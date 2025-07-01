İmzalar atıldı: Baykar, 140 yıllık şirketi satın aldı

Baykar Genel Müdürü Bayraktar da böyle bir etkinlikte bulunmaktan onur duyduğunu belirterek, devir operasyonun tamamlanmasında katkıları olanlara özel olarak teşekkür etti.

Bayraktar, Piaggio için Baykar'ın son teklif veren ama sonunda ihaleyi kazanan taraf olduğuna dikkati çekerek, "Bu çaba sarf etmeden olmadı. Tüm bu sinerjilerle gerçekleşti. Bu markanın yeniden canlandırılmasından mutluluk duyarız. Bu büyük bir miras. Derin bir saygımız var. Türkiye’nin en büyük havacılık ihracatçısı olan Baykar olarak, sinerji yaratmak, yenilik getirmek, bu markayı yeniden sivil, güçlü ve canlandırılmış bir marka haline getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Baykar'ın Piaggio Aerospace'i almasının, İtalya'da sinerji yarattıkları çerçevenin bir parçası olduğunu dile getiren Bayraktar, "Burada Leonardo üst düzey yönetimi de var. Onlara, başkana ve üst düzey yönetime selamlarımı iletmek isterim çünkü Piaggio da bu çerçevenin bir parçası, çünkü Piaggio'yu bu çerçeve anlaşması kapsamında da desteklemek isteriz. Bu gerçekten ateşleyici bir şey, stratejik bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim için Piaggio bir finansal yatırım değildir. Bu, stratejik bir yatırımdır. Hayalimiz ve hedefimiz, bu yatırımı sadece Türkiye için değil, İtalya ve işbirliğimiz için de bir başarı hikayesine dönüştürmektir. Bu amaçla çalışacağız. Huzurunuzda söylemek isterim ki, bu markayı ve bu çerçevedeki işbirliğimizi desteklemek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

