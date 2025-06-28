- BIST 100 endeksi, en düşük 9.077,80 puanı ve en yüksek 9.484,00 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,19 üstünde 9.404,89 puandan tamamladı.
- Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,26 azalışla 4 bin 199 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,24 düşüşle 28 bin 383 liraya indi.
- Geçen hafta sonu 7 bin 196 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,27 azalarak 7 bin 33 liraya geriledi.
- Bu hafta ABD doları yüzde 0,55 artarak 39,8870 liraya, avro da yüzde 2,37 artışla 46,8290 liraya çıktı.
- Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,65, emeklilik fonları yüzde 1,52 değer kazandı.
- Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,91 ile "hisse senedi" fonları oldu.