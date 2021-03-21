Son haftalarda piyasaların gündeminde enflasyon konusu geniş yer tutuyor. Küreselde ve yurtiçinde enflasyonun artacağı beklentileri ağırlık kazanırken ABD bono faizlerinde de sert yükseliş var. Buna dolardaki artışın da eşlik etmesiyle aralarında Türkiye’nin de olduğu gelişmekte olan ülke (GOÜ) varlıklarında kâr satışları görülüyor.

2021’de virüsle ilgili gelişmelerle birlikte merkez bankalarının politikaları belirleyici olacak. Yurtiçinde ise büyümedeki toparlanma, nisan sonrası enflasyonda beklenen tepe oluşumu ve son toplantısında faizi yüzde 19’a çıkaran TCMB’nin politika hamleleri öne çıkacak.

Bu kritik süreci değerlendirmek ve beklentileri konuşmak için Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy ile bir araya geldik. Arısoy; kısa vadede piyasaların kâr satışı görmesinin normal olduğunu, yükseliş potansiyelinin sürdüğünü söylüyor.

Hisse seçimine dikkat etmek kaydıyla borsada alım öneren Yılmaz Arısoy, model portföyde Alarko Holding, Aselsan, BİM, Coca Cola İçecek, Erdemir, Koza Altın ve Turkcell’e yer verdiklerini kaydediyor. Arısoy, “Bu şirketlerde öncelik verdiğimiz noktalar; sermaye getirisi, sermaye maliyetinin üzerinde ve sürdürülebilir büyümesi, kârlı ve güçlü nakit yaratması” diyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın