Enflasyon bileti uçurunca 2026 ‘doğru konser’ yılı oldu

Türkiye genelinde yılda 20 binin üzerinde konser ve festival düzenleniyor. Toplam bilet satış adedi 10 milyona yaklaşıyor. Doğrudan ve dolaylı etkilerle birlikte konser ve canlı etkinlik ekonomisinin en az 10 milyar TL’lik bir büyüklüğe ulaştığını söylemek mümkün.

Ekonomist’in 15 - 28 Şubat 2026 tarihli sayısından

Türkiye’de canlı müzik ekosistemi 2026’ya girerken nicelikten çok nitelik tartışmasının öne çıktığı bir döneme hazırlanıyor. Son yıllarda art arda açıklanan konser, festival ve turne takvimleri canlı müziğin toplumsal yaşamda kalıcı bir yer edindiğini gösterirken; enflasyonist ortam, kur baskısı ve artan prodüksiyon maliyetleri sektörün ekonomik dengesini yeniden şekillendiriyor. Organizasyon şirketleri açısından başarı artık daha fazla etkinlik düzenlemekten ziyade, doğru içerik, doğru mekân ve sürdürülebilir fiyatlama ile mümkün hale geliyor.

Fiyat artışı devam edecek mi?

Sektör temsilcileri, 2026’da konser ve festival sayılarında artışın süreceği konusunda hemfikir. Ancak bu büyümenin daha kontrollü, daha seçici ve izleyici davranışlarını merkeze alan bir yapıda gerçekleşmesi bekleniyor. İzleyici, her etkinliğe gitmek yerine güvendiği markalara, güçlü prodüksiyonlara ve gerçek bir deneyim vadeden konserlere yöneliyor. Bu dönüşüm, canlı müzik ekonomisini veri odaklı, profesyonel ve deneyim merkezli bir yapıya taşıyor. Bilet fiyatlarındaki artış kaçınılmaz görülse de organizatörler erişilebilirliği korumak için erken dönem satışlar, çoklu gelir modelleri ve sponsorluk iş birliklerini öne çıkarıyor. 2026, sektör için “çok etkinlik” değil, “doğru etkinlik” yılı olarak tanımlanıyor.

Can Aydoğdu / JJ Entertainment Genel Müdürü

Büyüme sürüyor ama daha seçici

JJ Entertainment Genel Müdürü Can Aydoğdu, konser ekonomisinin yalnızca bilet gelirleri üzerinden okunamayacağını vurguluyor. Aydoğdu, “Türkiye’de konser ekonomisini tek başına ölçen resmî bir veri yok ancak yıllık seyirci sayıları sektörün ölçeğini net biçimde ortaya koyuyor. JJ Entertainment olarak 2025 yılında 2 milyon müzikseveri ağırladık. Bu veri, pazarın toplamında milyonlar seviyesinde bir izleyici hacmine işaret ediyor” diyor. Aydoğdu’ya göre 2026, hacim artışının sürdüğü ancak izleyicinin fiyat–deneyim dengesine daha duyarlı olduğu bir yıl olacak. Aydoğdu, canlı müziğe olan talebin azalmadığını ancak izleyicinin artık daha seçici olduğunu vurgulayarak, “Başarı kriteri daha fazla konser yapmak değil; doğru içerik, doğru ölçek ve sürdürülebilir fiyatlama ile ilerlemek” diye konuşuyor.

Enflasyon ve kur baskısının bilet fiyatlarını kaçınılmaz olarak etkilediğini belirten Aydoğdu, “Prodüksiyonun büyük bölümü döviz bazlı. Buna rağmen izleyicinin alım gücünü gözeten dengeli bir fiyatlama izlemek zorundayız” değerlendirmesinde bulunuyor.

Erdem İpekçi / Lifepark Kurucu Ortağı

Deneyim odaklı etkinliklerin yılı

LifePark Kurucu Ortağı Erdem İpekçi’ye göre, 2026 yalnızca konser sayısının arttığı değil, etkinlik türlerinin çeşitlendiği bir yıl olacak. İpekçi, “Canlı müzik merkezde kalmaya devam edecek ancak gastronomi, sağlıklı yaşam, doğa ve farklı yaşam tarzlarına hitap eden deneyim odaklı etkinlikler daha fazla öne çıkacak” diyor. LifePark’ın 2026 takviminde Alice Cooper, BABYMETAL ve The Offspring gibi uluslararası isimlerin yanı sıra festival projeleri de yer alıyor. İpekçi, “400 binin üzerinde ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuşuyor.

Hakan Özdemirci / Pozitif Programlama Direktörü

Doğru bilet fiyatlaması

Pozitif Programlama Direktörü Hakan Özdemirci, 2025’te sektörün yüzde 20–25 bandında büyüdüğünü belirterek, bilet satışlarının 200 milyon Euro, toplam cironun 300 milyon Euro üzeri, izleyici sayısının ise 7–8 milyon seviyesinde olduğunu söylüyor. Özdemirci, 2026’ya ilişkin beklentisini “Kesinlikle artış olacak. Ancak bu artış doğru bilet fiyatlamasıyla mümkün. Bilet fiyatlarındaki artış yüzde 20’leri geçmemeli. Aksi halde satış hedeflerine ulaşmak zorlaşır” şeklinde özetliyor.

Özdemirci’ye göre enflasyon ve kur baskısı organizatörleri daha rasyonel planlamaya zorluyor. Özdemirci, “Masaya yalnızca rasyonel projeler için oturuyoruz. Satın alırken kazanmak en doğrusu. İzleyicinin satın alma gücüne göre planlıyor, bilet fiyatlarını buna göre kurguluyoruz. Kur baskısı ve enflasyonist ortam kadar sektördeki agresif rekabet de bazen bu ekosisteme zarar veriyor” diyor.

Aycan Küçüközkan / İDSO Müdürü

İDSO’dan uluslararası açılım

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 2025-2026 sezonunda yalnızca yeni bir konser dönemine değil, tarihsel bir eşiğe de adım attı. İDSO Müdürü Aycan Küçüközkan, orkestranın 80’inci kuruluş yılını ‘köklü geçmiş ile çağdaş sanatsal vizyonun buluştuğu özel bir dönem’ olarak tanımlıyor. Küçüközkan, bu sezonun Türkiye’nin müzik yaşamındaki sürekliliği ve sanatsal gücü bir kez daha görünür kıldığını vurguluyor.

Sezonun öne çıkan başlıklarından biri, İDSO’nun George Enescu Festivali’ne davet edilen ilk Türk orkestrası olması. Avrupa’nın en prestijli klasik müzik etkinliklerinden birinde yer almanın uluslararası saygınlık açısından önemli bir eşik olduğunu belirten Küçüközkan, “Bu davet, orkestramızın sanatsal seviyesinin uluslararası ölçekte kabul gördüğünün güçlü bir göstergesi” diyor.

