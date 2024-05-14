ARA
Bist 100
10165,55
1,09%
Bist 100
Dolar/TL
32,2639
-0,0468%
Dolar/TL
Euro/TL
34,9047
0,188%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0819
0,2855%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2438,68
0,58%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • BofA, 6 Türk bankasının hedef fiyatlarını yükseltti

BofA, 6 Türk bankasının hedef fiyatlarını yükseltti

Bank of America, Türk bankalarının hedef fiyatlarında güncellemeye gitti.

14 Mayıs 2024 | 15:34
BofA, 6 Türk bankasının hedef fiyatlarını yükseltti

BofA Türk bankalarında hedef fiyatlarını yükseltti, al tavsiyelerini korudu.

BofA, Akbank için hedef fiyatını 90 TL'ye, Garanti BBVA için 136 TL'ye yükseltti.

Halkbank hedef fiyatı 12,7 TL'ye yükselirken tavsiye 'piyasa altı performans' olarak korundu. Vakıfbank hedef fiyatı da 19 TL'ye yükseltildi, tavsiye 'piyasa altı performans' olarak korundu.

Bloomberght'de yer alan habere göre Bank of America'nın analizinde yeni hedef fiyatlar şöyle oldu;


Raporda sıkılaşma önlemlerinin, hacimler ve marjlar üzerindeki etkileri göz önüne alındığında kısa vadede kârlılık açısından olumsuzluk yaratabileceği, bunun yanında normalleşme ve düşük özkaynak maliyeti temalı yatırım senaryosunu desteklediği belirtildi.

BofA Ocak ayında 'Türk bankaları yeniden radarda' başlıklı raporunda yıllar sonra Türk bankalarına yatırımcı ilgisinin arttığını belirtmişti.

Rapor sonrası BIST'te bankacılık endeksi güne yüzde 2 yükselişle 13 bin 287 puandan başladı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2438,68 0,58%
  • ALTIN ONS 2350,79 0,62%
  • BIST 100 10165,55 1,09%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,418 0,128%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36367 -0,22024%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,265 -0,2457%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,2639 -0,0468%
  • EURO/DOLAR 1,0819 0,2855%
  • EURO/TURK LIRASI 34,9047 0,188%
  • STERLIN/DOLAR 1,25745 0,1274%
Günün En Çok Okunanları
Küresel LNG pazarı yeniden şekilleniyor: Roller nasıl değişiyor?
BEDAŞ'tan İstanbul'un 25 ilçesinde elektrik kesintisi uyarısı
BEDAŞ'tan İstanbul'un 25 ilçesinde elektrik kesintisi uyarısı
ABD'de üretici enflasyonu beklentileri aştı
ABD'de üretici enflasyonu beklentileri aştı
Bu hafta 3 şirket temettü dağıtacak
Bu hafta 3 şirket temettü dağıtacak
Şekerbank (SKBNK) temettü ödeme tarihi ne zaman?
Şekerbank (SKBNK) temettü ödeme tarihi ne zaman?
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Tüpraş'tan 'sürdürülebilir havacılık yakıtı projesi' açıklaması
Tüpraş'tan 'sürdürülebilir havacılık yakıtı projesi' açıklaması
MHRS'de yeni dönem başladı: "Onaylı Randevu" nedir? Nasıl oluşturulur?
GERİ
İLERİ
Küresel LNG pazarı yeniden şekilleniyor: Roller nasıl değişiyor?
BEDAŞ'tan İstanbul'un 25 ilçesinde elektrik kesintisi uyarısı
ABD'de üretici enflasyonu beklentileri aştı
Bu hafta 3 şirket temettü dağıtacak
Şekerbank (SKBNK) temettü ödeme tarihi ne zaman?
BEDAŞ'tan İstanbul'un 25 ilçesinde elektrik kesintisi uyarısı
ABD'de üretici enflasyonu beklentileri aştı
Bu hafta 3 şirket temettü dağıtacak
Şekerbank (SKBNK) temettü ödeme tarihi ne zaman?
Dolar- euroda günün ilk rakamları
ABD'de üretici enflasyonu beklentileri aştı
Bu hafta 3 şirket temettü dağıtacak
Şekerbank (SKBNK) temettü ödeme tarihi ne zaman?
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Tüpraş'tan 'sürdürülebilir havacılık yakıtı projesi' açıklaması
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL