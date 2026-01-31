Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 14 şirket var (26-30 Ocak)

Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BVSAN)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, yurt dışında faaliyet gösteren bir firma ile yurt dışındaki tesislerinde kurulacak bir adet gezer köprülü vinç üretimi ve teslimi konusunda toplam 1.890.000 Avro (KDV Hariç) tutarında bir sözleşme imzalamıştır. Söz konusu vinçlerin üretim ve teslim işlemlerinin 2027 yılının ikinci yarısında tamamlanması planlanmaktadır.
2 ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ARDYZ)
Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:
-Şirketimiz, savunma havacılık ve güvenlik alanında faaliyet gösteren bir şirketin "Veri Depolama Donanım Tedariği" işi için özel bir şirketten KDV Dahil 361.176 USD (15.632.203TL) bedelle sipariş almıştır.
-Şirketimiz, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'den bir kamu kurumunda bilgi sistemlerini, verilerini ve dijital hizmetlerini siber tehditlere karşı korumak amacıyla "Siber Güvenlik Yazılımı" tedariği için 12.900.000 TL (KDV dahil) bedelle sipariş almıştır.
3 ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELS)
Açıklama şöyle:
ASELSAN, Asya Pasifik bölgesindeki müşterileri ile haberleşme sistemleri ve insansız deniz araçlarına yönelik faydalı yüklerin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 171 Milyon ABD Doları olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır.
4 TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (MARBL)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz REC Uluslararası İnş. Yatırım San. ve Tic. A.Ş. ile yurtiçinde devam eden projesi için mermer tedarik anlaşması yapmıştır. Sipariş toplamı 892.825,45 ABD Dolarıdır. Nisan 2026 başı itibariyle işin tamamlanması öngörülmektedir.
5 ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (CGCAM)
Açıklama şöyle:
Yurt dışı müşterilerimizden toplam 29.886.357 TL tutarında ihracat siparişi alınmıştır. Teslimatların bu yılın Mart ayına kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Yılın geri kalanında, ihracat siparişlerinin artarak devam etmesi için yurt dışı pazarlama, fuar organizasyonlarına ağırlık verilecektir.
6 DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. (DGATE)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, Vodafone Dağıtım A.Ş. ile imzalanan sözleşme kapsamında, Apple markalı ipad ürünlerin Türkiye genelinde Vodafone tarafından belirlenen sorumluluk bölgesinde dağıtımını gerçekleştirmek üzere Apple ile distribütörlük sözleşmesi imzalamıştır. Datagate A.Ş yeni sözleşme kapsamında Apple ürünlerini doğrudan Apple'dan satın alacaktır.
7 CEO EVENT MEDYA A.Ş. (CEOEM)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile yurt içinde faaliyet gösteren bir müşteri arasında, 15–17 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek "Kurumsal Toplantı" organizasyonunun planlanması, yürütülmesi ve koordinasyonuna ilişkin olarak 31.000.000TL+KDV bedelli hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.
8 CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE)
Şirketten geçen hafta yapılan dört açıklama şöyle:
-Şirketimiz ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterimiz arasında, arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV Hariç 10.724.896 USD(OnMilyonYediYüzYirmiDörtBinSekizYüzDoksanAltıAmerikanDoları) (Sözleşme imza tarihi itibarıyla bu tutar, TCMB Döviz Alış USD/TL kuru ile KDV hariç toplam 464.557.450,16 TL'dir) tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu projenin, 2027 yılının üçüncü çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
- Şirketimiz ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterimiz arasında, güneş enerjisi paneli satışı konusunda KDV hariç 51.384.996,0 USD (ElliBirMilyonÜçYüzSeksenDörtBinDokuzYüzDoksanAltıAmerikanDoları) (Sözleşme imza tarihi itibarıyla bu tutar, TCMB Döviz alış USD/TL kuru ile KDV hariç toplam 2.227.246.682,12 TL) tutarlı bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu ürünlerin teslimatının 2026 yılının ikinci çeyreği sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
-Şirketimiz bağlı ortaklığı CW Solar Cell Enerji A.Ş. ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterimiz arasında, 2025 yılında üretimine başladığımız yerli güneş paneli hücrelerimizin satışına ilişkin olarak, KDV Hariç 3.602.451,30 USD (ÜçMilyonAltıYüzİkiBinDörtYüzElliBirAmerikanDolarıOtuzSent) (Sözleşme imza tarihi itibarıyla bu tutar, TCMB döviz alış USD/TL kuru ile toplam 156.145.729,9 TL) tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu ürünlerin teslimatının 2026 yılının ilk çeyreği sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
-Şirketimiz bağlı ortaklığı CW Solar Cell Enerji A.Ş. ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterimiz arasında, 2025 yılında üretimine başladığımız yerli güneş paneli hücrelerimizin satışına ilişkin olarak, KDV Hariç 24.226.465,54 USD (YirmiDörtMilyonİkiYüzYirmiAltıBinDörtYüzAltmışBeşAmerikanDolarıElliDörtSent) (Sözleşme imza tarihi itibarıyla bu tutar, TCMB döviz alış USD/TL kuru ile toplam 1.050.079.190,31 TL) tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu ürünlerin teslimatının 2027 yılının ilk çeyreği sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
9 DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. (DOAS)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin, 30 yılı aşkın süredir Türkiye distribütörlüğünü başarıyla yürüttüğü Volkswagen Grup bünyesinde bulunan Skoda Auto A.S. ile karşılıklı güvene dayanan köklü iş birliğimizin yeni bir boyuta taşınması amacıyla önemli bir adım atılmış ve bu çerçevede, "Skoda" markalı "binek otomobillerin" Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki satış ve satış sonrası servis hizmetlerinin, Şirketimiz tarafından yerine getirilmesinin esaslarını belirleyecek yeni bir anlaşma akdedilmesi amacıyla niyet mektubu (Letter of Intent) imzalanmıştır.
