3 bedelli, 1 bedelsiz: 4 şirketin sermaye artırımına onay var

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), dün yayımladığı haftalık bültende halka açık dört şirketin sermaye artırımı başvurusuna onay verdi. Buna göre üç şirket bedelli, bir şirket ise bedelsiz sermaye artırımına gidecek.

Bedelli sermaye artırımına onay verilen şirketlerden Çan2 Termik (#CANTE), 7 milyar TL olan mevcut sermayesini halka arz yöntemiyle 3 milyar TL artırarak 10 milyar TL’ye yükseltecek.

Uşak Seramik (#USAK), yüzde 100 oranında bedelli sermaye artırımına gidecek. Şirket, 1 milyar 225 milyon TL olan sermayesini halka arz yöntemiyle 2 milyar 450 milyon TL’ye çıkaracak.

Kent Gıda (#KENT) ise 220 milyon TL olan sermayesini bedelli sermaye artırımı kapsamında 110 milyon TL artırarak 330 milyon TL’ye yükseltecek.

SPK, Gen İlaç ve Sağlık (#GENIL) için ise bedelsiz sermaye artırımına onay verdi. Şirket, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 4 milyar 200 milyon TL tutarında sermaye artırımına gidecek. Bu işlemle birlikte Gen İlaç’ın sermayesi 300 milyon TL’den 4 milyar 500 milyon TL’ye yükselecek.