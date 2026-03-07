Turkcell'den 2025 yılı bilanço değerlendirmesi

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, şirketin 2025 yılına ilişkin operasyonel ve finansal sonuçları ile 2026 yılına ilişkin stratejik hedeflerini İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında paylaştı.

Şirket, 2025'te yatırımlarla dolu bir dönemi geride bırakırken, güçlü bilanço ve nakit üretme kapasitesiyle de stratejik önceliklerini hayata geçirdi.

Konsolide gelirleri yıllık bazda yüzde 10,7 artışla 241 milyar liraya ulaşan şirketin, faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjı 1,2 puan genişleyerek yüzde 43,1 seviyesinde gerçekleşti.

Turkcell'in sürdürülen faaliyet karı yüzde 22,6 artarak 17,8 milyar lira oldu. Şirket aynı zamanda son 26 yılın en yüksek faturalı abone kazanımını gerçekleştirdi.

Geçen yıl bir önceki yılın üzerinde performans sergileyen Turkcell, mobil segmentte 809 bin net abone kazanımıyla mobil abone bazını 39,1 milyona taşıdı.

Yıllık 2,4 milyon net faturalı abone kazanımıyla da son 26 yılın rekorunu kıran şirketin faturalı abone bazı 31,5 milyona, faturalı oranı da yıllık 5 puan artışla yüzde 81'e yükseldi.

2026'da yüzde 5-7 gelir artışı öngörülüyor

Turkcell, uçtan uca fiber erişim ağını büyütmeye devam ederek yıl içinde eklediği 405 bin yeni hane erişimiyle toplam fiber hane erişimini 6,3 milyona çıkardı. Ayrıca 119 bin net fiber abone kazanımı sağlanırken, 100 Mbps ve üzeri hızlara sahip fiber abonelerin toplam bireysel fiber aboneleri içindeki payı yüzde 57'ye ulaştı.

Veri merkezi işletmeciliğine yönelik yaptığı yatırımların toplamı 2025 itibarıyla 585 milyon avroya ulaşan Turkcell'in, 4 binin üzerinde şirkete hizmet sunan veri merkezi ve bulut hizmetleri gelirleri 2024'te 3,5 milyar lira seviyesindeyken 2025 sonunda 5,1 milyar liraya çıktı. Bu alanda büyüme reel bazda yüzde 45 olarak gerçekleşti.

Şirket, telekom gelirlerinin yanı sıra "techfin" ve dijital iş servisleriyle çeşitlendirilmiş gelir yapısını güçlendirmeyi sürdürdü.

Techfin iş kolu 2025'te gelirlerini yüzde 21,1 artırırken, Paycell'in POS ve mobil ödeme çözümlerinin sağladığı gelirler yüzde 41 yükseldi. Financell ise kredi portföyünü kontrollü şekilde büyüttü.

Turkcell güçlü bilanço yapısı ve nakit yaratma kapasitesiyle hissedarları için sürdürülebilir değer odağını korurken, 2025'te, 2024 yılı karından toplam brüt 8 milyar lira kar payı dağıtımı yaptı.

Bu yıl yüzde 5-7 oranında gelir artışı, yüzde 40-42 oranında FAVÖK marjı hedefleyen şirket, 2026 yılı yatırım harcamalarının satış gelirlerine oranının yaklaşık yüzde 25 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyor.

Fayda odaklı projelere son 10 yılda 13 milyar lira kaynak ayıran Turkcell, "Türkiye'nin Turkcell'i" vizyonu doğrultusunda toplumsal katkı projelerini sürdürdü.

Şirket, sporun ve eğitimin desteklenmesinden dijital yetkinliklerin artırılmasına, çevresel sürdürülebilirlikten sosyal kapsayıcılığa uzanan projelerle toplumsal fayda üretmeye devam ederken, 2025'te Türkiye Basketbol Federasyonu ile işbirliği yaparak 5 yıl süreyle, Basketbol Gelişim Merkezi isim sponsorluğu ve Basketbol Milli Takımlar ana sponsorluğunu üstlendi.

"1 Nisan itibarıyla Turkcell gücünde 5G ile ülkemizde 'Hız Yılını' başlatacağız"

Turkcell Genel Müdürü Koç, basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, 2025'e "yatırım yılı" dediklerini ve sözlerini tuttuklarını söyledi.

