Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 6 Mart 2026 Cuma günü (bugün) İzmir’de toplam 21 bin 20 hak sahibini belirlemek için kura çekimi gerçekleştirildi. Çekilişin ardından vatandaşlar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, TOKİ İzmir kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ İzmir kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar sat kaçta açıklanacak? Kura sonuçları nereden sorgulanır? TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama ekranı…