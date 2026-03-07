EGM'den APP Plaka uyarısı: APP plaka nedir, nasıl anlaşılır, cezası ne kadar?

Karayolları Trafik Kanunu’na ilişkin düzenlemelerle birlikte, kamuoyunda “cemiyet plaka” ya da “APP plaka” olarak bilinen standart dışı plakaların kullanımı artık daha ağır yaptırımlara tabi tutuluyor. Söz konusu plakalar yalnızca bir trafik ihlali olarak değil, ciddi idari ve adli yaptırımların uygulanabileceği bir suç kapsamında değerlendiriliyor. APP Plaka kullanımında idari para cezalarının yanında, hapis cezası da uygulanabiliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), kamuoyunda konuya ilişkin ortaya çıkan yanlış değerlendirmeler üzerine bir açıklama yaptı. Peki APP Plaka nedir? APP Plaka kullanımının cezası nedir? APP Plaka nasıl ayırt edilir?