Türkiye’nin dijital karnesi açıklandı: Hangi sosyal medya platformu zirvede, kullanıcılar en çok ne aratıyor?

Türkiye’de en geniş kullanıcı kitlesine sahip sosyal medya platformu 62,3 milyon kişiyle Instagram olurken, onu 57,9 milyon kullanıcı sayısıyla YouTube izledi.

Ayrıca, ülkedeki sosyal medya kullanıcılarının tercihleri incelendiğinde, yüzde 89,5’inin Instagram’ı, yüzde 88,9’unun WhatsApp’ı, yüzde 78’inin YouTube’u, yüzde 68,6’sının Facebook’u ve yüzde 58,7’sinin ise X’i (Twitter) kullandığı belirlendi.