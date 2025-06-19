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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,46 yükselişle 9.238,81 puandan başladı.

19 Haziran 2025 | 10:07
Borsa güne yükselişle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,54 değer kaybederek 9.196,13 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,68 puan ve yüzde 0,46 artışla 9.238,81 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,05, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran banka, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,42 ile gıda içecek oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini beklendiği gibi sabit bırakması ve faiz indirimleri için acele etmeyeceğinin sinyalini vermesinin ardından karışık bir seyir izleniyor.

Yurt içinde gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 seviyelerinin direnç, 9.200 ve 9.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Borsada dün geri alım yapan 10 şirket
Bugün bir hissede bedelli sermaye artırımı var
Bugün 2 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (18 Haziran)
Avrupakent GYO (AVPGY) temettü tarihini duyurdu
Galatasaray'dan KAP'a sponsorluk açıklaması
18 Haziran borsada gün sonu rakamları
Gedik Yatırım temettü tarihi belli oldu (2025)
Ülker Bisküvi (ULKER) temettü tarihi ve temettü miktarı (2025)
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 26 şirket
Bu hafta en az 12 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
69 yıllık tekstil şirketinden KAP'a konkordato açıklaması
2025 sonuna kadar 180 restoran açmayı hedefliyor
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