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Temmuzun ilk haftası temettüsü kesinleşmiş 6 şirket

Borsa İstanbul'da Temmuz ayının ilk haftası temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket var.

29 Haziran 2025 | 00:12
Son Güncellenme: 29 Haziran 2025 | 00:13
Temmuzun ilk haftası temettüsü kesinleşmiş 6 şirket

Borsa İstanbul'da yeni ayın ilk haftası temettü dağıtması genel kurul onayıyla kesinleşmiş 6 şirket bulunuyor. (Yeni açıklamalar gelirse listeye eklenecektir).  İşte şu an itibarıyla Temmuz'un ilk haftasında temettü dağıtacak o şirketler:

1 LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (LILAK)

LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (LILAK)

Pay başına brüt 1,5000067 TL, net 1,2750056 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Temmuz, ödeme tarihi 3 Temmuz. 
 

2 MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (MHRGY)

MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (MHRGY)

Pay başına brüt 0,050 TL, net 0,050 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Temmuz, ödeme tarihi 3 Temmuz. 
 

3 YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (YAPRK)

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (YAPRK)

Pay başına brüt 0,40 TL, net 0,34 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Temmuz, ödeme tarihi 3 Temmuz.
 

4 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. (EREGL)

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. (EREGL)

Pay başına brüt 0,25 TL, net 0,2125 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Temmuz, ödeme tarihi 4 Temmuz.
 

5 İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. (ISDMR)

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. (ISDMR)

Pay başına brüt 0,25 TL, net 0,2125 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Temmuz, ödeme tarihi 4 Temmuz.
 

6 KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KCAER)

KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KCAER)

Pay başına brüt 0,0861618 TL, net 0,0732375 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Temmuz, ödeme tarihi 4 Temmuz.
 
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