İmzalar atıldı: Baykar, 140 yıllık şirketi satın aldı

Baykar ailesine hoş geldin Piaggio Aerospace! 🇹🇷🤝🇮🇹

Havacılığın geleceğini birlikte inşa edeceğiz.

Gururluyuz.



Benvenuta nella famiglia Baykar, Piaggio Aerospace! 🇹🇷🤝🇮🇹

Insieme costruiremo il futuro dell’aviazione.

Ne siamo orgogliosi



Welcome to the Baykar family, Piaggio… https://t.co/TKDkt0dSN4