BIST 100 hisselerinin teknik analizi (31.01.2026)

Endeks Yükselişe Devam Ediyor

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 102.45 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 93.96 milyar TL ile Aselsan takip etti. Endeksin yükselişinde Enerji sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 7.62 yükselişle 13,831 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 319 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 222.19 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 88.89 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 111.67 seviyesinde. CCI göstergesinin 169.04 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 13,572 ve 13,313 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 13,998 ve 14,165 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 33.58 seviyesinde bulunuyor.



Arçelik



Dirençler İzlenmeli

Hareketlendiği gözleniyor. 112.2 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 111.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 123.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 111.00-108.00

Satım aralığı: 118.00-119.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.34

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.009 puan azaldı.



Aselsan



Hacim artmalı

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 296.75 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 319 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 337.50 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 290.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 290.00-237.00

Satım aralığı: 337.50-390.00

Endeks Ağırlığı (%): 8.99

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.168 puan azaldı.



Astor Enerji



Hacim artmalı

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 153.2 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 163.1 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 180.00 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 143.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 143.00-119.00

Satım aralığı: 180.00-195.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.46

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.002 puan azaldı.



Batı Çimento



Dirençler İzlenmeli

Hareketlendiği gözleniyor. 4.56 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 4.28 seviyesinde bulunurken ilk direnci 5.35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 4.28-4.00

Satım aralığı: 5.35-5.18

Endeks Ağırlığı (%): 0.40

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.002 puan azaldı.



Coca Cola İçecek



Desteğinin üzerinde tutunmalı

67.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 76.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 72 seviyesinin altına kayması halinde ise 67.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 67.00-60.50

Satım aralığı: 76.00-79.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.27

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.018 puan arttı.



Çimsa



Yükselişte

52.7 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 52.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 57.75 seviyesine yönelebilir. 52.7 seviyesinin altına sarkmalarda ise 46.75 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 46.75-46.75

Satım aralığı: 55.00-52.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.57

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.057 puan arttı.



Doğuş Otomotiv



Güç kaybediyor

237.6 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 218.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 225.3 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 218.00-199.00

Satım aralığı: 236.00-246.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.48

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.038 puan azaldı.



Doğan Holding



Dirençler izlenmeli

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 20.06 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 21.7 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 23.20 seviyesine yönelebilir. 21.7 seviyesinin altında kapanışlarda 19.40 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 19.40-18.40

Satım aralığı: 23.20-22.90

Endeks Ağırlığı (%): 0.50

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.010 puan arttı.



Ford Otosan



Dirençler izlenmeli

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 103.6 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 112.1 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 122.85 seviyesine yönelebilir. 112.1 seviyesinin altında kapanışlarda 102.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 102.00-96.50

Satım aralığı: 117.00-119.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.72

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.030 puan arttı.



Garanti Bankası



Çıkışta

Alıcılar güçleniyor. 146.3 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 157.7 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 168.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 148.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 148.00-143.00

Satım aralığı: 160.00-163.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.18

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.067 puan azaldı.



Koç Holding



Çıkışta

Alıcılar güçleniyor. 195.1 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 206.6 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 224.70 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 191.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 191.00-179.00

Satım aralığı: 214.00-220.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.77

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.031 puan azaldı.



Kuyas Yatırım



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 59 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 53.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 54.65 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 53.00-52.00

Satım aralığı: 55.50-58.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.52

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.033 puan azaldı.



Oyak Çimento



Desteğinin üzerinde tutunmalı

25.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 29.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 27.4 seviyesinin altına kayması halinde ise 25.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 25.00-24.30

Satım aralığı: 29.00-28.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.78

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.008 puan azaldı.



Sasa Polyester



Alıcılar güçlü

2.37 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 2.63 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 2.6 seviyesinin altına kayması halinde ise 2.39 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 2.39-2.38

Satım aralığı: 2.50-2.74

Endeks Ağırlığı (%): 1.17

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.035 puan arttı.



Şişe Cam



Hacimli çıkıyor

45.78 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 45.78 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 49.35 seviyesini test edebilir. 45.78 seviyesinin altına kayması halinde 40.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 40.00-39.00

Satım aralığı: 47.00-46.75

Endeks Ağırlığı (%): 1.54

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.009 puan arttı.



Türk Hava Yolları



İzlenmeli

293.75 - 307.25 aralığında hareket eden hisse 302.25 seviyesinin altında kapanışlarda 290.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 302.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 307.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 290.00-280.00

Satım aralığı: 307.50-312.50

Endeks Ağırlığı (%): 5.07

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.237 puan azaldı.



T.S.K.B.



Dirençler izlenmeli

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 12.96 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 13.91 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 14.60 seviyesine yönelebilir. 13.91 seviyesinin altında kapanışlarda 12.67 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 13.30-13.00

Satım aralığı: 13.90-14.20

Endeks Ağırlığı (%): 0.36

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.003 puan azaldı.