Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 14 şirket var (26-30 Ocak)

Şirketten geçen hafta yapılan dört açıklama şöyle:

-Şirketimiz ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterimiz arasında, arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV Hariç 10.724.896 USD(OnMilyonYediYüzYirmiDörtBinSekizYüzDoksanAltıAmerikanDoları) (Sözleşme imza tarihi itibarıyla bu tutar, TCMB Döviz Alış USD/TL kuru ile KDV hariç toplam 464.557.450,16 TL'dir) tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu projenin, 2027 yılının üçüncü çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

- Şirketimiz ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterimiz arasında, güneş enerjisi paneli satışı konusunda KDV hariç 51.384.996,0 USD (ElliBirMilyonÜçYüzSeksenDörtBinDokuzYüzDoksanAltıAmerikanDoları) (Sözleşme imza tarihi itibarıyla bu tutar, TCMB Döviz alış USD/TL kuru ile KDV hariç toplam 2.227.246.682,12 TL) tutarlı bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu ürünlerin teslimatının 2026 yılının ikinci çeyreği sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

-Şirketimiz bağlı ortaklığı CW Solar Cell Enerji A.Ş. ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterimiz arasında, 2025 yılında üretimine başladığımız yerli güneş paneli hücrelerimizin satışına ilişkin olarak, KDV Hariç 3.602.451,30 USD (ÜçMilyonAltıYüzİkiBinDörtYüzElliBirAmerikanDolarıOtuzSent) (Sözleşme imza tarihi itibarıyla bu tutar, TCMB döviz alış USD/TL kuru ile toplam 156.145.729,9 TL) tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu ürünlerin teslimatının 2026 yılının ilk çeyreği sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

-Şirketimiz bağlı ortaklığı CW Solar Cell Enerji A.Ş. ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterimiz arasında, 2025 yılında üretimine başladığımız yerli güneş paneli hücrelerimizin satışına ilişkin olarak, KDV Hariç 24.226.465,54 USD (YirmiDörtMilyonİkiYüzYirmiAltıBinDörtYüzAltmışBeşAmerikanDolarıElliDörtSent) (Sözleşme imza tarihi itibarıyla bu tutar, TCMB döviz alış USD/TL kuru ile toplam 1.050.079.190,31 TL) tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu ürünlerin teslimatının 2027 yılının ilk çeyreği sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.