı (%): 2.02
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.011 puan azaldı.


SASA POLYESTER


DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 3.11 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 3.44 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 2.90-2.86
Satım aralığı: 3.44-3.74
Endeks Ağırlığı (%): 1.20
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.040 puan azaldı.


ŞİŞE CAM


GÜÇ KAYBEDİYOR
34.56 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 31.25 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 32.9 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 31.25-30.25
Satım aralığı: 34.25-34.50
Endeks Ağırlığı (%): 1.84
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.036 puan azaldı.


TURKCELL


SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 99 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor.  İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 86.00 seviyesinde bulunurken  ilk direnci 96.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 86.00-80.00
Satım aralığı: 96.00-95.50
Endeks Ağırlığı (%): 4.17
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.071 puan azaldı.


TÜRK HAVA YOLLARI


GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 263.75 seviyesinin altındaki kapanışlarda 213.00 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 263.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 275.63 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 213.00-181.00
Satım aralığı: 262.50-295.00
Endeks Ağırlığı (%): 7.06
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.212 puan azaldı.


TÜPRAŞ


HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 133.3 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 131.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 129.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 131.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 138.60 seviyesinde bulunuyor.  20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 129.00-128.00
Satım aralığı: 132.00-132.00
Endeks Ağırlığı (%): 4.54
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.003 puan azaldı.


VAKIFLAR BANKASI


DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
25.12 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 22.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 23.56 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 25.31 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 22.50-22.50
Satım aralığı: 24.10-24.50
Endeks Ağırlığı (%): 0.53
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.010 puan arttı.

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İLERİ
Yatırımcı 'güvenli limanlara' yöneldi, New York borsası düşüşle açıldı
Pazartesi günü 3 temettü, 1 bedelsiz var
SPK'dan yeni bülten: 2 şirkete bedelsiz onayı var
SPK'dan 34 internet sitesi için erişim engeli kararı
SPK'dan bedelsiz onayı aldı: Yüzde 397,66
Bu hafta en az 11 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 2 şirket (13 Haziran)
Bedelli sermaye artırımı için başvurmuştu, onay çıkmadı
Ereğli, Aselsan, Koç Holding, Tüpraş... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
SPK'dan Anadolu Efes'e (AEFES) onay geldi
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 25 şirket
Orta Doğu'da yüksek gerilim: 'Korku endeksi' ve piyasalar nasıl etkilendi?
Başkent Doğalgaz (BASGAZ) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Yabancı yatırımcı geçen hafta borsada ne yaptı?
12 Haziran borsada gün sonu rakamları
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