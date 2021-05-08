ENDEKS, ORTALAMALARININ ÜZERİNDE

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 19.80 ile Bagfaş ve yüzde 18.44 ile Kardemir (D) olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 12.13 ve yüzde 8.41 ile Jantsa Jant Sanayi ve Gözde Girişim hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 9.00 milyar TL ile Petkim hissesinde olurken, bu şirketi 7.22 milyar TL ile Garanti Bankası takip etti.

Endeksin yükselişinde Gübre ve Zirai Ürünler sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 3.11 yükselişle 1,441 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 174 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 19.11 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.

Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 57.85 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 105.57 seviyesinde olduğu görülüyor.

Aşağı yönlü hareketlerde 1,428 ve 1,415 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,450 ve 1,458 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.59 baz puan azalarak yüzde 42.26 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 18.26 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 4.88 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 5.15 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 5.45 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 4.88 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.88-4.70

Satım aralığı: 5.45-5.85

Yabancı Payı (%) : 51.07

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.85 puan arttı.

ALKİM KİMYA

GÜÇ KAYBEDİYOR

18.1 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 15.20 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 16.54 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 15.20-14.50

Satım aralığı: 17.20-17.75

Yabancı Payı (%) : 14.26

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.62 puan azaldı.

FORD OTOSAN

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

173.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 199.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 182 seviyesinin altına kayması halinde ise 173.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 173.00-168.00

Satım aralığı: 199.00-213.00

Yabancı Payı (%) : 66.97

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.36 puan azaldı.

GARANTİ BBVA

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 7.19 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 7.72 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 8.25 seviyesine yönelebilir. 7.72 seviyesinin altında kapanışlarda 7.10 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.10-6.40

Satım aralığı: 8.25-8.95

Yabancı Payı (%) : 48.80

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.81 puan arttı.

GÜBRE FABRİKA

İZLENMELİ

59.1 – 63.15 aralığında hareket eden hisse 61.35 seviyesinin altında kapanışlarda 58.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 61.35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 63.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 58.50-54.50

Satım aralığı: 63.50-71.50

Yabancı Payı (%) : 9.74

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.29 puan arttı.

HEKTAŞ

ALICILAR GÜÇLÜ

Hacimli ve hızlı yükseliş seyrinde. 8.04 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 9.64 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda pozisyonlar korunabilir. 9.64 seviyesinin altındaki kapanışlarda 8.40 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.40-7.38

Satım aralığı: 10.30-12.60

Yabancı Payı (%) : 3.21

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.88 puan azaldı.

İHLAS GAYRİMENKUL

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

1.01 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 1.06 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 1.03 seviyesinin altına kayması halinde ise 1.01 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.01-0.96

Satım aralığı: 1.06-1.15

Yabancı Payı (%) : 1.24

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.37 puan arttı.

İHLAS HOLDİNG

İZLENMELİ

0.58 – 0.63 aralığında hareket eden hisse 0.6 seviyesinin altında kapanışlarda 0.59 seviyesindeki desteğini test edebilir. 0.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 0.64 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 0.59-0.35

Satım aralığı: 0.61-0.74

Yabancı Payı (%) : 2.52

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.51 puan azaldı.

İPEK DOĞAL ENERJİ

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 12.56 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 13.45 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 14.20 seviyesine yönelebilir. 13.45 seviyesinin altında kapanışlarda 12.30 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 12.30-11.50

Satım aralığı: 14.20-16.10

Yabancı Payı (%) : 6.96

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.52 puan arttı.

İŞ BANKASI (C)

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 4.86 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 4.88 seviyesinde bulunurken ilk direnci 5.28 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.88-4.70

Satım aralığı: 5.28-5.43

Yabancı Payı (%) : 33.93

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.13 puan azaldı.

İŞ FİN.KİR.

GÜÇ KAYBEDİYOR

3.41 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 3.10 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 3.23 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.10-2.94

Satım aralığı: 3.36-3.75

Yabancı Payı (%) : 2.04

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.41 puan azaldı.

KARDEMİR (D)

ALICILAR GÜÇLÜ

Hacimli ve hızlı yükseliş seyrinde. 7.18 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 8.48 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda pozisyonlar korunabilir. 8.48 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.38 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.38-7.15

Satım aralığı: 9.90-11.40

Yabancı Payı (%) : 27.87

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.36 puan arttı.

KARSAN OTOMOTİV

HACİMLİ ÇIKIYOR

3.92 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 3.92 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 4.58 seviyesini test edebilir. 3.92 seviyesinin altına kayması halinde 3.58 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.58-3.20

Satım aralığı: 4.58-5.35

Yabancı Payı (%) : 1.26

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.84 puan azaldı.

KARTONSAN

ALICILAR GÜÇLÜ

Hacimli ve hızlı yükseliş seyrinde. 51.05 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 60.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda pozisyonlar korunabilir. 60.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 56.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 56.50-52.00

Satım aralığı: 65.50-66.70

Yabancı Payı (%) : 1.76

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.19 puan azaldı.

KOÇ HOLDİNG

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

18.20 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 19.30 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 18.89 seviyesinin altına kayması halinde ise 18.20 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 18.20-17.30

Satım aralığı: 19.30-19.80

Yabancı Payı (%) : 66.20

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan arttı.

KOZA ALTIN

YÜKSELİŞTE

129.2 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 129.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 151.00 seviyesine yönelebilir. 129.2 seviyesinin altına sarkmalarda ise 113.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 113.00-104.00

Satım aralığı: 151.00-191.00

Yabancı Payı (%) : 23.87

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.50 puan arttı.

TURKCELL

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 14.68 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 16.17 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 14.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 14.70-14.00

Satım aralığı: 15.40-16.50

Yabancı Payı (%) : 81.12

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.30 puan arttı.