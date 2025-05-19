Borsa 19 Mayıs'ta açık mı, tatil mi?

Borsa İstanbul 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kapalı olacak. Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak. Pay Piyasasında, 15 Mayıs tarihli işlemlerin takası 20 Mayıs Salı, 16 Mayıs tarihli işlemlerin takası ise 21 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek. Öte yandan, 19 Mayıs'ta Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda takas ve fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak.
BORSA İSTANBUL ÇALIŞMA TAKVİMİ
|Tarih
|Resmi Tatil
|Durum
|1 Ocak 2025, Çarşamba
|Yeni Yıl Tatili
|Kapalı
|29 Mart 2025, Cumartesi
|Ramazan Bayramı Arefesi
|Kapalı
|30-31 Mart, 1 Nisan 2025, Pazar-Pazartesi-Salı
|Ramazan Bayramı
|Kapalı
|23 Nisan 2025, Çarşamba
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|Kapalı
|1 Mayıs 2025, Perşembe
|Emek ve Dayanışma Günü
|Kapalı
|19 Mayıs 2025, Pazartesi
|Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
|Kapalı
|5 Haziran 2025, Perşembe
|Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
|Saat 13:00'e kadar
|6-7-8-9 Haziran 2025, Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi
|Kurban Bayramı
|Kapalı
|15 Temmuz 2025, Salı
|Demokrasi ve Milli Birlik Günü
|Kapalı
|30 Ağustos 2025, Cumartesi
|Zafer Bayramı
|Kapalı
|28 Ekim 2025, Salı
|Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)
|Saat 13:00'e kadar
|29 Ekim 2025, Çarşamba
|Cumhuriyet Bayramı
|Kapalı