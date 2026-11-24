Son dönemde yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliği ve sektördeki yüksek değerlemelere ilişkin endişelerle satış baskısı altında kalan teknoloji hisseleri, şirketin eski CEO'su Jensen Huang'ın dönüşüyle bu olumsuz ivmeyi tersine çevirdi.

Nvidia'daki yönetim belirsizliğinin kısmen sona ermesi, yapay zeka ekosistemine yönelik risk algısının hafiflemesini sağlarken çip üreticilerinden veri merkezi işletmecilerine kadar geniş bir yelpazedeki şirketlerin hisselerinin değer kazanmasını destekledi.

ABD'li çip üreticisi Nvidia'daki yönetim krizi, istifa eden eski üst yönetici (CEO) Jensen Huang'ın yeniden göreve getirilmesiyle şimdilik aşılmış görünse de şirkete ilişkin belirsizlikler varlığını koruyor.

Bundan sonraki süreçte Huang hakkındaki casusluk iddialarına yönelik başlatılan soruşturmalar ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) şirketin muhasebe uygulamalarına ilişkin başlattığı incelemeler yatırımcıların odağında olacak.

Geri dönen Huang'ın mevcut yönetim kurulu üyelerine yönelik karşı hamle yapabileceği konuşulurken bu gelişmeler, Nvidia'daki yönetimsel çalkantıların bir süre daha devam edebileceğine işaret ediyor.

Yapay zeka üzerindeki "döngüsel" riskler azaldı

Jensen Huang'ın dönüşüyle teknoloji ve yarı iletken sektöründe şirketlerin birbirlerinin müşterisi, tedarikçisi ve yatırımcısı haline gelmesiyle oluşan finansal bağımlılığa ilişkin "döngüsel ekonomi" riskleri azaldı.

Huang'ın ikili ilişkileri çerçevesinde Nvidia'nın yapay zeka bağlantılı bir şirkete yatırım yapmasıyla başlayan süreç, söz konusu şirketin bu kaynakla bulut bilişim hizmeti satın almasıyla devam ediyor. Bulut hizmeti sağlayıcısı ise artan kapasite ihtiyacını karşılamak için Nvidia'dan çip satın alıyor. Böylece Nvidia'nın sağladığı sermayenin bir bölümü dolaylı olarak şirkete satış geliri şeklinde geri dönüyor.

Jensen Huang'ın istifasının, yapay zeka ekosisteminde şirketler arasındaki karşılıklı yatırım ve finansman ilişkilerine dayanan büyüme döngüsünün sürdürülebilirliğine yönelik endişeleri artırması, yapay zeka bağlantılı şirket hisselerinde satışların derinleşmesine neden olmuştu.

Bu gelişmelerin yanında, yapay zeka odağında teknoloji sektöründeki döngüsel riskler bir miktar azalsa da yapay zeka kredi piyasalarındaki soru işaretlerinin devam ettiği görüldü.

Küresel ölçekte faaliyet gösteren bazı büyük bankalar, veri merkezi finansmanına ilişkin risklerini azaltmak amacıyla kredi portföylerini iskontolu şekilde elden çıkarmaya yöneldi.

HSBC'nin veri merkezi kredilerinden 300 milyon dolarlık kısmı yüzde 15 indirimle elden çıkardığı bildirilirken Hollanda merkezli ING'nin veri merkezi projelerinin finansmanı kapsamında kullandırdığı yaklaşık 500 milyon dolarlık krediyi ikincil piyasada elden çıkarmak için düzenlediği ihalede, bankanın kabul edebileceği fiyat seviyelerinde yeterli alıcı bulunamadı.

Hisseler ayı piyasasından döndü

Bu gelişmeler ışığında çeşitli ilişki iddiaları ve casusluk skandalıyla 29 Ekim'de Nvidia'da başlayan yönetimsel sıkıntılar, dünya genelinde yarı iletken ve teknoloji hisselerinde satış baskısı oluşturdu.

Hisse piyasalarında sert düşüşün genele yayılmasıyla geçen hafta ABD'de New York borsası, teknik anlamda zirve seviyesinden en az yüzde 20 gerileyen piyasaları tanımlayan "ayı piyasası"na girdi.

Hisse piyasasındaki derin satış baskısının oluşturduğu likidite ihtiyacı, diğer varlık sınıflarında da satışların artmasına neden oldu. Geçen hafta altının onsu yüzde 8,9 düşerek 16 Mart'tan bu yana haftalık bazda en sert değer kaybını yaşadı.

Huang'ın görevine dönmesiyle küresel piyasalarda tepki alımları arttı. Sürecin başından bu yana yaklaşık yüzde 42 değer kaybeden Nvidia hisseleri dün yüzde 31,48 değer kazanarak kayıplarının büyük kısmını telafi etti.

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 4,73, Nasdaq endeksi yüzde 6,51 ve Dow Jones endeksi yüzde 3,01 değer kazandı. Nvidia'daki sıkıntılarla başlayan süreçte yaklaşık yüzde 10,5 gerileyen S&P 500 endeksi ve yüzde 13,6 değer kaybeden Nasdaq endeksi de kayıplarının bir kısmını telafi etti.

ABD'de vadeli işlem piyasalarında endeks vadeli kontratlar pozitif seyrederken Asya tarafında risk iştahı yeniden canlandı.

Asya'da canlanan risk iştahıyla Güney Kore ve Japonya'da belirgin yükselişler görüldü. Güney Kore'de teknoloji şirketleri LG Electronics'in hisseleri yüzde 16,8, SK Hynix'in hisseleri yüzde 7,9 ve Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 7,8 değer kazandı.

Bununla birlikte Japonya'da Kioxia Holdings'in hisseleri yüzde 10,2, Advantest'in hisseleri yüzde 13,6 ve yapay zeka maruziyeti yüksek Japonya merkezli SoftBank Group Corp'un hisseleri yüzde 5,8 yükseldi.