ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 40.13 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 32.03 milyar TL ile Yapı ve Kredi Bank. takip etti. Endeksin yükselişinde Holding sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.67 yükselişle 10,643 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 263 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 110.94 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 67.73 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 106.45 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin 114.78 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 10,603 ve 10,563 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 10,703 ve 10,763 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 39.60 seviyesinde bulunuyor.



ALARKO HOLDİNG



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 87.3 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 91.7 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 94.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 87.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 87.00-84.00

Satım aralığı: 94.50-95.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.47

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.009 puan arttı.



ASTOR ENERJİ



DİRENÇLER İZLENMELİ

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 94.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 110.25 seviyesindeki dirence yönelebilir. 102.6 seviyesinin altındaki kapanışlarda 94.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 94.00-93.50

Satım aralığı: 105.00-103.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.90

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.041 puan arttı.



BİM MAĞAZALAR



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 491.25 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 497.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 535.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 497.50-490.00

Satım aralığı: 510.00-515.00

Endeks Ağırlığı (%): 6.63

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.046 puan arttı.



EMLAK KONUT GMYO

21.7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 18.60 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 19.44 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 20.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı: 18.60-16.20Satım aralığı: 20.50-22.30Endeks Ağırlığı (%): 1.23Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.018 puan azaldı.



EREĞLİ DEMİR ÇELİK



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 27.46 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 26.94 seviyesinin altındaki kapanışlarda 26.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 26.94 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 28.35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 26.50-25.25

Satım aralığı: 27.00-28.50

Endeks Ağırlığı (%): 2.91

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.066 puan azaldı.



FORD OTOSAN



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 95.75 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 92.4 seviyesinin altındaki kapanışlarda 90.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 92.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 97.13 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 90.00-89.00

Satım aralığı: 92.50-96.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.90

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.011 puan azaldı.



KOÇ HOLDİNG

Hareketlendiği gözleniyor. 167.3 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 163.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 182.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı: 163.00-153.00Satım aralığı: 182.00-184.00Endeks Ağırlığı (%): 3.13Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.064 puan arttı.



KONTROLMATİK TEKNOLOJİ



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 22.42 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 23.62 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 24.60 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 21.90 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 21.90-21.60

Satım aralığı: 24.60-23.30

Endeks Ağırlığı (%): 0.32

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.004 puan arttı.



KARDEMİR (D)



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 26 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 25.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 27.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 25.50-24.00

Satım aralığı: 27.75-28.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.60

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.010 puan arttı.



KUYAS YATIRIM

Güç kaybettiği gözleniyor.64.15 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 57.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 63.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.Alım aralığı: 57.00-57.00Satım aralığı: 63.50-66.00Endeks Ağırlığı (%): 0.69Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.092 puan azaldı.



MAVİ GİYİM



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 43.36 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 39.75 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 41.56 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 39.75-36.75

Satım aralığı: 42.00-47.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.78

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.033 puan azaldı.



OYAK ÇİMENTO



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 25.16 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 23.96 seviyesinin altındaki kapanışlarda 23.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 23.96 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 24.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 23.60-22.60

Satım aralığı: 24.40-25.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.91

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.003 puan azaldı.



PEGASUS

Güç kaybediyor. 268 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 237.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 254.75 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.Alım aralığı: 237.00-226.00Satım aralığı: 257.50-262.50Endeks Ağırlığı (%): 1.81Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.032 puan azaldı.



ŞOK MARKETLER TİCARET



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 36.9 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 39.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 35.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 35.75-35.00

Satım aralığı: 39.00-38.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.37

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre değişmedi.



TÜRK HAVA YOLLARI



İZLENMELİ

290.5 - 299.5 aralığında hareket eden hisse 293 seviyesinin altında kapanışlarda 287.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 293 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 309.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 287.50-280.00

Satım aralığı: 295.00-300.00

Endeks Ağırlığı (%): 6.53

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.044 puan azaldı.



TÜPRAŞ



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 160.3 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 152.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 179.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 152.00-140.00

Satım aralığı: 179.00-181.00

Endeks Ağırlığı (%): 5.03

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.049 puan arttı.



VAKIFLAR BANKASI



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 28.14 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 27.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 30.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 27.50-25.25

Satım aralığı: 30.25-32.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.56

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.010 puan arttı.