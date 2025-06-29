Temmuzun ilk haftası temettüsü kesinleşmiş 6 şirket

Borsa İstanbul'da yeni ayın ilk haftası temettü dağıtması genel kurul onayıyla kesinleşmiş 6 şirket bulunuyor. (Yeni açıklamalar gelirse listeye eklenecektir). İşte şu an itibarıyla Temmuz'un ilk haftasında temettü dağıtacak o şirketler:
1 LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (LILAK)
Pay başına brüt 1,5000067 TL, net 1,2750056 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Temmuz, ödeme tarihi 3 Temmuz.
2 MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (MHRGY)
Pay başına brüt 0,050 TL, net 0,050 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Temmuz, ödeme tarihi 3 Temmuz.
3 YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (YAPRK)
Pay başına brüt 0,40 TL, net 0,34 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Temmuz, ödeme tarihi 3 Temmuz.
4 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. (EREGL)
Pay başına brüt 0,25 TL, net 0,2125 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Temmuz, ödeme tarihi 4 Temmuz.
5 İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. (ISDMR)
Pay başına brüt 0,25 TL, net 0,2125 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Temmuz, ödeme tarihi 4 Temmuz.