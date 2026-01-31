Kristjan Asllani, resmen Beşiktaş'ta

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Kristjan Asllani'nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Inter ile anlaşmaya varılmıştır. Anlaşma doğrultusunda kulübümüzün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Kristjan Asllani'ye şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Asllani, bu sezon kiralık olarak forma giydiği İtalyan ekibi Torino'da 16 maça çıktı. Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Kristjan Asllani, siyah-beyazlı formayı giyen 195. yabancı futbolcu oldu.

55 farklı ülkeden 194 yabancı futbolcuya forma veren siyah-beyazlılar, kış transfer dönemindeki ikinci transferini 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla 6 aylığına kadrosuna katarak yaptı. Beşiktaş'ın 195. yabancı oyuncusu olan Asllani, "Kara Kartallar"da forma giyen ikinci Arnavut oyuncu olarak dikkati çekti.

Kulüp kariyeri

Kristjan Asllani, Arnavutluk'un Elbasan şehrinde doğdu. Kristjan çocuk yaştayken İtalya'ya göç eden Asllani ailesi, Toskana'nın Buti kasabasında yaşadı. Asllani, 5 yaşında yerel kulüp Butese'de futbol oynamaya başlarken, daha sonra Empoli'nin akademisine katıldı ve oyuncunun futbol macerası burada şekillenmeye başladı. Empoli'nin alt yaş gruplarında birçok maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, A takımda ise 27 karşılaşmada görev yaptı.

2022 yılında Inter'e kiralık olarak transfer olan Kristjan Asllani, sezon sonunda ise Milano temsilcisine bonservisiyle katıldı. Arnavut futbolcu, Inter'de üç sezonda tüm kulvarlarda 99 maça çıkarken 4 kez gol sevinci yaşadı. Bu sezon başında Inter'den bir başka Serie A ekibi Torino'ya kiralık olarak transfer olan Asllani, burada 16 maçta görev yaptı. Genç oyuncu, Inter'de 1'er Serie A ve İtalya Kupası ile 2 İtalya Süper Kupa zaferinin yanında Empoli ile de Serie B şampiyonluğu yaşadı

Beşiktaş tarihindeki ikinci Arnavut futbolcu

Kristjan Asllani, siyah-beyazlı kulübün tarihindeki ikinci Arnavut futbolcu oldu. Beşiktaş'ta forma giyen ilk Arnavut futbolcu, sezon başında Trabzonspor'a kiralanan Ernest Muçi'ydi.