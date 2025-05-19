Borsa 19 Mayıs'ta açık mı, tatil mi?

Borsa İstanbul 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kapalı olacak. Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak. Pay Piyasasında, 15 Mayıs tarihli işlemlerin takası 20 Mayıs Salı, 16 Mayıs tarihli işlemlerin takası ise 21 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek. Öte yandan, 19 Mayıs'ta Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda takas ve fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak.

BORSA İSTANBUL ÇALIŞMA TAKVİMİ