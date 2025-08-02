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BIST100'de bu hafta en çok prim yapan ve gerileyen 3 hisse

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve dolar yatırımcısına kazandırdı.

02 Ağustos 2025 | 11:17
BIST100'de bu hafta en çok prim yapan ve gerileyen 3 hisse

BIST 100 endeksi, en düşük 10.481,53 puanı ve en yüksek 10.774,91 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,98 üstünde 10.746,98 puandan tamamladı. Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 2,50 artışla 14.151,27 puan, sanayi endeksi yüzde 1,49 yükselişle 13.725,53 puan, teknoloji endeksi yüzde 0,69 artışla 24.927,87 puan ve hizmetler endeksi yüzde 1,15 kazançla 10.573,35 puan oldu. İşte bu hafta en çok prim yapan ve gerileyen 3 hisse:

1 EN ÇOK PRİM YAPAN 3 HİSSE

EN ÇOK PRİM YAPAN 3 HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,98 ile Otokar oldu. Otokar'ı yüzde 11,56'yla Çan2 Termik, yüzde 11,43'le Destek Finans Faktoring AŞ izledi.

2 EN ÇOK GERİLEYEN 3 HİSSE

EN ÇOK GERİLEYEN 3 HİSSE

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 19,21'le Altınay Savunma Teknolojileri AŞ, yüzde 15,26'yla Koza Altın İşletmeleri ve yüzde 14,81'le İpek Doğal Enerji olarak sıralandı.

3 BORSADA EN DEĞERLİ 3 ŞİRKET

BORSADA EN DEĞERLİ 3 ŞİRKET

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 840 milyar 864 milyon lirayla ASELSAN, 611 milyar 100 milyon lirayla Garanti BBVA ve 462 milyar 548 milyon lirayla Koç Holding oldu.

4 ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,38 artışla 4 bin 376,39 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,38 değer kazancıyla 29 bin 571,81 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 0,27 yükselişle 40,6650 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,01 azalışla 47,1050 lira oldu. Geçen hafta 54,5540 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,90 düşüşle 54,0610 liraya geriledi.

İsviçre frangı ise yüzde 0,57 azalışla 50,6600 liradan alıcı buldu.

5 FONLAR

FONLAR

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,68, BES fonları yüzde 0,43 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,95 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşirken, en çok düşüş yüzde 1,21 ile "Kıymetli Maden Fonları"nda görüldü.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 1,16 ile "Endeks"te görülürken, "Kıymetli Madenler" fonu yüzde 1,24 geriledi.
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