  • TOKİ kura çekimleri sürüyor: Bu hafta hangi illerde kura çekilecek? İşte 9-15 Mart TOKİ kura takvimi

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde yapılacak 500 bin konut için kura çekimleri sürüyor. Şu ana kadar 78 ilde kura tamamlanırken, gözler 9-15 Mart haftasında yapılacak çekilişlere çevrildi. Peki bu hafta TOKİ kura çekimleri hangi illerde yapılacak? TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilecek ? İşte 9-15 Mart TOKİ kura takvimi…

Son Güncellenme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından yürütülen Yüzyılın Sosyal Konut Projesi kapsamında kura süreci devam ediyor. Bugüne kadar 78 ilde gerçekleştirilen çekilişlerde 397 bin 215 konutun hak sahipleri belirlendi. Şimdi gözler 9-15 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak kura çekimlerine çevrildi. Peki bu hafta TOKİ kura çekimi hangi illerde yapılacak? Muğla, Çorum ve İstanbul’daki kura çekimleri hangi tarihlerde gerçekleştirilecek? İşte 9-15 Mart 2026 TOKİ kura takvimi...

9-15 Mart 2026 TOKİ kura takvimi

TOKİ’nin resmi internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, Muğla için kura çekimi 9 Mart 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

TOKİ Muğla kura çekiminin 4 Mart 2026 Çarşamba günü yapılması planlanıyordu. Ancak kura tarihi daha sonra ertelendi.

TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

TOKİ Muğla kura çekimi 9 Mart 2026 tarihinde saat 11:00'de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

TOKİ Çorum kura çekimi ne zaman?

TOKİ Çorum kura çekiminin tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kura çekiminin 9-15 Mart haftasında yapılacağı tahmin ediliyor.

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?

Proje kapsamında kura çekiminin en merak edildiği illerden biri de İstanbul oldu. TOKİ İstanbul kura çekiminin 9-15 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenmesi bekleniyor.

TOKİ kura çekilişi nereden izlenir?

İller için düzenlenen kura çekilişleri vatandaşlar tarafından canlı olarak da takip edilebiliyor. Çekilişler TOKİ’nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanıyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME EKRANI

TOKİ kura çekimi sonuçları nereden öğrenilir?

Kura çekimine katılan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını nereden öğrenebileceklerini de merak ediyor. TOKİ kura sonuçları, noter onayının ardından kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. 

Sonuçlar ayrıca e-Devlet sistemi aracılığıyla da görüntülenebiliyor.

E-DEVLET TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)
