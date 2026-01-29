Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün üç hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS) paylarının fiyatında bedelli, Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SMRTG) ile Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. (SODSN) paylarının fiyatlarında ise iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS)

%100 Bedelli Sermaye Artırımı

Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 10,55 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)



Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SMRTG)

%200 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı

Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 8,313 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)



Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. (SODSN)

%700 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı

Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 12,85 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)