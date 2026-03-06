Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 6 Mart 2026 Cuma günü (bugün) İzmir’de toplam 21 bin 20 hak sahibini belirlemek için kura çekimi gerçekleştirildi. Çekilişin ardından vatandaşlar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, TOKİ İzmir kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ İzmir kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar sat kaçta açıklanacak? Kura sonuçları nereden sorgulanır? TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama ekranı…
1 TOKİ İzmir kura çekimleri açıklandı mı?
TOKİ İzmir kura çekimi 6 Mart 2026 Cuma (bugün) saat 15:00'te Bornova Kültür Sanat Merkezi Nejdet Aydın Salonu’nda düzenlendi. Kura çekimiyle 21 bin 20 hak sahibi belirlenmiş oldu.
2 TOKİ İzmir kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ İzmir kura çekimi sonuçlarının bugün akşam saatlerinde duyurulması bekleniyor.
3 TOKİ İzmir kura sonuçları nasıl sorgulanır?
Kura sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, TOKİ’nin resmi internet sitesinde bulunan sonuç sorgulama ekranı üzerinden başvuru yaptıkları ili seçerek hak sahibi olup olmadıklarını kontrol edebiliyor.
TOKİ kura sonuçları, noter onayının ardından kurumun resmi internet sitesi aracılığıyla ilan ediliyor. Sonuçlara ayrıca e-Devlet sistemi üzerinden de erişilebiliyor.
e-Devlet TOKİ kura sonuçların için tıklayınız
TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.org.tr)
4 Proje kapsamında İzmir'de toplam kaç konut inşa edilecek?
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İzmir'de 21 bin 20 konut inşa edilecek. İlçelerde hayata geçirilecek konut sayıları ise şöyle açıklandı:
Merkez (Menemen): 15000
Aliağa: 1200
Bergama: 740
Dikili: 500
Foça: 1000
Güzelbahçe: 250
Karaburun: 80
Kemalpaşa: 1000
Seferihisar: 500
Selçuk: 500
Urla (Güzelbahçe): 250