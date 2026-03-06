ARA
  TOKİ İzmir kura sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ İzmir kura sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama ekranı

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bugün İzmir’de TOKİ kura çekimi gerçekleştirildi. Çekilişe katılan vatandaşlar ise sonuçların açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki, TOKİ İzmir kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ İzmir kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

TOKİ İzmir kura sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama ekranı

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 6 Mart 2026 Cuma günü (bugün) İzmir’de toplam 21 bin 20 hak sahibini belirlemek için kura çekimi gerçekleştirildi. Çekilişin ardından vatandaşlar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, TOKİ İzmir kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ İzmir kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar sat kaçta açıklanacak? Kura sonuçları nereden sorgulanır? TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama ekranı…

 

TOKİ İzmir kura çekimleri açıklandı mı?

TOKİ İzmir kura çekimleri açıklandı mı?

TOKİ İzmir kura çekimi 6 Mart 2026 Cuma (bugün) saat 15:00'te Bornova Kültür Sanat Merkezi Nejdet Aydın Salonu’nda düzenlendi. Kura çekimiyle 21 bin 20 hak sahibi belirlenmiş oldu.

TOKİ İzmir kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ İzmir kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ İzmir kura çekimi sonuçlarının bugün akşam saatlerinde duyurulması bekleniyor.

TOKİ İzmir kura sonuçları nasıl sorgulanır?

TOKİ İzmir kura sonuçları nasıl sorgulanır?

Kura sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, TOKİ’nin resmi internet sitesinde bulunan sonuç sorgulama ekranı üzerinden başvuru yaptıkları ili seçerek hak sahibi olup olmadıklarını kontrol edebiliyor.

TOKİ kura sonuçları, noter onayının ardından kurumun resmi internet sitesi aracılığıyla ilan ediliyor. Sonuçlara ayrıca e-Devlet sistemi üzerinden de erişilebiliyor.

e-Devlet TOKİ kura sonuçların için tıklayınız

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.org.tr)

Proje kapsamında İzmir'de toplam kaç konut inşa edilecek?

Proje kapsamında İzmir'de toplam kaç konut inşa edilecek?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İzmir'de 21 bin 20 konut inşa edilecek. İlçelerde hayata geçirilecek konut sayıları ise şöyle açıklandı:

Merkez (Menemen): 15000

Aliağa: 1200

Bergama: 740

Dikili: 500

Foça: 1000

Güzelbahçe: 250

Karaburun: 80

Kemalpaşa: 1000

Seferihisar: 500

Selçuk: 500

Urla (Güzelbahçe): 250
