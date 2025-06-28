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Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık görünümü

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,19 yükselirken, altının gram fiyatı yüzde 2,26 azalış, dolar/TL yüzde 0,55, avro/TL yüzde 2,37 artış kaydetti.

28 Haziran 2025 | 07:05
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık görünümü
  • BIST 100 endeksi, en düşük 9.077,80 puanı ve en yüksek 9.484,00 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,19 üstünde 9.404,89 puandan tamamladı.
  • Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,26 azalışla 4 bin 199 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,24 düşüşle 28 bin 383 liraya indi.
  • Geçen hafta sonu 7 bin 196 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,27 azalarak 7 bin 33 liraya geriledi.
  • Bu hafta ABD doları yüzde 0,55 artarak 39,8870 liraya, avro da yüzde 2,37 artışla 46,8290 liraya çıktı.
  • Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,65, emeklilik fonları yüzde 1,52 değer kazandı.
  • Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,91 ile "hisse senedi" fonları oldu.
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  • ALTIN GRAM - TL 4201,02 -1,28%
  • ALTIN ONS 3274,27 -1,61%
  • BIST 100 9404,89 1,12%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,657 0,177%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36806 0,29361%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,5 0,2394%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,907 0,3382%
  • EURO/DOLAR 1,1719 0,1299%
  • EURO/TURK LIRASI 46,7407 0,4481%
  • STERLIN/DOLAR 1,37175 -0,05829%
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Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık görünümü
SPK'dan açığa satışta yeni karar
Fenerbahçe bedelli tarihi belli oldu
Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 150
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (26 Haziran)
Sasa Polyester'den teşvik tutarı açıklaması
Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (26 Haziran)
Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı
KAP'a bildirdi: Konkordato süreci sona erdi
26 Haziran borsada gün sonu rakamları
Doğan Holding'den Ditaş payı satışı
Koç Holding'ten Marmaris Altınyunus açıklaması
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