Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2026/5 numaralı bültenini dün yayımladı. Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (GENIL) bedelsiz sermaye artırımı işlemine onay verildi.

Gen İlaç, mevcut sermayesine göre yüzde 1400 oranında dev bir bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek. Artırım sonrası çıkarılmış sermaye 4,5 milyar TL olacak.

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL)

Mevcut sermaye: 300.000.000 TL

Yeni sermaye: 4.500.000.000 TL

Artırım türü: 4.200.000.000 TL bedelsiz (iç kaynaklardan)