10 ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALFAS)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, Ecogreen Elektrik Enerji Üretim A.Ş. firmasından, güneş paneli satışına yönelik KDV dahil yaklaşık 13.500.000 USD (Onüçmilyonbeşyüzbin ABD Doları) tutarında yeni bir sipariş almıştır.
11 ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (UCAYM)
Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:
-Şirketimiz Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri Anonim Şirketi ile Tahincioğlu Küçükyalı Adi Ortaklığı arasında Nidapark Küçükyalı Projesi "C03 Ofis Blok ve Avs 1.Etap Elektrik ve Mekanik Tesisat İşleri" sözleşmesi imzalanmıştr. İmzalanan sözleşme bedeli KDV hariç 256.000.000-TL 'dir. İşin planlanan bitiş tarihi 30.08.2026 'dır. Sözleşme maddesi gereği sözleşme bedelinin 89.600.000-TL'lık kısmı teminat mektubu karşılığı avans olarak tahsil edilecektir.
-Şirketimiz Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri Anonim Şirketi ile Gelişim Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi - Ardalya İnşaat Anonim Şirketi Adi Ortaklığı arasında "THY A.O. İstanbul Havalimanı OC Otopark ve Ofis Binası Elektrik Tesisatı Yapım İşleri" sözleşmesi imzalanmıştr. İmzalanan sözleşme bedeli KDV hariç 6.860.140,97-USD 'dir. İşin planlanan bitiş tarihi 31.12.2026 'dır. Sözleşme maddesi gereği sözleşme bedelinin %10 'luk kısmı teminat mektubu karşılığı avans olarak tahsil edilecektir.
12 ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (OZATD)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, 17.12.2025 tarihinde yurt dışında mukim dört firma ile 4.700.000,00 USD tutarında (yaklaşık 200.823.950,00 TL, 17.12.2025 TCMB döviz satış kuru alınmıştır) dört Adet Gemi Tamir Bakım ve Onarım sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan sözleşme kapsamında gemilerin tamir, bakım ve onarımı başarı ile tamamlanarak müşterilerimize teslim edilmiştir. Müşterilerimizden gelen ilave talepler doğrultusunda nihai tutar 6.335.000 USD (yaklaşık 274.512.654,50 Türk Lirası, 28.01.2026 TCMB döviz alış kuru alınmıştır) olarak gerçekleşmiştir.
13 ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. (ORGE)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin, İstanbul ilinde inşası devam etmekte olan THY İstanbul Havalimanı Widect (E-Ticaret Hub) Tesisi Projesi'nin Elektrik İşleri'nin yapımına yönelik olarak verdiği 230.000.000 TL+KDV tutarındaki teklifin kabul edildiği ve ihalenin Şirketimiz lehine sonuçlandığı İşveren Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş. tarafından Şirketimize bildirilmiştir. İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. İşin 15.10.2026 tarihine kadar bitirilmesi planlanmaktadır. Sözleşme görüşmelerinin olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması sonrasında gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
14 ASTOR ENERJİ A.Ş. (ASTOR)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Fransa'da yerleşik Trench Group GmbH arasında, güç transformatörü üretiminde kullanılmak üzere, muhtelif tip ve teknik özelliklerde yüksek gerilim bushing ürünlerinin teminine ilişkin olarak, 30.01.2026 tarihinde toplam 53.250.000 EUR tutarında (TCMB döviz satış EURO/TL 2.744.986.600,00 TL) sözleşme imzalanmıştır.