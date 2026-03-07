EGM'den APP Plaka uyarısı: APP plaka nedir, nasıl anlaşılır, cezası ne kadar?

Karayolları Trafik Kanunu’na ilişkin düzenlemelerle birlikte, kamuoyunda “cemiyet plaka” ya da “APP plaka” olarak bilinen standart dışı plakaların kullanımı artık daha ağır yaptırımlara tabi tutuluyor. Söz konusu plakalar yalnızca bir trafik ihlali olarak değil, ciddi idari ve adli yaptırımların uygulanabileceği bir suç kapsamında değerlendiriliyor. APP Plaka kullanımında idari para cezalarının yanında, hapis cezası da uygulanabiliyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), kamuoyunda konuya ilişkin ortaya çıkan yanlış değerlendirmeler üzerine bir açıklama yaptı. Peki APP Plaka nedir? APP Plaka kullanımının cezası nedir? APP Plaka nasıl ayırt edilir?
1 Para cezası uygulanacak
EGM'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun "Belge ve plakaların araçlar üzerinde bulundurulması zorunluluğu" başlıklı 23’üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırılık durumunda, yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan ya da araç üzerinde bulunması gereken sayıda plaka takmayan sürücülere 4.000 TL para cezası uygulanacağı hatırlatıldı.
Ayrıca uygulamanın 2016 tarihinden beri yürürlükte olduğu da belirtildi.
2 "APP Plaka" nedir?
Kamuoyunda “APP plaka” olarak bilinen plakaların ise farklı bir hukuki yaptırıma tabi olduğu belirtildi. Kanun’un 23’üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre ihlalin temel nedeni plakanın ölçüsü veya görünümü değil, yetkili kuruluş tarafından basılmamış olması olarak ifade edildi.
3 APP Plaka nasıl anlaşılır?
Açıklamada, 2918 sayılı Kanun’un 131’inci maddesi uyarınca yetkili kuruluş tarafından basılmayan, üzerinde resmi mühür ve yönetmelikte belirtilen güvenlik unsurları bulunmayan plakaların hukuken geçerli sayılmadığı belirtildi. Kamuoyunda "APP plaka" olarak bilinen plakaların da bu kapsamda değerlendirildiğine dikkat çekildi.
4 APP Plaka kullanmanın cezası nedir?
EGM, APP plaka kullanılması durumunda plakayı takan veya kullanan kişiler hakkında 140 bin TL idari para cezası uygulandığını hatırlattı.
Ayrıca, 30 gün süreyle sürücü belgelerinin geri alındığı ve aracın 30 gün trafikten men edildiği de belirtildi. Söz konusu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun "Resmi Belgede Sahtecilik" başlıklı 204’üncü maddesi kapsamında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören adli işlem de uygulanabiliyor. Fiilin tekrarı halinde ise cezalar kademeli olarak artırılıyor.
5 APP Plaka neden yasaklandı?
Aynı açıklamada, düzenlemenin trafik güvenliği ve kamu düzenini sağlamak amacıyla yapıldığı da vurgulandı. Araç tescil plakalarının; trafik denetimleri, elektronik denetim sistemleri, şehir güvenlik kameraları ve adli soruşturmalar kapsamında araçların hızlı ve doğru şekilde tespit edilmesini sağlayan resmi bir kimlik niteliği taşıdığı belirtildi.
Standart dışı ve yetkisiz şekilde üretilen plakaların ise bu denetim sistemlerinin etkinliğini azaltarak kamu güvenliğini olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.
6 Sürücülere önemli uyarı
Son olarak açıklamada, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için araçlarında yalnızca yetkili kuruluşlar tarafından basılan ve yönetmelikte belirtilen ölçü ve özelliklere uygun tescil plakalarını kullanmaları gerektiği hatırlatıldı.
7 APP Plakaları neden kullanılır?
APP plakaları, farklı karakter ve yazı tipleriyle hazırlanmıi özel tasarımlı plakalardır. Bu tür plakalar genellikle araç sahiplerinin araçlarını kişiselleştirmek ya da görünümünü farklılaştırmak istemeleri nedeniyle tercih edilir.
8 APP Plaka nasıl anlaşılır?
APP plakaları, harf ve rakamların kalın, belirgin ve çıkıntılı şekilde yazıldığı bir tasarıma sahip oluyor. Bu yapı, estetik görünüm sunarken harf ve rakamların daha net seçilmesine de katkı sağlar. Standart plakalar ise daha düz ve sade bir tasarım öne çıkıyor.
Bu unsurlara dikkat ederek APP Plaka kullanıp kullanmadığınızı ayırt edebilirsiniz.