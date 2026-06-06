Endeks Toparlamaya Başladı

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 57.78 milyar TL ile Astor Enerji hissesinde olurken, bu şirketi 51.69 milyar TL ile Aselsan takip etti. Endeksin yükselişinde Banka sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.13 azalışla 13,872 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 302 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 174.21 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 46.43 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 95.03 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 14,147 ve 14,423 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 13,639 ve 13,405 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 42.33 seviyesinde bulunuyor.



Akbank



Dirençler İzlenmeli

Hareketlendiği gözleniyor. 63.4 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 62.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 72.45 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 62.50-61.00

Satım aralığı: 69.00-71.50

Endeks Ağırlığı (%): 4.08

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.043 puan azaldı.



Astor Enerji



Desteğinin üzerinde tutunmalı

285.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 349.13 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 322.75 seviyesinin altına kayması halinde ise 285.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 285.00-255.00

Satım aralığı: 332.50-410.00

Endeks Ağırlığı (%): 3.58

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.382 puan arttı.



Borusan Boru Sanayi



Alıcılar güçlü

Hacimli ve hızlı yükseliş seyrinde. 530.5 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 580 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda pozisyonlar korunabilir. 580 seviyesinin altındaki kapanışlarda 487.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 487.50-445.00

Satım aralığı: 540.00-580.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.38

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.046 puan arttı.



Doğuş Otomotiv



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 191.9 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 185.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 183.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 185.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 195.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 183.00-183.00

Satım aralığı: 186.00-185.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.37

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.006 puan azaldı.



Enka İnşaat



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 94.95 seviyesinin altındaki kapanışlarda 87.14 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 101.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 91.50-84.00

Satım aralığı: 101.00-96.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.61

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.117 puan azaldı.



Ereğli Demir Çelik



Desteğinin üzerinde tutunmalı

38.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 42.79 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 40.1 seviyesinin altına kayması halinde ise 38.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 38.50-33.25

Satım aralığı: 40.75-46.25

Endeks Ağırlığı (%): 3.15

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.014 puan arttı.



Garanti Bankası



Hacim artmalı

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 122.1 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 129.5 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 135.45 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 119.05 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 125.00-122.00

Satım aralığı: 129.00-131.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.72

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.001 puan arttı.



T. Halk Bankası



Dirençler izlenmeli

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 42.78 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 45.42 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 48.75 seviyesine yönelebilir. 45.42 seviyesinin altında kapanışlarda 40.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 40.50-39.25

Satım aralığı: 48.75-46.75

Endeks Ağırlığı (%): 0.71

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.062 puan arttı.



Mavi Giyim



Desteğinin üzerinde tutunmalı

41.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 44.63 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 42.5 seviyesinin altına kayması halinde ise 41.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 41.50-41.50

Satım aralığı: 42.50-43.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.57

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.004 puan arttı.



Sabancı Holding



Sıkışma yaşıyor

Haftayı primsiz tamamladı. 93.5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 92 seviyesinin altındaki kapanışlarda 89.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 92 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 93.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 89.00-86.50

Satım aralığı: 93.50-94.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.26

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.087 puan azaldı.



Sasa Polyester



Dirençte zorlandı

2.56-2.79 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 2.59 seviyesinin altında kapanışlarda 2.36 seviyesine gerileyebilir. 2.90 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 2.90 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 2.36-2.01

Satım aralığı: 2.90-2.70

Endeks Ağırlığı (%): 1.47

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.041 puan azaldı.



Şişe Cam



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 47.52 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 45.48 seviyesinin altındaki kapanışlarda 44.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 45.48 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 47.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 44.00-42.00

Satım aralığı: 47.00-46.25

Endeks Ağırlığı (%): 1.62

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.020 puan azaldı.



Türk Hava Yolları



İzlenmeli

291 - 301.75 aralığında hareket eden hisse 299.75 seviyesinin altında kapanışlarda 280.95 seviyesindeki desteğini test edebilir. 299.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 312.38 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 295.00-292.50

Satım aralığı: 297.50-302.50

Endeks Ağırlığı (%): 4.77

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.110 puan azaldı.

TOASO

Tofaş Oto. Fab.

Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 307.25 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 297.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 280.95 seviyesindeki desteğini test edebilir. 297.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 315.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 295.00-290.00

Satım aralığı: 300.00-307.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.83

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.012 puan azaldı.



T.S.K.B.



Hacim artmalı

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 11.16 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 11.73 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 12.29 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 10.76 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 11.30-10.90

Satım aralığı: 11.70-11.80

Endeks Ağırlığı (%): 0.30

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.008 puan arttı.



Türk Telekom



Desteğinin üzerinde tutunmalı

60.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 65.63 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 63.65 seviyesinin altına kayması halinde ise 60.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 60.50-59.50

Satım aralığı: 62.50-64.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.67

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.002 puan arttı.



Tüpraş



Dirençte zorlandı

227.4-252.75 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 232.2 seviyesinin altında kapanışlarda 221.00 seviyesine gerileyebilir. 250.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 250.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 221.00-214.00

Satım aralığı: 250.00-255.00

Endeks Ağırlığı (%): 5.23

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.087 puan azaldı.