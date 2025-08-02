BIST100'de bu hafta en çok prim yapan ve gerileyen 3 hisse

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,68, BES fonları yüzde 0,43 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,95 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşirken, en çok düşüş yüzde 1,21 ile "Kıymetli Maden Fonları"nda görüldü.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 1,16 ile "Endeks"te görülürken, "Kıymetli Madenler" fonu yüzde 1,24 geriledi.