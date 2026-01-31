Türkiye’nin dijital karnesi açıklandı: Hangi sosyal medya platformu zirvede, kullanıcılar en çok ne aratıyor?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), TÜİK, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile "We Are Social 2025" raporlarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de dijital hizmet kullanımında artış kaydedildi.
Türkiye’nin nüfusu 86 milyon sınırına dayanırken, mobil abone sayısı 99,1 milyona ulaşmış durumda. Derlenen bilgiler ülkedeki dijitalleşme sürecine ilişkin dikkat çeken verileri ortaya koydu.
İşte Türkiye’de dijitalleşmeye ilişkin öne çıkan veriler...
1 Türkiye’de aktif sosyal medya kullanıcısı sayısı ne kadar?
2025 yılının Ekim ayı itibarıyla Türkiye'de yaklaşık 62,30 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Bu oran, ülke nüfusunun yüzde 70,9’una karşılık gelirken, sosyal medya kullanıcılarının toplam internet kullanıcıları içindeki payı ise yüzde 80,4 olarak kaydedildi.
2 Türkiye'de kullanıcılar bir günde internette ne kadar vakit harcıyor?
Ülkedeki kullanıcılar, internette günde ortalama 7 saat 13 dakika vakit geçiriyor. Bunun 4 saat 4 dakikalık kısmı ise cep telefonları üzerinden gerçekleşiyor.
3 Sosyal medyada ne kadar vakit geçiriliyor?
Türkiye’de kullanıcıların sosyal medyada ayırdığı zamanın haftalık ortalaması 25 saat 4 dakika olarak hesaplandı.
4 Ülkede internet en çok hangi amaçla kullanılıyor?
Türkiye’de internet kullanım amaçları incelendiğinde, yüzde 71,6 ile "bilgi edinme" ilk sırada yer aldı.
5 İnternet trafiği en çok hangi kanaldan sağlanıyor?
Veriler, ülkede internet trafiğinin yüzde 76,58’lik bölümünün mobil cihazlar aracılığıyla sağlandığını ortaya koyuyor.
6 Türkiye’de en çok hangi internet sitesi ziyaret ediliyor?
Derlenen bilgilere göre, Türkiye'de en çok ziyaret edilen internet sitesi Google oldu.
7 Türkiye'de internette en çok aratılan kelime hangisi oldu?
Türkiye’den en çok ziyaret edilen internet sitesi Google olurken, burada en sık aratılan kelimenin "hava durumu" olduğu kaydedildi.
8 Türkiye'de en çok hangi sosyal medya uygulaması kullanılıyor?
Türkiye’de en geniş kullanıcı kitlesine sahip sosyal medya platformu 62,3 milyon kişiyle Instagram olurken, onu 57,9 milyon kullanıcı sayısıyla YouTube izledi.
Ayrıca, ülkedeki sosyal medya kullanıcılarının tercihleri incelendiğinde, yüzde 89,5’inin Instagram’ı, yüzde 88,9’unun WhatsApp’ı, yüzde 78’inin YouTube’u, yüzde 68,6’sının Facebook’u ve yüzde 58,7’sinin ise X’i (Twitter) kullandığı belirlendi.
9 En çok kullanılan mobil işletim sistemi hangisi oldu?
2025 yılı Ekim ayı itibarıyla Türkiye'de mobil işletim sistemleri hizmetlerinde yaklaşık yüzde 77,5 pazar payı ile Android birinci sırada yer aldı. Onu, yüzde 22,15'lik payla iOS izledi.
10 En çok kullanılan web tarayıcı hangisi oldu?
Masaüstü işletim sistemleri pazarında Windows yüzde 81,4 pazar payıyla ilk sırada yer aldı.
Türkiye'de web tarayıcı hizmetlerinde de Google Chrome yüzde 75,81 pazar payıyla birinci sırada yer aldı. Onu, yüzde 12,44'lik payla Safari takip etti.