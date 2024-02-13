Ceren Oral Balaban / [email protected] Son haftalarda oldukça pozitif bir tablo çizen ve 9 Şubat Cuma günü kapanışında 9.000 sınırını aşmayı başaran BİST-100 Endeksi, yeni haftaya da yüzde 1,5’e yaklaşan değer kazanımıyla güçlü bir zeminde başladı. Dünkü kapanışını 9.175 seviyesinden yapan endeks, bugün gün için hareketlerde 9.200’leri test ettikten sonra kısmi kâr satışlarıyla 9.100-9.140 bandında seyrediyor.

1 ENDEKS AŞIRI ALIM BÖLGESİNDE Şubat ayındaki değer kazanımı yaklaşık olarak yüzde 8’e ulaşan BİST-100 Endeksi’nin yılın başından bu yana kazanımı ise yüzde 23’e yaklaştı. ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü Kıdemli Müdürü Murat Akyol; “Teknik açıdan bakıldığında bu güçlü kazanıma karşın net bir geri dönüş sinyali oluştuğunu söylemek güç” diyor. Akyol; endeksin aşırı alım bölgesinde seyretmeye devam ettiğinin de altını çiziyor.

2 “ORTA VADELİ HEDEF 315-320 DOLAR” Türkiye varlıklarında dünyadan bağımsız pozitif fiyatlamanın devam ettiğini kaydeden İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen; Borsa İstanbul’un yeni zirvesini hisse değişimiyle yaptığına dikkat çekiyor. MSCI Türkiye Endeksi’nin sene başından beri yüzde 16 getiriyle en çok kazandıran endeks olduğunu kaydeden Gürleyen; “Güçlü momentum Borsa İstanbul’da yükselişin devam edeceğini söylüyor. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 9.060 ve 9.230. Orta vadeli hedef 315-320 dolar yani mevcut kurla 9.700-9.800 seviyesi” diye konuşuyor.

3 İKİ UZMANDAN BİST ÖNGÖRÜLERİ 9.000’i gören BİST-100’de yeni bir ralli gelir mi? Yükselişin devamı için hangi şartlar gerekli? Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu Rıdvan Baştürk ile InvestAZ Araştırma ve Strateji Birim Müdürü Mehmet Bilal Bircan’dan BİST-100’e ilişkin öngörülerini ekonomist.com.tr okuyucuları için aldık.

4 “GETİRİ ARAYIŞIYLA BORSAYA İLGİ ARTIYOR” Rıdvan Baştürk/Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu: 2023 yılının son günlerinde 7.200 seviyesine kadar gerileyen BİST-100 Endeksi; yeni yılın başlamasıyla birlikte başlattığı yükseliş eğilimine devam ediyor. Endeks, 9.200 seviyelerine kadar yükseldi. Yüzde 30’a yakın bir yükseliş söz konusu. Türkiye’de enflasyon riski devam ediyor. Son dönemde dolar kuru ve petrol fiyatlarındaki yükseliş ve ocak ayında gelen yüzde 6,70’lik enflasyonu hesaba kattığımızda TCMB’nin bu yıl için belirlediği yüzde 36 hedefine ulaşmak zor gözüküyor. Yüksek faiz oranları nedeniyle konut ve otomobil sektörü durgunluk yaşıyor. Dolar kurunda yükselişler olsa da hareketler çok yavaş seyrediyor. Enflasyon-faiz makasında da TL lehine cazip bir durum olmayınca getiri arayışındaki insanların gideceği bir yer olarak borsa ön plana çıkıyor.

5 “10.000 SEVİYESİ PSİKOLOJİK EŞİK” Bu açıdan baktığımızda enflasyon-faiz makasının TL lehine cazip bir getiri sunduğu günler gelirse o zaman BİST-100 için bir negatif süreçten bahsedebiliriz. Fakat mevcut durum enflasyon beklentilerinin yükseldiği fakat faiz artırım sürecinin durduğu bir süreç olduğu için borsa bir süre daha insanlar için ilk seçenek olmaya devam edecektir. Teknik açıdan da BİST-100 Endeksi’nde pozitif görünüm devam ediyor. Ara ara kâr satışları gelse de görünümde bir bozulma söz konusu değil. Burada kısa vadede 8.570 üzerinde kalındığı sürece yukarı potansiyel sürecektir. 10.000 seviyesi psikolojik eşik olarak izlenebilir.

6 YÜKSELİŞİN TEMEL NEDENLERİ Mehmet Bilal Bircan/InvestAZ Araştırma ve Strateji Birim Müdürü: BİST-100 Endeksi, yılbaşından bu yana sürekli çıkış sergileyerek yaklaşık yüzde 20 yükseldi. Dolayısıyla yılbaşından beri borsada zaten bir ralli söz konusu diyebiliriz. Endeksteki yükselişin arkasındaki temel nedenlere baktığımızda ise küresel ve yerel bazı nedenler öne çıkıyor. Küresel tarafta; FED başta olmak üzere majör merkez bankalarından 2024 yılı içerisinde faiz indirimlerine başlaması beklentisi, küresel borsalarda olduğu gibi bizim borsamızda da pozitif karşılık bulmuş durumda. Diğer yandan 2023 yılındaki genel seçimler sonrası yeni ekonomi yönetiminin uyguladığı sıkılaştırıcı politikaların bir yandan makroekonomik dengelenmeyle beklentileri pozitif etkilemesi, bir yandan da ocak ayındaki son PPK’da TCMB’nin, gerekli görülmedikçe, faiz artışlarının sonuna gelindiği yönündeki açıklamaları endeks üzerindeki baskıyı azaltırken borsada alımları tetikledi. Özellikle sıkılaştırıcı politikalarla döviz talebinin görece azalması, son dönemde altın fiyatlarında gözlenen görece yatay seyir de BİST’teki yükselişi desteklemeye devam ediyor.

7 “TEKNİK OLARAK KÂR REALİZASYONLARI GELEBİLİR” Mevcut durumda hacim tarafında toparlanma, hem bankacılık hem de sınai tarafından yükselişlerin desteklenmesi ve yükselişlerin endeks içerisinde birkaç hisseye bağlı olmaksızın dengeli bir şekilde olması, yukarı yönlü hareketlerin orta vadede devamı açısından destekleyici unsurlar. Bu kapsamda yükselişlerin devam etmesi beklenebilir. Ancak yine de teknik olarak kâr realizasyonlarına bağlı düzeltme hareketleri ile enflasyon muhasebesi nedeniyle endeks içerisinde ağırlığı olan şirket finansallarının olumsuz etkilenmesi endeks üzerinde risk faktörleri olarak izlenebilir.