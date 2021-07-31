Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın, dolar ve avro kaybettirdi. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, bu hafta ortalama yüzde 3,06 kazanç sağladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.341,93 puanı, en yüksek 1.393,37 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,17 artarak 1.317,45 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,96 artışla 2.532,16 puana, Hizmetler endeksi yüzde 1,77 primle 1.106,89 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 3,23 değerle 1.841,18 puana yükseldi.

-Karsan Otomotiv en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 21,22 ile Karsan Otomotiv oldu.

Onu yüzde 16,42 ile Kordsa Teknik Tekstil, yüzde 15,79 ile Çemaş Döküm izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 7,38 ile Konya Çimento, yüzde 4,54 ile Logo Yazılım, yüzde 4,44 ile Borusan Yatırım Pazarlama şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul’da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 5 milyar 660 milyon 528 bin 654 lira ile Garanti BBVA, 3 milyar 690 milyon 239 bin 57 lira ile Kardemir (D), 3 milyar 431 milyon 137 bin 579 lira ile Türk Hava Yolları yer aldı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 70 milyar lira ile Ereğli Demir Çelik, 60 milyar 637 milyon 248 bin lira ile Ford Otosan, 52 milyar 138 milyon 63 bin 938 lira ile Koç Holding şeklinde sıralandı.

-Altın dolar ve avro düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,08 azalışla 493,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,12 değer kaybıyla 3 bin 270 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,41 değer kaybederek 8,4160 lira, avronun satış fiyatı yüzde 1,11 azalışla 9,9970 lira oldu. İngiliz sterlininin satış fiyatı 11,7940 lira olarak gerçekleşti.

İsviçre frangı ise yüzde 0,41 kazançla 9,3480 liradan kapandı.

-Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,42, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,46 değer değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,29 ile “Hisse Senedi Fonları” oldu.

BIST 100’DE EN ÇOK KAZANDIRAN, KAYBETTİREN, İŞLEM GÖREN

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, “en fazla değer kazanan”, “en fazla değer kaybeden” ve “işlem hacmi en yüksek” hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 4,57 3,77 21,22 Kordsa Teknik Tekstil 23,40 20,10 16,42 Çemaş Döküm 1,32 1,14 15,79 Ereğli Demir Çelik 20,00 17,92 11,61 Brisa 23,36 20,96 11,45 Kardemir (D) 7,85 7,26 8,13 Tofaş Oto. Fab. 32,78 30,32 8,11 Aksa Enerji 12,83 11,87 8,09 Otokar 291,50 270,20 7,88 Verusa Holding 47,84 44,38 7,79 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Konya Çimento 891,70 962,70 -7,38 Logo Yazılım 36,18 37,90 -4,54 Borusan Yat. Paz. 297,00 310,80 -4,44 TAV Havalimanları 22,56 23,56 -4,24 Odaş Elektrik 1,78 1,85 -3,78 Zorlu Enerji 1,78 1,85 -3,78 Bera Holding 11,08 11,50 -3,65 Sasa Polyester 28,84 29,90 -3,55 Jantsa Jant Sanayi 71,05 73,50 -3,33 Kervan Gıda 16,24 16,72 -2,87 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 5.660.528.654 Kardemir (D) 3.690.239.057 Türk Hava Yolları 3.431.137.579 Ereğli Demir Çelik 3.353.190.142 Petkim 2.295.217.943 Karsan Otomotiv 2.186.483.942 Sasa Polyester 1.977.659.890 Yapı ve Kredi Bank. 1.893.319.591 Aselsan 1.723.349.980 Şişe Cam 1.572.070.377

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)