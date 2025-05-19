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Borsa 19 Mayıs'ta açık mı, tatil mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul'un tatil takvimi merak edilenler arasında. Peki, Borsa yarın yani 19 Mayıs pazartesi günü kapalı mı, çalışma takvimi nasıl? Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

19 Mayıs 2025 | 00:01
Borsa 19 Mayıs'ta açık mı, tatil mi?

Borsa İstanbul 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kapalı olacak. Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak. Pay Piyasasında, 15 Mayıs tarihli işlemlerin takası 20 Mayıs Salı, 16 Mayıs tarihli işlemlerin takası ise 21 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek. Öte yandan, 19 Mayıs'ta Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda takas ve fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak.

BORSA İSTANBUL ÇALIŞMA TAKVİMİ

TarihResmi TatilDurum
1 Ocak 2025, ÇarşambaYeni Yıl TatiliKapalı
29 Mart 2025, CumartesiRamazan Bayramı ArefesiKapalı
30-31 Mart, 1 Nisan 2025, Pazar-Pazartesi-SalıRamazan BayramıKapalı
23 Nisan 2025, ÇarşambaUlusal Egemenlik ve Çocuk BayramıKapalı
1 Mayıs 2025, PerşembeEmek ve Dayanışma GünüKapalı
19 Mayıs 2025, PazartesiAtatürk'ü Anma Gençlik ve Spor BayramıKapalı
5 Haziran 2025, PerşembeKurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)Saat 13:00'e kadar
6-7-8-9 Haziran 2025, Cuma-Cumartesi-Pazar-PazartesiKurban BayramıKapalı
15 Temmuz 2025, SalıDemokrasi ve Milli Birlik GünüKapalı
30 Ağustos 2025, CumartesiZafer BayramıKapalı
28 Ekim 2025, SalıCumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)Saat 13:00'e kadar
29 Ekim 2025, ÇarşambaCumhuriyet BayramıKapalı
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Borsada salı günü temettü dağıtacak 3 şirket
Borsada cuma günü temettü açıklayan 2 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsada bu hafta genel kurulu olan 26 şirket
BİM, Koza, Ford, Mavi... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Hiç hisse satmamış olsa ne olurdu? Hesaplandı
Borsa, altın, dolar... Bu haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
Bugün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket
Gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
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GERİ
İLERİ
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