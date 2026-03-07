TOKİ kura çekimleri sürüyor: Bu hafta hangi illerde kura çekilecek? İşte 9-15 Mart TOKİ kura takvimi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından yürütülen Yüzyılın Sosyal Konut Projesi kapsamında kura süreci devam ediyor. Bugüne kadar 78 ilde gerçekleştirilen çekilişlerde 397 bin 215 konutun hak sahipleri belirlendi. Şimdi gözler 9-15 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak kura çekimlerine çevrildi. Peki bu hafta TOKİ kura çekimi hangi illerde yapılacak? Muğla, Çorum ve İstanbul’daki kura çekimleri hangi tarihlerde gerçekleştirilecek? İşte 9-15 Mart 2026 TOKİ kura takvimi...