Koç, Türkiye'nin dijital omurgasını güçlendiren adımlar attıklarını dile getirerek, "5G ihalesinde 160 MHz ile en geniş kapsama ve en yüksek kapasiteyi alan operatör olduk. Veri merkezi ve bulut alanındaki liderliğimizi, Türkiye'nin ilk hiper ölçekli bulut bölgesini kurmak üzere Google Cloud ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğiyle pekiştirdik. Böylece ülkemizin bugüne kadarki en büyük bilişim yatırımlarından birini hayata geçirdik." dedi.

Toplamda 3 milyar dolarlık veri merkezi yatırımı sayesinde Türkiye'yi bölgesel veri üssü konumuna taşıyacaklarını bildiren Koç, "Türkiye'nin verisi de verinin stratejik değeri de ülkemizde kalacak. Google Cloud veri merkezi çalışmalarımız Ankara'da 3 farklı lokasyonda devam ediyor. İlk kazmayı mayıs ayında vuruyoruz inşallah." diye konuştu.

BOTAŞ ihalesiyle, Superonline'ın kullanımında olan fiber altyapının haklarını 15 yıl süreyle uzatarak stratejik fiber omurgayı güvence altına aldıklarını söyleyen Koç, şöyle devam etti:

"2026'da 5G, fiber altyapı, veri merkezi, bulut ve yenilenebilir enerji başta olmak üzere stratejik yatırım alanlarında büyümeyi sürdüreceğiz. 1 Nisan itibarıyla Turkcell gücünde 5G ile ülkemizde 'Hız Yılını' başlatacağız. Ülkemizin dijital altyapısına yönelik yatırımlara kararlılıkla devam edeceğiz."

Koç, Turkcell'in, 16 Ekim 2025'te yapılan 5G ihalesinde 160 MHz ile en geniş frekans bantlarını aldığını ve en yakın rakibine göre yaklaşık yüzde 25 daha fazla frekans bandına sahip olduğuna işaret ederek, 2G'den 4.5G'ye standartları belirleyen operatör olarak 5G'de de en kaliteli hizmeti ve en hızlı bağlantıyı Turkcell'in sunacağını söyledi.

Koç, 1 Nisan itibarıyla "Turkcell gücünde 5G" deneyimini başlatacaklarını, 5G'nin kapasite ve hız avantajının mobilin yanı sıra ev internetinde de daha belirgin şekilde hissedileceğine dikkati çekerek şunları ifade etti:

"5G uyumlu yeni nesil Superbox modemimizle de fiber altyapının bulunmadığı bölgelerde kullanıcılarımızı kablosuz olarak fiber hızında internetle buluşturacağız. Böylece 1 Nisan'dan itibaren Turkcell 5G'nin kapasite ve hız avantajı yalnızca mobil segmentte değil, ev internetinde de hissedilecek."

"Ülkemizin veri egemenliğini sağlayacağız"

Koç, Türkiye'yi bölgesel bir teknoloji veri üssü konumuna taşımayı hedeflediklerini belirterek şöyle devam etti:

"Turkcell olarak, Google Cloud ile 3 milyar dolarlık ortak yatırımla, ileri seviye bulut ve yapay zeka yetkinliklerini, Türkiye'nin regülasyonları altında hayata geçireceğiz. Şirketler dijital verilerini kendi anahtarlarıyla şifreleyerek, tamamen güvenli biçimde bu altyapıda tutabilecek. Bu ortaklık, küresel teknoloji ile ulusal altyapının güçlü bir birleşimi. Global ölçekte en güçlü yapay zeka/bulut kabiliyetleri Türkiye'de, ülkemizin regülasyonlarına yüzde 100 uyumla çalışacak. Böylece ülkemizin veri egemenliğini sağlayacağız."

Sürdürülebilirlik çalışmalarına da değinen Koç, Turkcell olarak "daha fazla bit, daha az vat" yaklaşımı doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarında ölçeklerini büyütmeye devam ettiklerini vurguladı.

Koç, rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinin toplam aktif kapasitesinin 87 megavat seviyesine ulaştığını belirterek, 2026'da da enerji verimliliği odaklarını koruyarak yenilenebilir enerji kapasitelerini artırmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Geçen yılın başında gerçekleştirdikleri ve 500 milyon dolarlık bölümü sürdürülebilirlik stratejileriyle uyumlu şekilde yapılandırılan toplam 1 milyar dolar tutarındaki çift dilimli tahvil ihracıyla bilanço yapılarını güçlendirdiklerini dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"Bunun yanında yıl içinde Körfez ülkelerinden sağladığımız murabaha finansmanlarıyla da finansal esnekliğimizi artırdık. Bu işlemlerle borç portföyümüzü daha uzun vadeli ve dengeli bir kompozisyona taşırken, likidite pozisyonumuzu daha da sağlam bir zemine kavuşturduk."